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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:07
detroytred написав:
Вот же))
Личную -- то есть в личный адрес.
На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.
Зачем хотелки-то свои выставляете?
И много на ветке реальных?))
Один такой ...))
Потому что комплексы.
Всё глубже и глубже.
Він вважає, що якщо Ви не озвучили свої паспортні дані, не надали всю інформацію, то має ЮРИДИЧНЕ право фантазувати відносно ніка.
І не порушує ніякої особистої інформації.
"Юрист".
Ми йому про етичні міжлюдські стосунки талдичимо, що під ніком пише реальна людина, а він де юре до питання підходить. Фантазувати хоче, нехай фантазує...
Комплекси, так, це вірно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:11
budivelnik написав: detroytred написав:
И много на ветке реальных?))
Один такой ...))
Потому что комплексы.
В тому то й справа
Таких (реальних мало) - а все тому що
а - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальним
б - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...
Але в мене питання
Нормальну людину
Цікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....
Тому
В кого страх(комплекс) перед реальністю?
Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати?
Когнитивный диссонанс.
Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.
Да делайте, что хотите. В рамках правил. Лгать-то в личный адрес форумчан зачем?
Вы уже в который раз наивно подменяете основной предмет разногласия.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:12
Козак-характерник написав:
про етичні міжлюдські стосунки талдичимо
Так це ж дуже етично і по людськи
Переселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...
Правда етично і високоморально?
Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?
Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:13
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
про етичні міжлюдські стосунки талдичимо
Так це ж дуже етично і по людськи
Переселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...
Правда етично і високоморально?
Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?
Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ?
Назву пєстні нагадати?
Фантазуйте далі...
detroytred написав:
Когнитивный диссонанс.
Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.
Крутиться як вуж на пательні...
Дійсно поміч профільних спеціалістів потрібна. Не хоче дослухатися людина до порад, що вдієш? Запущена хвороба. Хай живе, як живе...Пояснювати щось марно, тільки час витрачати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 24 тра, 2020 00:19, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:14
detroytred написав:
Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.
Не апелює
А створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...
Мене тут багато хто недолюблює....
Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...
Тому й терплять
Як я розумію
Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:22
budivelnik написав:
Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі.
Не плутайте реальну інформацію, з хфантазіями своїми...Ваші фантазії нікому не є цікавими. Дискутувати з Вами, не бачу сенсу більше. Ви на своїй хвилі...Хочете залишатися на ній, то залишайтеся! Це ваш вибір!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:25
budivelnik написав: detroytred написав:
Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.
Не апелює
А створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...
Мене тут багато хто недолюблює....
Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...
Тому й терплять
Як я розумію
Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті.
Да респект Вам за реальные советы в конкретных практических вопросах конкретно кому-то на специализированных ветках.
Но эти заслуги в данном случае ни причём.
Вы выдумали просування идей виртуалами и выдумали себе миссию - якобы бороться с этим.
Дон Кихот вспомнился))
Ещё и право истины приватизировали.
Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем?
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detroytred
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:32
detroytred написав:
Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем?
Він називає це не брехнею, а хфантазуванням...
budivelnik написав:
Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...
Самі винуваті
Хфантазьор, Ти мене називала.
Тобто людина визнала, що ставитися до його дописів сурйозно, не варто. Можливо там і є достовірна інформація в тих дописах, але замішана на хфантазіях. Гадаю, що в більшості немає бажання розгадувати ребуси і відділяти мух від котлет, розбиратися де там правда, а де фантазії...Людина просто взяла і обесцінила свою присутність тут на форумі, такими висловлюваннями. В ігнор я нікого й ніколи не ставлю, але дискутувати з цією людиною не бачу сенсу. Тільки час витрачати даремно.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 24 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:39
shapo написав:
Я ваших
деятелей не запоминаю
Ну вот и еще одно подтверждение. Конечно, они для него чужие, в чужой стране.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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