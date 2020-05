Додано: Нед 24 тра, 2020 20:05

Kudrjavuy написав: andrijk777 написав: pesikot написав: 3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова

Кому там Роттердам+ не нравился ?

ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.

Но кому-то, эта схема не понравилась.



Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.

На параллельно ветке эту формулу разложил, расжевал, объяснил,... - более года назад.

По моему с интервью Черновол.

- Что эта "формула" как раз против РФ!

Ибо "поставки угля из Роттердама" - будут по факту из РФ.

Сейчас уничтоженная промышленность вынуждена отказаться от электроэнергии - платить кто будет?

Мощностя генерации - сокращать, а здесь под хвост "зелёный тариф" по 15 евроцентов + транспортировка, доставка и компенсация неритмичной работы.

И того Украине свети 30 евроцентов за 1 кВт/час. - бред?

- Украина единственная страна в мире, где сокращается генерация электоэнергии!

Украина переводится в разряд - банановых образований без права заниматься рукоделием и торговли.

Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна) Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна)

