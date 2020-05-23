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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6187618861896190
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные». :)
AlexxK
 
Повідомлень: 226
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