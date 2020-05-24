Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+. А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...
Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа, - сообщает "БизнесЦензор".
В частности, в разделе "Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя" предлагается отмена льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года. Это, якобы, должно сэкономить 3,1 млрл. грн. Суммарный эффект от такой отмены за календарный год должен составить 11,6 млрд. грн.
В сообщении говорится, что презентацию посмотрел Владимир Зеленский, но утвердить ее отказался.
Вероятно из скромности забыли указать маленький плюсик "каждому" - за транспортировку
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
flyman написав:Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна)
На самом деле это лютый Враг нагибает и создаёт внутреннюю в Украине ситуацию, что бы продавали электроэнергию в Крым.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.