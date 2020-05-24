Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 тра, 2020 18:06
Кратко. 2020-05-24
1) Гибель Давыденко: прокуратура занялась расследованием смерти депутата
Давыденко баллотировался по 208 округу, где не победил кандидат от СН.
Там ещё суды и пересчёты голосов были. Я тогда акцентировал на этом внимание, а коллега
freeze
приписывал мне поддержку этого кандидата.
По совокупности, подозрительно всё это
2) В Иране назвали виновного в сбитии украинского самолета МАУ
Оператор ракетной системы нарушил правила ведения огня без получения разрешения.
3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.
Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники 4) Нацкорпус требует от Баканова и Малюськи отреагировать на антиукраинскую деятельность депутатов ОПЗЖ Участники акции "Стоп реванш" пришли к дому Зеленского: видео 5) За неделю до лета: в Карпатах идет снег (фото)
Такая вот хреновая весна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:32
А почему ты постеснялся показать лицом акцию в родном Чернигове? Какая фантастическая поддержка
Надеюсь, ты есть на фото?
zРадио
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:43
А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.
А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...
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andrijk777
в Нед 24 тра, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:54
zРадио написав:
А почему ты постеснялся показать лицом акцию в родном Чернигове? Какая фантастическая поддержка
Надеюсь, ты есть на фото?
Ливень начинается с мелких капель
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:11
Федыня, Зверобий & Черновол пикетируют Ермака и Зеленского.
pesikot написав:
Ливень начинается с мелких капель
Аlександр
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unicdima
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:25
Странно, был в обед и на Грушевского и на Шовковичной и Липской, а никаких акций не видел, удивился только усиленным патрулям.
unicdima
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:30
Зарабатывай 5000 - 6000 гривен и радуйся, что ты не бедный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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