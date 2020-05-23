Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные».
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:45
Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные».
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:00
AlexxK
Да.
Причём от бейсбольного *Цинциннати Редз* меня просто колбасит))
Как-то задумался почему.
Ведь дело не в уровне и характере игры. Те же Тампа и Канзас в свои типичные годы ничего подобного не вызывали.
Ответ - именно в их форме через чур редз)), просто редз))
А Уингз - это (была) просто команда-бриллиант на фоне *бей-беги*. Потому что Скотти Боумен (тренер).
Роль управленца...
И Майк Илич - роль владельца.
И его полная противоположность *Нью-Йорк Рейнжерз*. С постоянной покупкой бриллиантов-игроков (индивидуалов) и нулевым командным результатом.
Потому что управленцы...
К тому же купленные индивидуалы-звёзды в таком ... сами начинали деградировать.
А также роль владельцев - что хотели от клуба.
Чем-то)) Неньку напоминают.
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:11
Провал во внутренней борьбе с эпидемией, проблемы с состоянием наполнения социальной тарелки россиянина заставляет устроить маленькую победоносную войну, для спасения своего строя.
Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.
С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.
К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:22
посоветуй как решать эту проблему после порошенковских Минских соглашений?
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:35
Ще раз, це конфедерацiя, це майже як ЕС, тiльки в менших маштабах.
Тобi зробити перелiк по кантонам, та де яка мова?
Чи сам знайдеш?
Як щодо армii?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 тра, 2020 13:24
Нет конечно, про 100 раз это бред.
Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.
Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.
И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).
А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?
Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...
Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.
А что касается уголовных дел - так это украинская традиция такая - все громкие и значимые дела заканчивать юридическим трэшем.
Чем закончились дела по бриллиантовым прокурорам,по схемам Онищенко, о аресте Бочковского, дело Мартыненко, вышки Бойко, о подписании контракта по газу с лыжным инструктором, рюкзаки Авакова, дело Федорука и ещё сотни если не тысячи таких же гроомких дел?
И это то что просто сразу в голову приходит....
И никто не виноват.
Никто не наказан.
Все белые и пушистые.
А Украина в разрухе и руинах.
Теперь уже точно не вернусь
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