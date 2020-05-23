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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6186618761886189 Додано: Нед 24 тра, 2020 00:07 detroytred написав: Вот же))

Личную -- то есть в личный адрес.



На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.

Зачем хотелки-то свои выставляете?



И много на ветке реальных?))

Один такой ...))

Потому что комплексы.

Всё глубже и глубже. Вот же))Личную -- то есть в личный адрес.На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.Зачем хотелки-то свои выставляете?И много на ветке реальных?))Один такой ...))Потому что комплексы.Всё глубже и глубже.

Він вважає, що якщо Ви не озвучили свої паспортні дані, не надали всю інформацію, то має ЮРИДИЧНЕ право фантазувати відносно ніка. І не порушує ніякої особистої інформації. "Юрист". Ми йому про етичні міжлюдські стосунки талдичимо, що під ніком пише реальна людина, а він де юре до питання підходить. Фантазувати хоче, нехай фантазує... Комплекси, так, це вірно. Він вважає, що якщо Ви не озвучили свої паспортні дані, не надали всю інформацію, то має ЮРИДИЧНЕ право фантазувати відносно ніка.І не порушує ніякої особистої інформації."Юрист".Ми йому про етичні міжлюдські стосунки талдичимо, що під ніком пише реальна людина, а він де юре до питання підходить. Фантазувати хоче, нехай фантазує...Комплекси, так, це вірно. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:11 budivelnik написав: detroytred написав: И много на ветке реальных?))

Один такой ...))

Потому что комплексы. И много на ветке реальных?))Один такой ...))Потому что комплексы. В тому то й справа

Таких (реальних мало) - а все тому що

а - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальним

б - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...



Але в мене питання

Нормальну людину

Цікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....



Тому

В кого страх(комплекс) перед реальністю?

Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати? В тому то й справаТаких (реальних мало) - а все тому щоа - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальнимб - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...Але в мене питанняНормальну людинуЦікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....ТомуВ кого страх(комплекс) перед реальністю?Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати?

Когнитивный диссонанс.

Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.



Да делайте, что хотите. В рамках правил. Лгать-то в личный адрес форумчан зачем?



Вы уже в который раз наивно подменяете основной предмет разногласия. Когнитивный диссонанс.Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.Да делайте, что хотите. В рамках правил. Лгать-то в личный адрес форумчан зачем?Вы уже в который раз наивно подменяете основной предмет разногласия. detroytred

Повідомлень: 23025 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:12 Козак-характерник написав: про етичні міжлюдські стосунки талдичимо про етичні міжлюдські стосунки талдичимо Так це ж дуже етично і по людськи

Переселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...

Правда етично і високоморально?

Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?

Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ? Так це ж дуже етично і по людськиПереселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...Правда етично і високоморально?Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:13 budivelnik написав: Козак-характерник написав: про етичні міжлюдські стосунки талдичимо про етичні міжлюдські стосунки талдичимо Так це ж дуже етично і по людськи

Переселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...

Правда етично і високоморально?

Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?

Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ? Так це ж дуже етично і по людськиПереселитись до дівчинки ,8 років морочити їй голову ... і не одружитись...Правда етично і високоморально?Чи це вже третя кохана за 8 років в якої альфонс переночовував?Чи купити білий білет і звинувачувати Порошенка в тому...що Порошенко особисто не пішов відвойовувати ОРДЛО,а тільки свого сина послав ?

Назву пєстні нагадати? Фантазуйте далі...



detroytred написав: Когнитивный диссонанс.

Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.

Когнитивный диссонанс.Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности.

Крутиться як вуж на пательні... Дійсно поміч профільних спеціалістів потрібна. Не хоче дослухатися людина до порад, що вдієш? Запущена хвороба. Хай живе, як живе...Пояснювати щось марно, тільки час витрачати. Назву пєстні нагадати?Фантазуйте далі...Крутиться як вуж на пательні...Дійсно поміч профільних спеціалістів потрібна. Не хоче дослухатися людина до порад, що вдієш? Запущена хвороба. Хай живе, як живе...Пояснювати щось марно, тільки час витрачати. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 24 тра, 2020 00:19, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:14 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности. Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности. Не апелює

А створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...

