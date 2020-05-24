Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+. А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 24 тра, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+. А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...
На параллельно ветке эту формулу разложил, расжевал, объяснил,... - более года назад. По моему с интервью Черновол. - Что эта "формула" как раз против РФ! Ибо "поставки угля из Роттердама" - будут по факту из РФ. Сейчас уничтоженная промышленность вынуждена отказаться от электроэнергии - платить кто будет? Мощностя генерации - сокращать, а здесь под хвост "зелёный тариф" по 15 евроцентов + транспортировка, доставка и компенсация неритмичной работы. И того Украине свети 30 евроцентов за 1 кВт/час. - бред? - Украина единственная страна в мире, где сокращается генерация электоэнергии! Украина переводится в разряд - банановых образований без права заниматься рукоделием и торговли. Аргентину и её новый дефолт Вам в помощь!
Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/