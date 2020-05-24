RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6189619061916192>
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:06

Кратко. 2020-05-24

Кратко. 2020-05-24

1) Гибель Давыденко: прокуратура занялась расследованием смерти депутата
Давыденко баллотировался по 208 округу, где не победил кандидат от СН.
Там ещё суды и пересчёты голосов были. Я тогда акцентировал на этом внимание, а коллега freeze приписывал мне поддержку этого кандидата.
По совокупности, подозрительно всё это

2) В Иране назвали виновного в сбитии украинского самолета МАУ
Оператор ракетной системы нарушил правила ведения огня без получения разрешения.

3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.

Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

4) Нацкорпус требует от Баканова и Малюськи отреагировать на антиукраинскую деятельность депутатов ОПЗЖ

Участники акции "Стоп реванш" пришли к дому Зеленского: видео

5) За неделю до лета: в Карпатах идет снег (фото)
Такая вот хреновая весна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 31.08.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:32



А почему ты постеснялся показать лицом акцию в родном Чернигове? Какая фантастическая поддержка :) Надеюсь, ты есть на фото?

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 02.05.18
Подякував: 983 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:43

  pesikot написав:3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.

Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.
А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 24 тра, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:54

  zРадио написав:


А почему ты постеснялся показать лицом акцию в родном Чернигове? Какая фантастическая поддержка :) Надеюсь, ты есть на фото?

Ливень начинается с мелких капель :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 31.08.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:11




Федыня, Зверобий & Черновол пикетируют Ермака и Зеленского.
  pesikot написав:Ливень начинается с мелких капель :)
Аlександр
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

Странно, был в обед и на Грушевского и на Шовковичной и Липской, а никаких акций не видел, удивился только усиленным патрулям.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 10.06.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:30

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ливень начинается с мелких капель :)

эти капли похожи на те которые струшивают с одного места. :D

Зарабатывай 5000 - 6000 гривен и радуйся, что ты не бедный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 31.08.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:37

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Ливень начинается с мелких капель :)

эти капли похожи на те которые струшивают с одного места. :D

Зарабатывай 5000 - 6000 гривен и радуйся, что ты не бедный :)

до того как твой кумир стал президентом это были нормальные деньги.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 10.06.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:05

  Kudrjavuy написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.

Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.
А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...

На параллельно ветке эту формулу разложил, расжевал, объяснил,... - более года назад.
По моему с интервью Черновол.
- Что эта "формула" как раз против РФ!
Ибо "поставки угля из Роттердама" - будут по факту из РФ.
Сейчас уничтоженная промышленность вынуждена отказаться от электроэнергии - платить кто будет?
Мощностя генерации - сокращать, а здесь под хвост "зелёный тариф" по 15 евроцентов + транспортировка, доставка и компенсация неритмичной работы.
И того Украине свети 30 евроцентов за 1 кВт/час. - бред?
- Украина единственная страна в мире, где сокращается генерация электоэнергии!
Украина переводится в разряд - банановых образований без права заниматься рукоделием и торговли.
Аргентину и её новый дефолт Вам в помощь!

Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:07

  unicdima написав:до того как твой кумир стал президентом это были нормальные деньги.

Так это твой кумир заявил :)
Радуйся теперь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 31.08.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6189619061916192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.