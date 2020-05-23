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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6187618861896190 Додано: Нед 24 тра, 2020 08:45 budivelnik написав: detroytred написав: Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл... Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные». Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные». AlexxK Повідомлень: 226 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 10:00 AlexxK

Да.

Причём от бейсбольного *Цинциннати Редз* меня просто колбасит))

Как-то задумался почему.

Ведь дело не в уровне и характере игры. Те же Тампа и Канзас в свои типичные годы ничего подобного не вызывали.

Ответ - именно в их форме через чур редз)), просто редз))



А Уингз - это (была) просто команда-бриллиант на фоне *бей-беги*. Потому что Скотти Боумен (тренер).

Роль управленца...

И Майк Илич - роль владельца.



И его полная противоположность *Нью-Йорк Рейнжерз*. С постоянной покупкой бриллиантов-игроков (индивидуалов) и нулевым командным результатом.

Потому что управленцы...

К тому же купленные индивидуалы-звёзды в таком ... сами начинали деградировать.

А также роль владельцев - что хотели от клуба.

Чем-то)) Неньку напоминают. detroytred

Повідомлень: 23026 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 10:11 Schmit написав:

Провал во внутренней борьбе с эпидемией, проблемы с состоянием наполнения социальной тарелки россиянина заставляет устроить маленькую победоносную войну, для спасения своего строя.



Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.

С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.

К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство. Провал во внутренней борьбе с эпидемией, проблемы с состоянием наполнения социальной тарелки россиянина заставляет устроить маленькую победоносную войну, для спасения своего строя.Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8245 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 10:23 Что то вчерашний смотрящий(модер) в этом заповеднике оставил только каку - всё удалено. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8245 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6187618861896190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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