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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6190619161926193 Додано: Нед 24 тра, 2020 22:37 zРадио написав: Такой вопрос к порохоботам: а кого сегодня было больше в Киеве - желающих попасть в открывшийся зоопарк, или остановителей "реванша" на Майдане? Такой вопрос к порохоботам: а кого сегодня было больше в Киеве - желающих попасть в открывшийся зоопарк, или остановителей "реванша" на Майдане?



Им нужно создавать информационный шум чтобы спонсоры не забыли и с довольствия не сняли Им нужно создавать информационный шум чтобы спонсоры не забыли и с довольствия не сняли Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3466 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 22:46 Козак-характерник написав: unicdima написав: Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва. Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Давно про це талдичу. Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки. Давно про це талдичу.Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу.На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба.Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили.А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.



П'ятий президент України Петро Порошенко невдало намагався видати себе за націоналіста . Таку думку соціальний психолог Олег Покальчук висловив в інтерв'ю "Українській правді", яке було опубліковано 7 жовтня.



Його запитали: "Порошенко – не націоналіст?"



"Абсолютно! Його спроба видати себе за націоналіста була непоганою. Якби він почав це у 2014 році... Але надто пізно. Ми живемо не у ХХ столітті. Зараз усе можна "нагуглити". Тому не спрацювало", – відповів Покальчук.



За словами психолога, є люди, "більш успішні з точки зору націоналістичної іконографії".



"Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош, наприклад. Але, скажімо так, людям, які беруться нізвідки, не вірять. "Тут откуда не возьмись, раз – и появился народный герой!" Ну, герой. Хай собі геройствує, ми подивимося, але не підемо за ним" , – пояснив Покальчук.



Він зазначив, що "одьожки" націоналістки приміряла також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.



"Усі міряли. Але націоналізм – це тяжка праця. Черчилль був дійсно британським націоналістом. Ізраїль, США – націоналістичні держави. Вони просто цього слова не вживають", – сказав Покальчук. . Таку думку соціальний психолог Олег Покальчук висловив в інтерв'ю "Українській правді", яке було опубліковано 7 жовтня.Його запитали: "Порошенко – не націоналіст?""Абсолютно! Його спроба видати себе за націоналіста була непоганою. Якби він почав це у 2014 році... Але надто пізно. Ми живемо не у ХХ столітті. Зараз усе можна "нагуглити". Тому не спрацювало", – відповів Покальчук.За словами психолога, є люди, "більш успішні з точки зору націоналістичної іконографії"."Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош, наприклад. Але, скажімо так, людям, які беруться нізвідки, не вірять., – пояснив Покальчук.Він зазначив, що "одьожки" націоналістки приміряла також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко."Усі міряли. Але націоналізм – це тяжка праця. Черчилль був дійсно британським націоналістом. Ізраїль, США – націоналістичні держави. Вони просто цього слова не вживають", – сказав Покальчук. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28655 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 22:50 Андрій Тарасенко Як ми всі вже знаємо, перше місце зайняв гуморист Володимир Зеленський, а друге — Петро Порошенко.



Зеленський, відомий своїми образливими жартами на адресу України та українців, посів перше місце завдяки серіалу "Слуга народу", де він представлений у якості такого собі ідеального Президента із простих людей, що піклується про простих людей і робить все для простих людей.



Насправді Зеленський не вчитель історії Голобородько, а актор-мільйонер. У котрого є все, що є й в інших представників так званої еліти України – величезні квартири, рахунки в банку, нерухомість за кордоном та офшори. Все це якось не особливо схоже на телевізійний образ учителя Голобородька, що живе, як і більшість із нас, у маленькій квартирі на околиці міста. Про зв'язок із олігархом Коломойським стверджувати не буду, але можу сказати точно, що президентська кампанія – справа не дешева. Особливо така масована інформаційна атака останніми місяцями – серіал, реклама по радіо і телебаченню, борди, тисячі ботів у соціальних мережах тощо.



Крім того, Зеленський є відвертим представником так званого "русского мира". Його вульгарні жарти про Україну, відверте знущання з українців як нації, передвиборні обіцянки "встати на коліна перед Путіним заради миру" абсолютно цинічно виглядають на тлі того, коли бійці ЗСУ, ДУК "Правий сектор" тощо воюють і героїчно захищають країну від сил окупанта.



Зеленський – відвертий проект олігархату, розрахований на довірливих українців, які втомилися від старої влади .



Втім, стара влада нікуди не поділася. Головний олігарх країни Петро Порошенко зайняв друге місце у першому турі президентських перегонів . Порошенко зміг переконати українців у своїй правдивості завдяки гаслам про підтримку армії та української мови. Разом із тим, на тлі цих гучних гасел по телевізору не показують те, що відбувалося насправді – в Одесі мер – громадянин Росії – розв'язав справжнє полювання на активістів, у Херсоні вбивають критиків чинної влади. Не відповів Петро Порошенко і за схеми корупції в оборонці, які обговорюються останнім часом, і що не посаджені вбивці Героїв Майдану, не проведена повноцінна люстрація чиновників часів Януковича. Не змінилося нічого, тільки красти стали більше .



Вчергове українці опиняються перед вибором між поганим і дуже поганим. Та незалежно від імені наступного Президента, головне, пам’ятайте, що націоналісти – єдина об'єднана сила, яка буде вас захищати. Захищати щиро і чесно.



Підтвердженням цьому є мудрість Василя Іванишина: "Згадайте, що ви – господарі своєї землі і країни. Перестаньте аплодувати всіляким політичним пройдисвітам і голосувати за них. Женіть від себе тих, що обіцяють вам ощасливити вас без вашої участі. Не вірте тим, що обіцяють вам економічне чудо: українці бідують і тікають світ за очі не тому, що не вміють працювати і господарювати, а тому що нашу владу та економіку захопили зайди-пройдисвіти і злодії. Віддайте по заслугах тим місцевим політичним захребетникам, які на кожних виборах переконують вас, що черговий злодій, якого вони нав’язують вам, – це святий і чудотворець. Не просіть, а вимагайте, не терпіть, а протиставляйтесь, не чекайте, а боріться. Неправда, що гроші вирішують усе: якби це було так, то наші кровопивці не витрачали б на кожних виборах свої накрадені мільйони доларів на підкуп продажних ЗМІ, чиновників та політиків і на обман народу. Об’єднуйтеся тільки під прапором української національної ідеї і тільки довкола тих, що виборюють право українців на власну державу: „В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля” (Т.Шевченко)."



