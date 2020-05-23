Додано: Нед 24 тра, 2020 13:24

Schmit написав: Shram написав: Schmit написав: Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов. Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.



Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха? Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?

Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.

Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз? Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?

Нет конечно, про 100 раз это бред.Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.А что касается уголовных дел - так это украинская традиция такая - все громкие и значимые дела заканчивать юридическим трэшем.Чем закончились дела по бриллиантовым прокурорам,по схемам Онищенко, о аресте Бочковского, дело Мартыненко, вышки Бойко, о подписании контракта по газу с лыжным инструктором, рюкзаки Авакова, дело Федорука и ещё сотни если не тысячи таких же гроомких дел?И это то что просто сразу в голову приходит....И никто не виноват.Никто не наказан.Все белые и пушистые.А Украина в разрухе и руинах.