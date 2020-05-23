Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные».
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 тра, 2020 08:45
Насколько я знаю, ув. Detroytred является любителем «Детройт Рэд Уингс», что в переводе с импортного означает – «Красные Крылья Детройта». И к совку они никакого отношения не имеют. Даже несмотря на наличие в названии слова «Красные».
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:00
AlexxK
Да.
Причём от бейсбольного *Цинциннати Редз* меня просто колбасит))
Как-то задумался почему.
Ведь дело не в уровне и характере игры. Те же Тампа и Канзас в свои типичные годы ничего подобного не вызывали.
Ответ - именно в их форме через чур редз)), просто редз))
А Уингз - это (была) просто команда-бриллиант на фоне *бей-беги*. Потому что Скотти Боумен (тренер).
Роль управленца...
И Майк Илич - роль владельца.
И его полная противоположность *Нью-Йорк Рейнжерз*. С постоянной покупкой бриллиантов-игроков (индивидуалов) и нулевым командным результатом.
Потому что управленцы...
К тому же купленные индивидуалы-звёзды в таком ... сами начинали деградировать.
А также роль владельцев - что хотели от клуба.
Чем-то)) Неньку напоминают.
Додано: Нед 24 тра, 2020 10:11
Провал во внутренней борьбе с эпидемией, проблемы с состоянием наполнения социальной тарелки россиянина заставляет устроить маленькую победоносную войну, для спасения своего строя.
Этому способствуют "янелохи" - происходящим в Украине.
С установкой "только перестать стрелять" - тема оккупации Донбасса, Крыма затёрта, словно это не Украина.
К большей части Украины потроху доходит содержание деятельности "наёмных" - они не могут понять и кто же "нанял" наших "слуг народных", почему они ложили на население и Украину, как Государство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:22
посоветуй как решать эту проблему после порошенковских Минских соглашений?
Додано: Нед 24 тра, 2020 12:35
Ще раз, це конфедерацiя, це майже як ЕС, тiльки в менших маштабах.
Тобi зробити перелiк по кантонам, та де яка мова?
Чи сам знайдеш?
Як щодо армii?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 тра, 2020 13:24
Нет конечно, про 100 раз это бред.
Но то что "заробатывал" Петюня на своём посту - тут уж 100%.
Все эти госзаказы на ленинскую кузню, богданы, множество вдруг расцветших Рошенов по всей Украине, внезапные сверхприбыли порошенковских банков, и так далее.
И это уже не говоря про мошеннические схемы через ОВГЗ, возврат НДС, тарифные схемы, национализации и банкротство банков (через своих ставленников в НБУ и прочих органах).
А про панамские оффшоры Петюни тоже напомнить?
Или про то как он министром при Януковиче подрабатывал, но конечно же не в чем не участвовали и нечего не знал...
Так что не надо тут обеливать своего патрона, любой разумный человек прекрасно понимает чем конкретно занимался Петя на постах министра, депутата и президента - пилил бюджеты и воровал.
А что касается уголовных дел - так это украинская традиция такая - все громкие и значимые дела заканчивать юридическим трэшем.
Чем закончились дела по бриллиантовым прокурорам,по схемам Онищенко, о аресте Бочковского, дело Мартыненко, вышки Бойко, о подписании контракта по газу с лыжным инструктором, рюкзаки Авакова, дело Федорука и ещё сотни если не тысячи таких же гроомких дел?
И это то что просто сразу в голову приходит....
И никто не виноват.
Никто не наказан.
Все белые и пушистые.
А Украина в разрухе и руинах.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:34
Так много текста и все пустые, ничем не подтвержденные просто слова. Этот бред елеем изливался в души украинского люмпенизированного инфантильного избирателя всю предвыборную кампанию популиста Зе.
А правда в том, что ПО - единственный президент, состояние которого уменьшилось за годы президенства. Все остальные президенты только обогащались.
И, вот увидите, Зе тоже станет богаче.
Додано: Нед 24 тра, 2020 15:42
Поганенький у нас народ...
Тут вже казали, що винуваті пересічні, що не так голосують...
Найбільша вина лежить на українцях з Донбасу і Криму.
І на закусь...репост.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 24 тра, 2020 17:37
Козак-характерник
оч-чень забавно смотреть тот клип Квартал"95 про "поганенький народ"
Особеенно концовка "поганенькая власть"
Бубочка у нас уже поганенькая власть или ещё нет ?
И Юзик с его законопроектами поганенький или ещё нет ?
Я так смотрю, что Господь Бог тот ещё шутник.
Кварталовцы так долго в своих выступлениях критиковали власть, что придя во властью, показали себя, как худшая пародия своих же пародий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 24 тра, 2020 17:41
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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