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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6189619061916192
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:54

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.

Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.
А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...

Вроде как с ценами и сроками:
Минэнерго планирует увеличить цену на электроэнергию для населения. Презентация Зеленскому не понравилась
https://www.ostro.org/general/economics/news/590833/
24.05.2020 15:04.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа, - сообщает "БизнесЦензор".

В частности, в разделе "Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя" предлагается отмена льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года. Это, якобы, должно сэкономить 3,1 млрл. грн. Суммарный эффект от такой отмены за календарный год должен составить 11,6 млрд. грн.

В сообщении говорится, что презентацию посмотрел Владимир Зеленский, но утвердить ее отказался.

Вероятно из скромности забыли указать маленький плюсик "каждому" - за транспортировку
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:57

  flyman написав:Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна)

На самом деле это лютый Враг нагибает и создаёт внутреннюю в Украине ситуацию, что бы продавали электроэнергию в Крым.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:57

Во Франции мэром города стала трансгендер

https://strana.ua/news/269117-zhenshchi ... ntsii.html
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:00

Такой вопрос к порохоботам: а кого сегодня было больше в Киеве - желающих попасть в открывшийся зоопарк, или остановителей "реванша" на Майдане? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:04

  Shram написав:А Украина в разрухе и руинах.


Кто о чем, а кремлеботы из Уфы о своей методичке.
По ней, кстати, Украина вымерзла пять лет подряд. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:06

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав: Я ваших деятелей не запоминаю


Ну вот и еще одно подтверждение. Конечно, они для него чужие, в чужой стране.


Конечно, чужие, приехавшие заработать на чужой беде в чужой нищей стране.
А я живу в своей стране

Что, начал путать "ваши" и "чужие"? Угнетенная руская челюсть мешает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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