Голова Партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28655 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 23:23 Кстати, зефилы, а чего вас так раскорежило от вполне безобидного митинга? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5169 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 23:31 Sommer написав: Кстати, зефилы, а чего вас так раскорежило от вполне безобидного митинга? Кстати, зефилы, а чего вас так раскорежило от вполне безобидного митинга?

покажи пальцем кого раскорежило?

сами себе раздуваете значимость мелкого популистского шабаша. покажи пальцем кого раскорежило?сами себе раздуваете значимость мелкого популистского шабаша. unicdima

Повідомлень: 480 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 23:44 Козак-характерник написав: Козак-характерник написав: unicdima написав: Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва. Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Давно про це талдичу. Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки. Давно про це талдичу.Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу.На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба.Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили.А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.

Українські націоналісти у парламенті сьогодні представлені одним-єдиним народним депутатом – «свободівкою» Оксаною Савчук. На останніх дочасних виборах вона спромоглася на своєму окрузі сотворити «подвиг» і обійти «слугу народу».



При цьому до законодавчого органу країни маршем йшла ціла армія націоналістів, суворих безкомпромісних чоловіків, частина з яких віздзначилася на фронтах московсько-української війни. Мандат же дістався лише поміркованій і часом навіть надто обережній у висловлюваннях жінці. Під час спілкування з пані Оксаною радикальний образ свободівця руйнується повністю. Проте наразі фактично лише на ній триматиметься публічний парламентський націоналізм. Щоправда, проблем у своїй депутатській самотності «свободівка» не бачить – тішиться тим, що назва її партії продовжує звучати у Раді, на відміну від таких великих проєктів, як «Самопоміч» чи «Народний Фронт», які тепер на узбіччі української політики.



- Чим ви поясните цей виборчий парадокс – з одного боку, ваші земляки голосують за націоналістку, з іншого – масово підтримують партію «Слуга народу». Ви розібралися в особливостях галичанської натури?



- Що сталося на останніх парламентських виборах і чому такою великою виявилась підтримка партії «Слуга народу»? Прикро визнавати той факт, що відбулося спотворення того образу, ким насправді є націоналісти. Націоналістами на останніх виборах прагнули стати всі – навіть ті, хто по суті раніше ніколи не були націоналістами. Я маю на увазі інші партії. Коли прийшов до влади Петро Порошенко, то в нього спочатку не було такого пориву до націоналізму, який ми побачили вже на цих виборах. Його партія почала втілювати навіть наші гасла і виборчу програму «Свободи». Нам це, звичайно, приємно, але ми про це говоримо вже багато років.



- Тобто Порошенко і його партія вкрали ваш електорат?





- Вони фактично одягнули маску націоналізму. І коли люди подивилися цей продукт у шоу на телебаченні, то в них трохи деформувалось уявлення про те, хто ж такі справжні націоналісти. Тому ми й отримали такий результат на виборах .



- «Слуга народу» – партія без ідеології, партія випадкових людей, яких набирали в список нашвидкуруч. Чим вони «купили» ваших земляків?



- Загалом люди мали велике бажання змін і хотіли бачити у владі нові обличчя. І не завжди переймалися тим, що часто нові обличчя тримають скелети у своїх шафах. Думаю, що це було пов’язано також з великим розчаруванням людей від попередньої влади. Адже були великі сподівання на те, що настане мир, обіцяний попереднім президентом. Також було багато скандалів щодо корупційних зловживань, кумівства .



Якщо голосуєш за «Свободу», то чітко знаєш наші принципи, що ми відстоюємою Знаєш, що «Свобода» буде боротися за українську мову , стояти за цілісність державних кордонів . Думаю, що рано чи пізно ми вийдемо на той рівень, коли українці повернуться до підтримки ідеологічних партій.



- Ви не засуджуєте вибір своїх земляків?



- Я не можу засуджувати їхній вибір, тому що, слава Богу, ми живемо в країні, яка має право вибору. Українські націоналісти у парламенті сьогодні представлені одним-єдиним народним депутатом – «свободівкою» Оксаною Савчук. На останніх дочасних виборах вона спромоглася на своєму окрузі сотворити «подвиг» і обійти «слугу народу».При цьому до законодавчого органу країни маршем йшла ціла армія націоналістів, суворих безкомпромісних чоловіків, частина з яких віздзначилася на фронтах московсько-української війни. Мандат же дістався лише поміркованій і часом навіть надто обережній у висловлюваннях жінці. Під час спілкування з пані Оксаною радикальний образ свободівця руйнується повністю. Проте наразі фактично лише на ній триматиметься публічний парламентський націоналізм. Щоправда, проблем у своїй депутатській самотності «свободівка» не бачить – тішиться тим, що назва її партії продовжує звучати у Раді, на відміну від таких великих проєктів, як «Самопоміч» чи «Народний Фронт», які тепер на узбіччі української політики.- Чим ви поясните цей виборчий парадокс – з одного боку, ваші земляки голосують за націоналістку, з іншого – масово підтримують партію «Слуга народу». Ви розібралися в особливостях галичанської натури?- Що сталося на останніх парламентських виборах і чому такою великою виявилась підтримка партії «Слуга народу»?- «Слуга народу» – партія без ідеології, партія випадкових людей, яких набирали в список нашвидкуруч. Чим вони «купили» ваших земляків?- Загаломі хотіли бачити у владі нові обличчя. І не завжди переймалися тим, що часто нові обличчя тримають скелети у своїх шафах.Якщо голосуєш за «Свободу», то чітко знаєш наші принципи, що ми відстоюємою Знаєш, що «Свобода» буде, стояти. Думаю, що рано чи пізно ми вийдемо на той рівень, коли українці повернуться до підтримки ідеологічних партій.- Ви не засуджуєте вибір своїх земляків?- Я не можу засуджувати їхній вибір, тому що, слава Богу, ми живемо в країні, яка має право вибору.

