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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6186618761886189
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:07

  detroytred написав:Вот же))
Личную -- то есть в личный адрес.

На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.
Зачем хотелки-то свои выставляете?

И много на ветке реальных?))
Один такой ...))
Потому что комплексы.
Всё глубже и глубже.

Він вважає, що якщо Ви не озвучили свої паспортні дані, не надали всю інформацію, то має ЮРИДИЧНЕ право фантазувати відносно ніка. :) І не порушує ніякої особистої інформації. :) "Юрист". :) Ми йому про етичні міжлюдські стосунки талдичимо, що під ніком пише реальна людина, а він де юре до питання підходить. Фантазувати хоче, нехай фантазує... :) Комплекси, так, це вірно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:И много на ветке реальных?))
Один такой ...))
Потому что комплексы.
В тому то й справа
Таких (реальних мало) - а все тому що
а - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальним
б - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...

Але в мене питання
Нормальну людину
Цікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....

Тому
В кого страх(комплекс) перед реальністю?
Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати?

Когнитивный диссонанс.
Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.

Да делайте, что хотите. В рамках правил. Лгать-то в личный адрес форумчан зачем?

Вы уже в который раз наивно подменяете основной предмет разногласия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:12

  Козак-характерник написав:про етичні міжлюдські стосунки талдичимо
Так це ж дуже етично і по людськи
Переселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...
Правда етично і високоморально?
Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?
Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:13

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:про етичні міжлюдські стосунки талдичимо
Так це ж дуже етично і по людськи
Переселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...
Правда етично і високоморально?
Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?
Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ?

Назву пєстні нагадати? :) Фантазуйте далі...

  detroytred написав:Когнитивный диссонанс.
Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.

Крутиться як вуж на пательні... :) Дійсно поміч профільних спеціалістів потрібна. Не хоче дослухатися людина до порад, що вдієш? Запущена хвороба. Хай живе, як живе...Пояснювати щось марно, тільки час витрачати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 24 тра, 2020 00:19, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:14

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.
Не апелює
А створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...
Мене тут багато хто недолюблює....
Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...
Тому й терплять
Як я розумію
Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:22

  budivelnik написав:Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі.

Не плутайте реальну інформацію, з хфантазіями своїми...Ваші фантазії нікому не є цікавими. Дискутувати з Вами, не бачу сенсу більше. Ви на своїй хвилі...Хочете залишатися на ній, то залишайтеся! Це ваш вибір!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.
Не апелює
А створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...
Мене тут багато хто недолюблює....
Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...
Тому й терплять
Як я розумію
Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті.

Да респект Вам за реальные советы в конкретных практических вопросах конкретно кому-то на специализированных ветках.

Но эти заслуги в данном случае ни причём.
Вы выдумали просування идей виртуалами и выдумали себе миссию - якобы бороться с этим.
Дон Кихот вспомнился))
Ещё и право истины приватизировали.

Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:32

  detroytred написав:Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем?

Він називає це не брехнею, а хфантазуванням... :)
  budivelnik написав:Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...
Самі винуваті


Хфантазьор, Ти мене називала. :) Тобто людина визнала, що ставитися до його дописів сурйозно, не варто. Можливо там і є достовірна інформація в тих дописах, але замішана на хфантазіях. Гадаю, що в більшості немає бажання розгадувати ребуси і відділяти мух від котлет, розбиратися де там правда, а де фантазії...Людина просто взяла і обесцінила свою присутність тут на форумі, такими висловлюваннями. В ігнор я нікого й ніколи не ставлю, але дискутувати з цією людиною не бачу сенсу. Тільки час витрачати даремно.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 24 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:39

  shapo написав: Я ваших деятелей не запоминаю


Ну вот и еще одно подтверждение. Конечно, они для него чужие, в чужой стране.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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