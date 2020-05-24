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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6190619161926193>
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:54

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.

Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.
А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...

Вроде как с ценами и сроками:
Минэнерго планирует увеличить цену на электроэнергию для населения. Презентация Зеленскому не понравилась
https://www.ostro.org/general/economics/news/590833/
24.05.2020 15:04.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа, - сообщает "БизнесЦензор".

В частности, в разделе "Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя" предлагается отмена льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года. Это, якобы, должно сэкономить 3,1 млрл. грн. Суммарный эффект от такой отмены за календарный год должен составить 11,6 млрд. грн.

В сообщении говорится, что презентацию посмотрел Владимир Зеленский, но утвердить ее отказался.

Вероятно из скромности забыли указать маленький плюсик "каждому" - за транспортировку
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:57

  flyman написав:Тут ще Зе з олiгархами можуть довести розбалансування енергосистеми, що гахне АЕС як у 1986 (може не одна)

На самом деле это лютый Враг нагибает и создаёт внутреннюю в Украине ситуацию, что бы продавали электроэнергию в Крым.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:57

Во Франции мэром города стала трансгендер

https://strana.ua/news/269117-zhenshchi ... ntsii.html
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:00

Такой вопрос к порохоботам: а кого сегодня было больше в Киеве - желающих попасть в открывшийся зоопарк, или остановителей "реванша" на Майдане? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:04

  Shram написав:А Украина в разрухе и руинах.


Кто о чем, а кремлеботы из Уфы о своей методичке.
По ней, кстати, Украина вымерзла пять лет подряд. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:06

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав: Я ваших деятелей не запоминаю


Ну вот и еще одно подтверждение. Конечно, они для него чужие, в чужой стране.


Конечно, чужие, приехавшие заработать на чужой беде в чужой нищей стране.
А я живу в своей стране

Что, начал путать "ваши" и "чужие"? Угнетенная руская челюсть мешает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:37

Свобода

  Козак-характерник написав:
  unicdima написав:Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Давно про це талдичу. :) Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. :mrgreen: На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. :) Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. :) А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.

Українські націоналісти у парламенті сьогодні представлені одним-єдиним народним депутатом – «свободівкою» Оксаною Савчук. На останніх дочасних виборах вона спромоглася на своєму окрузі сотворити «подвиг» і обійти «слугу народу».

При цьому до законодавчого органу країни маршем йшла ціла армія націоналістів, суворих безкомпромісних чоловіків, частина з яких віздзначилася на фронтах московсько-української війни. Мандат же дістався лише поміркованій і часом навіть надто обережній у висловлюваннях жінці. Під час спілкування з пані Оксаною радикальний образ свободівця руйнується повністю. Проте наразі фактично лише на ній триматиметься публічний парламентський націоналізм. Щоправда, проблем у своїй депутатській самотності «свободівка» не бачить – тішиться тим, що назва її партії продовжує звучати у Раді, на відміну від таких великих проєктів, як «Самопоміч» чи «Народний Фронт», які тепер на узбіччі української політики.

- Чим ви поясните цей виборчий парадокс – з одного боку, ваші земляки голосують за націоналістку, з іншого – масово підтримують партію «Слуга народу». Ви розібралися в особливостях галичанської натури?

- Що сталося на останніх парламентських виборах і чому такою великою виявилась підтримка партії «Слуга народу»? Прикро визнавати той факт, що відбулося спотворення того образу, ким насправді є націоналісти. Націоналістами на останніх виборах прагнули стати всі – навіть ті, хто по суті раніше ніколи не були націоналістами. Я маю на увазі інші партії. Коли прийшов до влади Петро Порошенко, то в нього спочатку не було такого пориву до націоналізму, який ми побачили вже на цих виборах. Його партія почала втілювати навіть наші гасла і виборчу програму «Свободи». Нам це, звичайно, приємно, але ми про це говоримо вже багато років.

- Тобто Порошенко і його партія вкрали ваш електорат?


- Вони фактично одягнули маску націоналізму. І коли люди подивилися цей продукт у шоу на телебаченні, то в них трохи деформувалось уявлення про те, хто ж такі справжні націоналісти. Тому ми й отримали такий результат на виборах.

- «Слуга народу» – партія без ідеології, партія випадкових людей, яких набирали в список нашвидкуруч. Чим вони «купили» ваших земляків?

- Загалом люди мали велике бажання змін і хотіли бачити у владі нові обличчя. І не завжди переймалися тим, що часто нові обличчя тримають скелети у своїх шафах. Думаю, що це було пов’язано також з великим розчаруванням людей від попередньої влади. Адже були великі сподівання на те, що настане мир, обіцяний попереднім президентом. Також було багато скандалів щодо корупційних зловживань, кумівства.

Якщо голосуєш за «Свободу», то чітко знаєш наші принципи, що ми відстоюємою Знаєш, що «Свобода» буде боротися за українську мову, стояти за цілісність державних кордонів. Думаю, що рано чи пізно ми вийдемо на той рівень, коли українці повернуться до підтримки ідеологічних партій.

- Ви не засуджуєте вибір своїх земляків?

- Я не можу засуджувати їхній вибір, тому що, слава Богу, ми живемо в країні, яка має право вибору.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:58

Re: Політичні дискусії

КХ, "Свобода" не в модi, як i ПАПа та радикальний Ляшко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:07

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова
Кому там Роттердам+ не нравился ?
ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.
Но кому-то, эта схема не понравилась.

Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.
А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...

Ну зелёный тариф Петя с Сеней принимали, НДС на поставку оборудования Ахметову отменяли. А теперь нужно, как то рыжего таракана задвинуть, но не получается.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:35

  Sommer написав:
  shapo написав:Конечно, чужие, приехавшие заработать на чужой беде в чужой нищей стране.
А я живу в своей стране

Что, начал путать "ваши" и "чужие"? Угнетенная руская челюсть мешает?


Клоун, ты тут появляешься чтобы тявкнуть по любому поводу?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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