Тому що Свобода, а особливо її лідер Тягнибок, не виправдали сподівань. В цьому випадку не в ідеології проблема. Але тобі цього не зрозуміти. Пиши більші "простині". Тому що Свобода, а особливо її лідер Тягнибок, не виправдали сподівань. В цьому випадку не в ідеології проблема. Але тобі цього не зрозуміти. Пиши більші "простині". andrijk777

Повідомлень: 2166 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 23:45 unicdima

-?



Игорь Уманский: "Либерасты должны отойти на задний план"

Экс-министр финансов рассказал "Стране" о коррупции в налоговой, о необходимых переменах в экономической политике, о последствиях эмиссии гривны и о реальных советах МВФ

Светлана Крюкова, Анастасия Товт 11:53, 27 апреля 2020

https://strana.ua/articles/interview/26 ... i-mvf.html

Игорь Уманский уже три раза побывал в Минфине в условиях кризиса. Исполняющим обязанности министра, заместителем, а этой весной - полноценным министром финансов. В этом раз приход Уманского оказался рекордно коротким. Спустя три недели его уволили, в новом Кабмине разогрелся первый коррупционный скандал на почве теневых схем минимизации налогов при участии фискальных органов власти.



Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам" НДС. Скандал разгорелся большой, а решения по нему были приняты в рекордно быстрые сроки - в пятницу Верланова и главного таможенника Максима Нефедова уволили.



Причем случилось это на следующий день после того, как Уманского назначили советником главы Офиса президента Ермака, и в тот же день, когда Рада создала временную следственную комиссию по расследованию заявлений экс-министра финансов.



О том, что может показать расследование, а также как украинской экономике выходить из карантина, мы и поговорили с Уманским.



- В четверг вы стали советником Ермака, в пятницу днем Рада создала временную следственную комиссию, а в пятницу вечером уволили Верланова и Нефедова. Не показывает ли такая скорость принятия решений то, что и ваше назначение советником, и создание следственной комиссии лишь неким поводом, чтоб просто уволить двух человек? Как вы ощущаете, не "похоронят" ли теперь само расследование, раз цель уже достигнута?



- Непростой вопрос. На днях в Офисе собрались представители практически всех правоохранительных органов на уровне замов - ГБР, НАБУ, прокуратура, не было только НАПК. Все, правда, в масках, не всех узнал.



- Там все в масках?



- Все, кроме меня. Я уже переболел коронавирусом. Еще в феврале. Не волнуйтесь, до назначения в Минфин. Так вот совещание... Правоохранители подтвердили информацию о схемах, цифры, людей. Более того, большинство из них по подобным историям уже завели уголовные дела по цепочке компаний, юрлиц, которые участвовали в определенных схемах. Сотни компаний.



- Понятен ли СБУ, прокуpатуре, ГБР и НАБУ перечень влиятельных лиц, которые стоят за этими схемами? И почувствовали ли вы желание привлечь их к ответственности?



- Понятен. По многим бенефициарам схем идут процессуальные действия. Есть две стороны медали - субъекты хозяйствования, которые этим занимаются, и госорганы, с помощью которых становится это возможным.

- В материале "Страны" источники намекают, что схема "скруток" до сих пор была возможна благодаря патронату со стороны премьера Шмыгая и опеке ряда влиятельных чиновников в фискальных органах. Подтверждают ли эту информацию правоохранители?



- Я не могу вам этого сказать. Я же на подписке о неразглашении. Сейчас они готовят большой аналитический материал для президента, где будут перечислены все имена и фамилии.



- Не опасаетесь ли, что по итогу все спустят на тормозах? Верланов и Нефедов уволены, цель достигнута. Дела растворятся по судам, правоохранителей коррумпируют, а на место старых прийдут новые, и все обо всем договорятся, и ваша вендетта закончится чередой публикаций в СМИ?



- Это же не моя вендетта. Все эти люди - враги страны и украинской экономики, украинского бизнеса. Важно понимать, что в этих схемах зачастую выбрасываются "дутые" сделки, где "рисуют" НДС, что разбалансирует электронную систему автоматического возмещения. По итогу не сходится баланс. Случается нестыковка в системе администрирования НДС и его автоматического возмещения, по той причине, что "вкинут" воздушный НДС. Что делают налоговики? На соответствующую сумму блокируют реальных плательщиков. У них реально есть остатки на НДС-счетах, но они не могут подать декларацию. Соответственно, они не попадают в систему. Таким образом реальный бизнес, который не участвовал в этих схемах, страдает от схем, которые крутят другие люди. Это массовое явление. Поэтому все эти люди - не мои враги, они враги экономики. Следующий шаг, который мы обсуждали - необходимо уволить четырех ключевых людей из налоговой и таможни - профильных начальников департаментов.



- Но все-таки - сами Верланов и Нефедов были причастны к этим схемам? И какую роль в схемах играют влиятельный друг президента Илья Павлюк и люди Коломойского?



- Не могу комментировать такие вопросы. Я уже говорил, что дал подписку о неразглашении. Это с одной стороны. С другой, - ответ на ваш вопрос может дать только суд.



- На место Верланова, по некоторым данным, планируют назначить Алексея Любченко. И его якобы как раз и продвигает упомянутый Илья Павлюк, а также еще один влиятельный человек - экс-нардеп Виктор Тимошенко. Что вы можете сказать о Любченко?

- С Любченко мы знакомы. Он в 2015 году, если я не ошибаюсь, претендовал на должность Главы тогда еще ГФС. Кто за ним сейчас стоит и лобирует ли его кто-то, я наверняка утверждать не могу.



- И все же, возвращаясь к теме преступления и наказания. Как быть с тем, что коррупционные дела зачастую не доходят даже до суда, а если и доходят, то там и разваливаются?



- Действительно, есть системная проблема, когда через секретарей судов, если возникают подачи судебных исков, выскакивает "красный флажок", информируются нужные люди, и дело закрывается. Одним из итогов вчерашней встречи стало то, что Офис президента взял на себя обязанность сопровождать и координировать все эти процессы в судах, чтобы они не терялись по дороге.