Мене тут багато хто недолюблює....

Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...

Тому й терплять

Як я розумію

Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті. Не апелюєА створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...Мене тут багато хто недолюблює....Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...Тому й терплятьЯк я розуміюКраще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:22 budivelnik написав: Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі. Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі.

Не плутайте реальну інформацію, з хфантазіями своїми...Ваші фантазії нікому не є цікавими. Дискутувати з Вами, не бачу сенсу більше. Ви на своїй хвилі...Хочете залишатися на ній, то залишайтеся! Це ваш вибір! Не плутайте реальну інформацію, з хфантазіями своїми...Ваші фантазії нікому не є цікавими. Дискутувати з Вами, не бачу сенсу більше. Ви на своїй хвилі...Хочете залишатися на ній, то залишайтеся! Це ваш вибір! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:25 budivelnik написав: detroytred написав: Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности. Реальный на форуме в окружении виртуальных апеллирует к реальности. Не апелює

А створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...

Мене тут багато хто недолюблює....

Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...

Тому й терплять

Як я розумію

Краще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті. Не апелюєА створює умови , по яким віртуалам важче просовувати віртуальні ідеї...Мене тут багато хто недолюблює....Але при цьому,навіть ті ,хто вважає що я чимось образив їх високоранимі ніки - вдячні за реальні цифри які привожу...Тому й терплятьЯк я розуміюКраще отримати реальну інформацію на віртуальному форумі( і розізлитись на неї і її автора),ніж повіривши віртуальній інформації - реально отримати звіздюлей від економіки в реальному житті.

Да респект Вам за реальные советы в конкретных практических вопросах конкретно кому-то на специализированных ветках.



Но эти заслуги в данном случае ни причём.

Вы выдумали просування идей виртуалами и выдумали себе миссию - якобы бороться с этим.

Дон Кихот вспомнился))

Ещё и право истины приватизировали.



Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем? Да респект Вам за реальные советы в конкретных практических вопросах конкретно кому-то на специализированных ветках.Но эти заслуги в данном случае ни причём.Вы выдумали просування идей виртуалами и выдумали себе миссию - якобы бороться с этим.Дон Кихот вспомнился))Ещё и право истины приватизировали.Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем? detroytred

Повідомлень: 23025 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:32 detroytred написав: Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем? Но лгать в личный адрес-то форумчан зачем?

Він називає це не брехнею, а хфантазуванням...

budivelnik написав: Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...

Самі винуваті Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...Самі винуваті



Хфантазьор, Ти мене називала. Тобто людина визнала, що ставитися до його дописів сурйозно, не варто. Можливо там і є достовірна інформація в тих дописах, але замішана на хфантазіях. Гадаю, що в більшості немає бажання розгадувати ребуси і відділяти мух від котлет, розбиратися де там правда, а де фантазії...Людина просто взяла і обесцінила свою присутність тут на форумі, такими висловлюваннями. В ігнор я нікого й ніколи не ставлю, але дискутувати з цією людиною не бачу сенсу. Тільки час витрачати даремно. Він називає це не брехнею, а хфантазуванням...Хфантазьор, Ти мене називала.Тобто людина визнала, що ставитися до його дописів сурйозно, не варто. Можливо там і є достовірна інформація в тих дописах, але замішана на хфантазіях. Гадаю, що в більшості немає бажання розгадувати ребуси і відділяти мух від котлет, розбиратися де там правда, а де фантазії...Людина просто взяла і обесцінила свою присутність тут на форумі, такими висловлюваннями. В ігнор я нікого й ніколи не ставлю, але дискутувати з цією людиною не бачу сенсу. Тільки час витрачати даремно. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 24 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:39 shapo написав: Я ваших деятелей не запоминаю деятелей не запоминаю



Ну вот и еще одно подтверждение. Конечно, они для него чужие, в чужой стране. Ну вот и еще одно подтверждение. Конечно, они для него чужие, в чужой стране. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5166 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6186618761886189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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