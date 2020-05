Додано: Нед 24 тра, 2020 12:35

zРадио написав: Sommer написав: Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?

Или только украинцам нельзя этим гордиться?



Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно... Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...

Ще раз, це конфедерацiя, це майже як ЕС, тiльки в менших маштабах.

Тобi зробити перелiк по кантонам, та де яка мова?

Чи сам знайдеш?