Игорь Уманский рассказал о кредите МВФ, фото Стран



Уманский заявляет о многомиллиардной коррупции в НБУ. Фото Страна



- А что значит, сопровождать? Судя по тому, как политические оппоненты Зеленского по одному выходят на свободу, на суды он не особого имеет влияния.



- Позвонить судье и дать команду они не смогут. Но когда включается механизм контроля со стороны правоохранительных органов под пристальным вниманием ОПУ, СМИ и общественности, суд ведет себя совершенно иначе. Есть другая проблема: с нашим УПК и как процессуально доказать многие из этих схем исходя из его требований. И в этом, надеюсь, нам поможет временная следственная комиссия Рады. Понадобится внести ряд поправок в уголовное и административное законодательство, что позволит правоохранителям адекватно доводить подобные кейсы до логического завершения. Об этой проблеме вчера говорили все. То есть всем все понято - юридические компании, лица, бенефициары, организаторы, пособники, суммы, а доказать вину в суде практически нереально - из-за неровностей законодательства. Самое главное - приостановить эти схемы прямо сейчас. По моей информации, только по марту мы не дополучили в госбюджет 4,1 млрд грн из-за по-прежнему рабочей схемы по "скруткам" НДС.



- Какой совет вы бы дали президенту по карантину? Каким образом максимально быстро и эффективно вывести страну из кризиса и запустить экономику?



- Тут нет, как в фильме "Матрица", синей или красной таблетки (популярные символы выбора между мучительной правдой и блаженной неизвестностью. - Ред.). Универсальной таблетки. Нужна многошаговая политика.



- С чего бы вы начали, будь вы при власти?



- Нужно понимать, что Украина пока еще даже не вошла в пик заболеваемости. Нам удалось минимизировать скорость распространения коронавируса, но давайте говорить откровенно, статистику заболеваемости в нашей стране и в других странах - нельзя сравнивать. По одной простой причине: у нас нет тестов. Массово тестировать людей мы начали только несколько недель назад, и то не всех, кто заболел. Многие мои знакомые, у которых есть симптомы, не могут сдать тест. Я своей дочке две недели не мог сделать тест. Но сделали, слава Богу, все хорошо. Мой знакомый за тест заплатил 3 000 грн. в частной клинике. Сейчас ждет результата.



- Как вы вообще относитесь к карантину как инструменту сдерживания распространения инфекции?



- Все эти ограничительные меры делаются для одного: чтобы снизить нагрузку на медицинскую сферу. Чтобы одномоментно в больницы не попадало слишком много человек.



- Во многих странах к решению этой же проблемы подходили несколько иначе, сохраняя возможность работы для бизнеса. У нас - тотальный карантин всего. Как правильно?



- Во многих странах аксиома: максимально малый бизнес, с количеством сотрудников до 10 человек, должен продолжать работать. Вот этого у нас нет. И это то, что я бы посоветовал сделать в первую очередь.



- Позволить работать малому бизнесу?



- И среднему, но малому в первую очередь. Мы все понимаем, что карантин, неважно, в какой форме, продлится еще несколько месяцев. Месяцев! Иными словами, раньше конца лета карантин не закончится. Бизнес, экономика, люди не выдержат столько в существующем режиме. Я, конечно, извиняюсь, девочки, но у меня к вам вопрос: как можно несколько месяцев жить без возможности купить колготки?



- А у нас нет с этим никаких проблем. Работает "Эпицентр", супермаркеты с косметикой - под предлогом того, что продают антисептики. Более того, раз уж вы нас как девочек спросили, то у нас нет проблемы и в том, чтобы сделать маникюр или покрасить волосы: салоны красоты, как и некоторые рестораны, работают во время карантина подпольно. Точно так же, как это кафе, в котором мы сейчас с вами находимся - многие заведения готовы открываться "под клиента" и делают это.



- Точно так же, как я вчера подстригся. Мы все это знаем и понимаем. А что это означает? Минимум 60% бизнеса все равно закрыто. И почти 100% из работающих ушли "в темную".



- Насколько вырастет доля теневого бизнеса в результате продления карантина?



- Бизнес, который простаивает уже полтора месяца, больше не сможет в таком режиме жить. Как и люди, нуждающиеся в этих услугах. Предприниматели вынуждены работать "в темную", потому что государство не дает им возможность работать "в белую". Когда я еще был на должности, мы с министром экономики обсуждали возможность дать работать на карантине тем же парикмахерским и маленьким магазинам и т.д., соблюдая простую санитарную норму: на 10 кв.м. не должно быть больше одного человека. Если у вас помещение 40 кв.м., больше четырех посетителей там быть не может. Все. Но вы даете им работать!



- То есть, ваша первая рекомендация – позволить работать малому бизнесу при таком ограничении клиентов? И тогда и кафе смогут работать?



- Да. С соблюдением дистанции и с условием, что все в масках.



- А как есть в масках?



- 10 метров - это как раз та безопасная площадь для нахождения без маски, тут не вижу проблемы. Если в маске, радиус еще меньше: около полуметра.



- А если это летняя терраса?



- Это вопрос к эпидемиологам. Вот опять же. Они считают все эти математические модели, и это прекрасно. Но это же только одна сторона медали. Они не учитывают в своей модели вторую сторону медали. А у каждой медали - две стороны, и еще ребро.



- Что в данном случае ребро?



- Украина, ни как государство, ни как бизнес, ни как большинство людей, не имеет запаса прочности. И мы сейчас все окажемся на пороге угрозы массового голода. Как впрочем и мир. В этой ситуации я не понимаю отдельные чисто лоббистские решения правительства.



- Вы о чем?



- А вот объясните мне, почему может работать супермаркет, продавая импортные продукты, и не может работать овощной рынок, продавая продукты наших фермеров? Как по мне, уже завтра НАБУ должно возбудить по этому поводу уголовное дело. Это признаки чистой коррупции.



- А международная сеть ресторанов, торгующая через "окошко" едой по всей стране - вас устраивает? На фоне запрета для всей ресторанной индустрии.



