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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6187618861896190
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные». :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:00

AlexxK
Да.
Причём от бейсбольного *Цинциннати Редз* меня просто колбасит))
Как-то задумался почему.
Ведь дело не в уровне и характере игры. Те же Тампа и Канзас в свои типичные годы ничего подобного не вызывали.
Ответ - именно в их форме через чур редз)), просто редз))

А Уингз - это (была) просто команда-бриллиант на фоне *бей-беги*. Потому что Скотти Боумен (тренер).
Роль управленца...
И Майк Илич - роль владельца.

И его полная противоположность *Нью-Йорк Рейнжерз*. С постоянной покупкой бриллиантов-игроков (индивидуалов) и нулевым командным результатом.
Потому что управленцы...
К тому же купленные индивидуалы-звёзды в таком ... сами начинали деградировать.
А также роль владельцев - что хотели от клуба.
Чем-то)) Неньку напоминают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:11

  Schmit написав:

Провал во внутренней борьбе с эпидемией, проблемы с состоянием наполнения социальной тарелки россиянина заставляет устроить маленькую победоносную войну, для спасения своего строя.

Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.
С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.
К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:22

  Kudrjavuy написав:Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.
С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.
К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство.

посоветуй как решать эту проблему после порошенковских Минских соглашений?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:35

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?
Или только украинцам нельзя этим гордиться?


Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? :mrgreen: Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...

Ще раз, це конфедерацiя, це майже як ЕС, тiльки в менших маштабах.
Тобi зробити перелiк по кантонам, та де яка мова?
Чи сам знайдеш?
Як щодо армii?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:24

  Schmit написав:
  Shram написав:
  Schmit написав:Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.


Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?

Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?


Нет конечно, про 100 раз это бред.
Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.
Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.
И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).
А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?
Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...
Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.

А что касается уголовных дел - так это украинская традиция такая - все громкие и значимые дела заканчивать юридическим трэшем.
Чем закончились дела по бриллиантовым прокурорам,по схемам Онищенко, о аресте Бочковского, дело Мартыненко, вышки Бойко, о подписании контракта по газу с лыжным инструктором, рюкзаки Авакова, дело Федорука и ещё сотни если не тысячи таких же гроомких дел?
И это то что просто сразу в голову приходит....
И никто не виноват.
Никто не наказан.
Все белые и пушистые.
А Украина в разрухе и руинах.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34

  Shram написав:
  Schmit написав:Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?

Нет конечно, про 100 раз это бред.
Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.
Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.
И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).
А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?
Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...
Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.

Так много текста и все пустые, ничем не подтвержденные просто слова. Этот бред елеем изливался в души украинского люмпенизированного инфантильного избирателя всю предвыборную кампанию популиста Зе.
А правда в том, что ПО - единственный президент, состояние которого уменьшилось за годы президенства. Все остальные президенты только обогащались.
Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства
И, вот увидите, Зе тоже станет богаче.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:42

Поганенький у нас народ...

  Shram написав:И никто не виноват.
Никто не наказан.
Все белые и пушистые.
А Украина в разрухе и руинах.

Тут вже казали, що винуваті пересічні, що не так голосують... :)

  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Нічого собі гудзики... :shock: Втратили Крим і частину Донбасу, нормальні такі гудзики. :) І ніхто не винний.

Хто винен?
Винна українська нація.


Найбільша вина лежить на українцях з Донбасу і Криму.

  andrijk777 написав:я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України.

Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.




І на закусь...репост. :)
  andrijk777 написав: І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:37

Козак-характерник
оч-чень забавно смотреть тот клип Квартал"95 про "поганенький народ"
Особеенно концовка "поганенькая власть"

Бубочка у нас уже поганенькая власть или ещё нет ?
И Юзик с его законопроектами поганенький или ещё нет ?

Я так смотрю, что Господь Бог тот ещё шутник.
Кварталовцы так долго в своих выступлениях критиковали власть, что придя во властью, показали себя, как худшая пародия своих же пародий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:41

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6187618861896190
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