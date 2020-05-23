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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6187618861896190
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные». :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:00

AlexxK
Да.
Причём от бейсбольного *Цинциннати Редз* меня просто колбасит))
Как-то задумался почему.
Ведь дело не в уровне и характере игры. Те же Тампа и Канзас в свои типичные годы ничего подобного не вызывали.
Ответ - именно в их форме через чур редз)), просто редз))

А Уингз - это (была) просто команда-бриллиант на фоне *бей-беги*. Потому что Скотти Боумен (тренер).
Роль управленца...
И Майк Илич - роль владельца.

И его полная противоположность *Нью-Йорк Рейнжерз*. С постоянной покупкой бриллиантов-игроков (индивидуалов) и нулевым командным результатом.
Потому что управленцы...
К тому же купленные индивидуалы-звёзды в таком ... сами начинали деградировать.
А также роль владельцев - что хотели от клуба.
Чем-то)) Неньку напоминают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:11

  Schmit написав:

Провал во внутренней борьбе с эпидемией, проблемы с состоянием наполнения социальной тарелки россиянина заставляет устроить маленькую победоносную войну, для спасения своего строя.

Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.
С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.
К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:22

  Kudrjavuy написав:Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.
С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.
К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство.

посоветуй как решать эту проблему после порошенковских Минских соглашений?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:35

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?
Или только украинцам нельзя этим гордиться?


Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? :mrgreen: Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...

Ще раз, це конфедерацiя, це майже як ЕС, тiльки в менших маштабах.
Тобi зробити перелiк по кантонам, та де яка мова?
Чи сам знайдеш?
Як щодо армii?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:24

  Schmit написав:
  Shram написав:
  Schmit написав:Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.


Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?

Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?


Нет конечно, про 100 раз это бред.
Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.
Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.
И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).
А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?
Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...
Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.

А что касается уголовных дел - так это украинская традиция такая - все громкие и значимые дела заканчивать юридическим трэшем.
Чем закончились дела по бриллиантовым прокурорам,по схемам Онищенко, о аресте Бочковского, дело Мартыненко, вышки Бойко, о подписании контракта по газу с лыжным инструктором, рюкзаки Авакова, дело Федорука и ещё сотни если не тысячи таких же гроомких дел?
И это то что просто сразу в голову приходит....
И никто не виноват.
Никто не наказан.
Все белые и пушистые.
А Украина в разрухе и руинах.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34

  Shram написав:
  Schmit написав:Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?

Нет конечно, про 100 раз это бред.
Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.
Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.
И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).
А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?
Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...
Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.

Так много текста и все пустые, ничем не подтвержденные просто слова. Этот бред елеем изливался в души украинского люмпенизированного инфантильного избирателя всю предвыборную кампанию популиста Зе.
А правда в том, что ПО - единственный президент, состояние которого уменьшилось за годы президенства. Все остальные президенты только обогащались.
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства
И, вот увидите, Зе тоже станет богаче.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:42

Поганенький у нас народ...

  Shram написав:И никто не виноват.
Никто не наказан.
Все белые и пушистые.
А Украина в разрухе и руинах.

Тут вже казали, що винуваті пересічні, що не так голосують... :)

  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Нічого собі гудзики... :shock: Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. :) І ніхто не винний.

Хто винен?
Винна українська нація.


Найбільша вина лежить на українцях з Донбасу і Криму.

  andrijk777 написав:я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України.

Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.




І на закусь...репост. :)
  andrijk777 написав: І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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