- Абсолютно. Это же лоббизм. Если дать бизнесу легально работать, он будет легально платить зарплаты и налоги. У нас же сейчас казначейство пустое, как барабан. Казначейство уже остановило незащищенные статьи расходов, в том числе, возмещение НДС. Уже. За три дня всего платежей остановлено на сумму около 8 млрд грн.



- Так, две первые меры понятны: дать малому бизнесу работать и избавиться от лоббизма. А что третье?



- Большинство карантинных мер реализуют местные органы власти. Сейчас все кричат, что изменениями в госбюджет отобрали деньги у местных бюджетов. Ничего подобного! Это изменения именно в государственный бюджет. А перед этим Рада приняла решение отменить начисление налогов на землю, недвижимость и аренду фактически лишив города источника к существованию.



- По данным Ассоциации городов, около 9 млрд грн недостачи по всей стране...



- Те, кто принимает эти нормы, некомпетентны.



- Подождите, а разве не вы были автором проекта правок в госбюжет-2020 в должности министра финансов вот еще недавно?



- Я был категорическим противником. Эта норма шла даже не от правительства, а от депутатов во главе с Даниилом Гетьманцевым (нардеп от "Слуги народа", глава Комитета Рады по налогам - Ред.) и была принята еще в середине марта. Они думали, что они великие борцы с кризисом. Но "учите матчасть": в Кодексе установлена базовая ставка "0" по этим видам начислений и каждая местная громада имеет право установить ее в любом размере. Это ответственность и доходы местных властей. И это инструмент поддержки бизнеса, потому что основные поступления в местные бюджеты идут не от аренды недвижимости и не от налога на землю, а от НДФЛ. А НДФЛ - это рабочие места. Поэтому очень часто местные власти специально ставят нулевую ставку, чтобы привлечь к себе бизнес, чтобы рабочие места были в этой конкретной общине.



- Есть крупные города, как Киев, Одесса, Днепр, где ситуацию за счет этого можно выровнять. А что делать мелким городам, у которых основа бюджета –- как раз налог на землю, который у них отобрали?



- В том-то и дело. Эти решения нужно срочно отменять. Следующее решение, которое нужно отменить - по ЕСВ. Государство отменило уплату ЕСВ для определенных категорий на два месяца. Это вообще "прекрасно". Мы увеличиваем пенсии, а источника пенсии аж два: первый - собственно, ЕСВ, а второй - трансфер из бюджета. У нас трансфер из госбюджета на сегодняшний день уже превышает платежи через ЕСВ.



- Можете назвать пропорцию?



- Сможем увидеть только в мае, когда эта норма уже начнет действовать. Не нужно выдумывать велосипед. Все эти "либерасты" должны отойти на задний план.



- Что или кого вы имеете в виду под "либерастами"?



- Политику либеральных реформ, открытия рынков и так далее. Весь мир идет совершенно другим путем. Более того, еще до экономического кризиса, экономическим протекционизмом начали в открытую заниматься многие страны: США, Китай, страны Евросоюза. Сейчас эти тенденции будут только усиливаться. Глобализация - это вчерашний день. Теперь каждая страна будет в первую очередь думать о своей экономической безопасности. Начнется жесточайший протекционизм. Это должно немедленно произойти и в Украине. У нас до сих пор преференция импорту, но у нас нет преференции местному бизнесу. Активно кричат, что нужно дороги строить, забывая, что основные подряды у нас получают китайцы, турки и азербайджанцы.



- И что с этим делать, пересмотреть в спешном порядке условия тендеров?



- Да, например. Во Франции в тендерах всегда ценовая преференция от 10% до 20% для отечественного производителя. Попробуй победи, если у них значительно лучше финансовый рычаг, чем у нас. Есть поддержка на те или иные инвестиции в инновации. То же самое нужно сделать и в нашей стране.



- Установить ценовые преференции для украинских компаний на всех закупках?



- Да, это первое. Второе – пересмотреть экспортно-импортную политику. Установить жесткое квотирование экспортных операций, особенно, по продуктовой группе. Весь мир надвигается к угрозе голода. А мы экспортируем продовольственную пшеницу.



- Иными словами, вы предлагаете остановить экспорт критически важных товаров?



- Немедленно! Более того, смотрю письмо налоговой за год. Экспортировано зерновой продукции на 500 млрд гривен. Возмещено НДС 57 млрд. У всех субъектов хозяйствования, у которых в уставных документах указано выращивание зерновых, даже не проверяя выращивают ли, НДС к уплате 22 млрд грн. Как-то не сходится математика. Поэтому здесь бы я вводил жесткую политику квотирования и менял условия работы этого сегмента.



- Уже сейчас?



- Еще вчера. Третье – импорт. Исключительно критический.



- Назовите базовые товары этой категории.



- Их много, но, например, энергоносители. Хотим мы или не хотим, но у нас нет в достаточном количестве газа и нефти. Это задача министерства экономики - определить критические категории товаров для импорта. Это непростая работа, и когда еще при мне им ставили такую задачу, они в ней утонули. Они просто были функционально неспособны предоставить перечень критического импорта. Но это не значит, что кроме Минэкономики никто не может это сделать.



- Это вы им ставили такую задачу?



- В том числе и президент. Это обсуждалось. Как и многие другие вещи, которые просто обсуждаются и нигде не фиксируются. Никем не контролируется их выполнение, даже протоколов не ведут. Вроде поговорили, а вышли из кабинета и забыли.



- А кто должен на уровне Офиса президента это контролировать?



- Аппарат ОП. В том числе служба протокола.



- А почему не делают? Считают, это лишнее?



- Они просто не знают, что нужно это делать.



- А как тогда можно проконтролировать выполнение задач?

- А вот никак это и не контролируется. Президент может сказать на следующем совещании - мол, а мы же это обсуждали... Обсуждали. И? Ситуацию с Нацбанком много раз обсуждали. Вроде вышли, договорились, а потом прошло три недели, и ничего не сделали. От слова совсем.



- Давайте вернемся к пунктам выхода из кризиса. Что еще необходимо сделать в первую очередь?



- Нужны четкие, жесткие позиции по локализации.



- Объясните.



- Например, почему мы покупаем американские электровозы? В Украине достаточно мощностей, но нет технологий. Зато такие технологии есть у Чехии, но у них нет производственных мощностей, чтобы обеспечить собственные потребности. Чехи готовы инвестировать в создание проекта в Украине. Да, это нужно делать немедленно. Здесь государство могло бы выступить драйвером и через собственно ГЧП (государственно-частное партнерство - Ред.) это реализовать. Одно из направлений, которое я выписывал в законе про стабилизационный фонд, это было направление поддержки финансово-экономического сектора. В том числе инвестирование в проекты, которые дают рабочие места на строительство этого объекта, а потом рабочие места на производство. А также мы делаем импортозамещение. Многие сейчас любят рассказывать, как в США и Европе выделяют огромное количество миллиардов долларов на поддержку бизнеса и населения, не отвечая на вопрос, где они эти миллиарды берут.



Игорь Уманский о карантине, фото Страна



Уманский считает, что экономическую политику государства нужно кардинально менять. Фото Страна



- Они их печатают. Но у нас ничего подобного нет и вряд ли будет.



- У нас и не может так происходить, потому что у Дональда Трампа есть ФРС (Федеральная резервная система – Ред.), у Европы есть ЕЦБ (Европейский центральный банк - Ред.). Включается эмиссионный механизм, на это идут все страны.



- Стоит ли менять сотрудничество с МВФ в условиях пандемии?



- А вы знали, что МВФ разработал документ, который они рекомендуют внедрять в политику всех стран? Когда я его читал, не мог поверить, что его писали в Фонде. Те вещи, о которых мы с вами говорим: послабление для экономики, уменьшение регуляций, продление кредитных каникул, предоставление кредитного плеча и эмиссионные мероприятия для поддержания экономики и реализации политики поддержки бедных людей, малого и среднего бизнеса, - все там рекомендуют. Когда я читал, не мог поверить, что это рекомендация МВФ.



- Рекомендация перед выдачей транша?



- Нет, это рекомендация вообще всем. Я всегда был ярким критиком политики МВФ, но в этом случае их поддерживаю. Мы не обойдемся без эмиссионного способа. Другой вопрос, что нужен баланс между двумя крайностями.



- Какими?



- С одной стороны, необходимо ограничить контакты людей между собой, чтобы минимизировать скорость распространения вируса, а с другой - не дать экономике загнуться. Нужно найти баланс между двумя крайностями, когда люди будут умирать от коронавируса, либо люди будут умирать от голода. Но необходимо и монетарный баланс выдержать.



- Как вы оцениваете антикризисные меры правительства Шмыгаля?



- Сейчас я вижу только хаотические действия.



- Как вы относитесь к желанию создать 500 000 рабочих мест в неквалифицированных отраслях - коммунальных, социальных, бюджетных?



- Создание 500 тысяч рабочих мест за счет того, что люди пойдут мести улицы - мягко говоря, это "обезъянничание" политики США после Великой депрессии. Все поменялось за сто лет.



- Есть идея добавлять 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия меньше 5000. Это ведь тоже "обезъянничание"?



- Это 1000 гривен. Это не спасет, но хоть как-то поможет. Для пенсионеров это деньги. Но на всех этих пенсионеров по тысяче гривен - это 10 млрд. Но опять же, мы одной рукой отменяем уплату ЕСВ, другой рукой раздаем 10 миллиардов, и при этом понимаем, что не можем проводить расходы из госбюджета. И мы стоим. У Минфина нет возможности выйти на внешние рынки до того, как мы решим: в программе мы с МВФ или нет. Ответ на этот вопрос нужен на вчера. Если они не готовы, так и скажите.



- Еще месяц назад обсуждалась программа с МВФ, куда был включен "антиколомойский" закон, закон о рынке земли и ряд других требований. А сейчас обсуждается уже коронавирусный транш. Он следующий или вместо первого? На каком этапе переговоры? Почему многие страны идут по пути получения нового транша, а мы зависли на этом?



- Им нужно либо трусы надеть, либо крестик снять. Украина официально обратилась к МВФ за новой программой. Наличие двух программ невозможно. Либо же мы получаем программу EFF в увеличенном размере, не в том размере, который был изначально.



- Речь идет о сумме в 8-10 млрд долл?



- Это 8 миллиардов на сегодняшний день. Предыдущая цифра 5,5 млрд. Либо мы отказываемся от программы EFF и обращаемся по программе коронавируса. МВФ нам тоже говорит об этом.



- А мы до сих пор хотим объединить?



- Да, правительство в это играется. Но их невозможно объединить. Поэтому с МВФ была договоренность: раз мы в программе EFF, то просто увеличим размер этой программы, с учетом новых вызовов. Программа по коронавирусу не является невозвратной, она не беспроцентна, по ней те же сроки и проценты, что и по программе EFF. Только для самых бедных стран есть возможность получить другие инструменты. Мы по классификации МВФ не относимся к самым бедным странам, поэтому можем получить либо по программе COVID 1,4 миллиарда, либо по EFF 5,5. Или, если договоримся, то 8 млрд.



- По какому пути вы бы рекомендовали пойти? Или у нас уже нет выбора?



- Депутаты проголосовали изменения в регламент, которые позволят ускорить процедуру принятия "банковского" закона. Тогда мы можем выходить на подписание программы EFF и получения первого транша в рамках этой программы. Если не проголосуют за "банковский" закон, мы не сможем получить первый транш, и нужно обращаться к МВФ по программе COVID. Но в любом случае, принять решение нужно до средины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета. Ставка рефинансирования всех стран на уровне нуля, а у многих уже "минус". В Украине при инфляции 2,3 ставка рефинансирования только сейчас снижена до 8. Плюс-минус корреляция 3%, ну поставьте хотя бы 5,5. Нет, Нацбанк держит эту историю. Сейчас наоборот нужно давать доступ к дешевому ресурсу, иначе загнется вся экономика. Толку от этой ставки, если потом все ляжет? Они не удержат ничего. Будет такая ситуация, как в 2014 году, когда все полетело в тартарары.



- Насколько наша власть готова к эмиссионному сценарию?



- По моему ощущению, проблема этой элиты в том, что они банально некомпетентные люди, которые многие простые вещи не понимают. О чем говорить, если у нас основной драйвер выхода из кризиса - строительство дорог. Ну, извините.



- Кому принадлежит эта идея глобальной стройки?



- Это хорошая идея, но опять же, в период Великой депрессии в США мультипликатор строительства дорог был больше 5, а сейчас он 2,4. Стройка жилой недвижимости эконом-класса - 8,4. Какие дороги? Это неэффективная трата денег. Строить надо жилье, либо, например, завод электровозов. Также с трамваями. Почему мы покупаем польские трамваи, когда наши заводы стоят - и "Южмаш", и львовский? У них нет заказов. С той политикой, которую власти сейчас проводят, мы потеряем гораздо больше рабочих мест, чем 500 000.



- Вы прогнозируете не плюс 500 тысяч, а минус 1 млн рабочих мест?



- Сколько будет минус, никто не скажет сейчас, но то, что это будет больше 500 000, ни у кого нет сомнений.



- Что будет с вернувшимися в страну заробитчанами - останутся или уедут? Ваш прогноз.



- Большая часть уедет снова. Нужно понимать, на каких работах эти люди работали за границей и насколько они здесь полезны. Если они клубнику собирали, или были грузчиками, строителями? Это низкоквалифицированный труд, который там оплачивается гораздо лучше, чем в Украине. Здесь нет рабочих мест. Они покрутятся и будут искать работу не в Украине.



- Давайте вернемся к антикарантинным мерам. Что следующее вы бы посоветовали президенту?



- Менять руководство Нацбанка, потому что он основной регулятор финансовых сегментов. Правительство может стимулировать экспорт и это - создание кредитно-экспортного агентства. Но опять же, где взять ресурс? В Нацбанке. Я бы этого не боялся по одной простой причине: бояться нужно в случае, если этот ресурс будет брошен в потребительский рынок, в покупку импортных телевизоров, фенов. Поэтому должен быть создан инструмент, когда эта эмиссия идет в инвестиционные инструменты. Связь в том, что размер денежной массы и ее влияние на уровень цен зависит в том числе от скорости обращения денежной массы. На сегодняшний день эта скорость замедлилась. Соответственно, на рынке недостаточно денежной массы. Цены падают. Многие продажи идут через личную доставку, поэтому кардинально выросла транспортная составляющая.



- Критики вашей идеи, в том числе в НБУ, против эмиссии, так как говорят, что это раскрутит гиперринфляцию. Вы знакомы с их аргументами?



- Я считаю, что этих людей нужно немедленно уволить. Они некомпетентны. Все эти годы они были причиной сдерживания экономического роста в стране. Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики. По их мнению, это может привести к инфляции. Рост экономики, бизнеса для них третичная задача. Они преступники.



- А если по сути, по риску инфляции?



- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины. Если происходит эмиссия, то неизбежно колебание курса. Весь набор инструментов, как с этим бороться, есть у Нацбанка. Мы этот путь проходили не раз. Все должно проходить под жестким контролем монетарного блока Нацбанка. Я предлагал предоставление прямых субвенций в государственные коммунальные предприятия и местные бюджеты, но эта идея потерялась.



- Нацбанк апеллирует к тому, что МВФ против таких действий, и что в процессе получения транша переговорщиков не меняют.



- Да пусть только заикнутся! МВФ работает не с фамилиями, а с институциями. Им запрещено обсуждать фамилии. Если они будут это делать, нужно подавать на них в суд. Вся страна понимает, что Нацбанк усугубляет экономическую ситуацию, а не помогает. Они создают огромный объем проблем для страны. Нам замена руководства Нацбанка более важна, чем программа с МВФ. Это не шутки.



- Действующий министр экономики Игорь Петрашко справится со всеми этими задачами?



- Я не был знаком с эти человеком до его назначения. Как человек он вызывает положительные эмоции, а как профессионал - не успел рассмотреть, был полностью в своих делах.



- Как вы относитесь к идее дефолта?



- Я сторонник реструктуризации долга. Причем как внутреннего, так и внешнего. Мы не можем с программой МВФ пройти без реструктуризации долга. Дефолт ли это?



- Скорее, технический дефолт.



- В моем понимании, это цивилизованно. Да, технологически этот процесс длится месяцы. За этот период много ограничений по выполнению обязательств, но этот период воспринимается как адекватное поведение заемщика в переговорном процессе с кредиторами. Этот технический, как вы говорите, дефолт не приводит объявлению страны банкротом. Только если переговоры завершатся не успешно.



- Как вы относитесь к налоговым льготам, которые анонсирует правительства, или это все ерунда на фоне происходящего?



- В теории можно обсуждать все, что угодно, но на практике нужно задать один простой вопрос: может ли правительство это себе позволить? Нет. Так зачем это обсуждать? Единственное, что может позволить - убрать проверки, и дать бизнесу прокредитоваться, возможность отстрочить какие-то платежи.



- Многие предприниматели просили, чтобы им отменили уплату некоторых налогов, арендной платы на время карантина. Почему этого не сделали?



- Отсрочить - реальный инструмент, а отменить совсем невозможно. Это отношения между двумя субъектами: арендодателем и арендатором. Если бы это регулировалось государством, то арендодатель требовал бы компенсацию от государства, а государство не может себе это позволить. Также власть (Рада) забрала поступления в местные бюджеты, но не учли один момент, что местные бюджеты теперь имеют право требовать компенсацию у государства. У нас в госбюджете нет доходов. Я выписывал бюджетную децентрализацию в 2014, делал весь баланс медбюджетных отношений. Мы поставили базовую ставку 0, а каждый бюджет принимал решение для себя оставить ее или установить какой-то размер. Статьи » Интервью » Игорь Уманский: "Либерасты должны отойти на задний план"Игорь Уманский: "Либерасты должны отойти на задний план"Экс-министр финансов рассказал "Стране" о коррупции в налоговой, о необходимых переменах в экономической политике, о последствиях эмиссии гривны и о реальных советах МВФСветлана Крюкова, Анастасия Товт 11:53,Игорь Уманский уже три раза побывал в Минфине в условиях кризиса. Исполняющим обязанности министра, заместителем, а этой весной - полноценным министром финансов. В этом раз приход Уманского оказался рекордно коротким. Спустя три недели его уволили, в новом Кабмине разогрелся первый коррупционный скандал на почве теневых схем минимизации налогов при участии фискальных органов власти.Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам" НДС. Скандал разгорелся большой, а решения по нему были приняты в рекордно быстрые сроки - в пятницу Верланова и главного таможенника Максима Нефедова уволили.Причем случилось это на следующий день после того, как Уманского назначили советником главы Офиса президента Ермака, и в тот же день, когда Рада создала временную следственную комиссию по расследованию заявлений экс-министра финансов.О том, что может показать расследование, а также как украинской экономике выходить из карантина, мы и поговорили с Уманским.- В четверг вы стали советником Ермака, в пятницу днем Рада создала временную следственную комиссию, а в пятницу вечером уволили Верланова и Нефедова. Не показывает ли такая скорость принятия решений то, что и ваше назначение советником, и создание следственной комиссии лишь неким поводом, чтоб просто уволить двух человек? Как вы ощущаете, не "похоронят" ли теперь само расследование, раз цель уже достигнута?- Непростой вопрос. На днях в Офисе собрались представители практически всех правоохранительных органов на уровне замов - ГБР, НАБУ, прокуратура, не было только НАПК. Все, правда, в масках, не всех узнал.- Там все в масках?- Все, кроме меня. Я уже переболел коронавирусом. Еще в феврале. Не волнуйтесь, до назначения в Минфин. Так вот совещание... Правоохранители подтвердили информацию о схемах, цифры, людей. Более того, большинство из них по подобным историям уже завели уголовные дела по цепочке компаний, юрлиц, которые участвовали в определенных схемах. Сотни компаний.- Понятен ли СБУ, прокуpатуре, ГБР и НАБУ перечень влиятельных лиц, которые стоят за этими схемами? И почувствовали ли вы желание привлечь их к ответственности?- Понятен. По многим бенефициарам схем идут процессуальные действия. Есть две стороны медали - субъекты хозяйствования, которые этим занимаются, и госорганы, с помощью которых становится это возможным.- В материале "Страны" источники намекают, что схема "скруток" до сих пор была возможна благодаря патронату со стороны премьера Шмыгая и опеке ряда влиятельных чиновников в фискальных органах. Подтверждают ли эту информацию правоохранители?- Я не могу вам этого сказать. Я же на подписке о неразглашении. Сейчас они готовят большой аналитический материал для президента, где будут перечислены все имена и фамилии.- Не опасаетесь ли, что по итогу все спустят на тормозах? Верланов и Нефедов уволены, цель достигнута. Дела растворятся по судам, правоохранителей коррумпируют, а на место старых прийдут новые, и все обо всем договорятся, и ваша вендетта закончится чередой публикаций в СМИ?- Это же не моя вендетта. Все эти люди - враги страны и украинской экономики, украинского бизнеса. Важно понимать, что в этих схемах зачастую выбрасываются "дутые" сделки, где "рисуют" НДС, что разбалансирует электронную систему автоматического возмещения. По итогу не сходится баланс. Случается нестыковка в системе администрирования НДС и его автоматического возмещения, по той причине, что "вкинут" воздушный НДС. Что делают налоговики? На соответствующую сумму блокируют реальных плательщиков. У них реально есть остатки на НДС-счетах, но они не могут подать декларацию. Соответственно, они не попадают в систему. Таким образом реальный бизнес, который не участвовал в этих схемах, страдает от схем, которые крутят другие люди. Это массовое явление. Поэтому все эти люди - не мои враги, они враги экономики. Следующий шаг, который мы обсуждали - необходимо уволить четырех ключевых людей из налоговой и таможни - профильных начальников департаментов.- Но все-таки - сами Верланов и Нефедов были причастны к этим схемам? И какую роль в схемах играют влиятельный друг президента Илья Павлюк и люди Коломойского?- Не могу комментировать такие вопросы. Я уже говорил, что дал подписку о неразглашении. Это с одной стороны. С другой, - ответ на ваш вопрос может дать только суд.- На место Верланова, по некоторым данным, планируют назначить Алексея Любченко. И его якобы как раз и продвигает упомянутый Илья Павлюк, а также еще один влиятельный человек - экс-нардеп Виктор Тимошенко. Что вы можете сказать о Любченко?- С Любченко мы знакомы. Он в 2015 году, если я не ошибаюсь, претендовал на должность Главы тогда еще ГФС. Кто за ним сейчас стоит и лобирует ли его кто-то, я наверняка утверждать не могу.- И все же, возвращаясь к теме преступления и наказания. Как быть с тем, что коррупционные дела зачастую не доходят даже до суда, а если и доходят, то там и разваливаются?- Действительно, есть системная проблема, когда через секретарей судов, если возникают подачи судебных исков, выскакивает "красный флажок", информируются нужные люди, и дело закрывается. Одним из итогов вчерашней встречи стало то, что Офис президента взял на себя обязанность сопровождать и координировать все эти процессы в судах, чтобы они не терялись по дороге.Игорь Уманский рассказал о кредите МВФ, фото СтранУманский заявляет о многомиллиардной коррупции в НБУ. Фото Страна- А что значит, сопровождать? Судя по тому, как политические оппоненты Зеленского по одному выходят на свободу, на суды он не особого имеет влияния.- Позвонить судье и дать команду они не смогут. Но когда включается механизм контроля со стороны правоохранительных органов под пристальным вниманием ОПУ, СМИ и общественности, суд ведет себя совершенно иначе. Есть другая проблема: с нашим УПК и как процессуально доказать многие из этих схем исходя из его требований. И в этом, надеюсь, нам поможет временная следственная комиссия Рады. Понадобится внести ряд поправок в уголовное и административное законодательство, что позволит правоохранителям адекватно доводить подобные кейсы до логического завершения. Об этой проблеме вчера говорили все. То есть всем все понято - юридические компании, лица, бенефициары, организаторы, пособники, суммы, а доказать вину в суде практически нереально - из-за неровностей законодательства. Самое главное - приостановить эти схемы прямо сейчас. По моей информации, только по марту мы не дополучили в госбюджет 4,1 млрд грн из-за по-прежнему рабочей схемы по "скруткам" НДС.- Какой совет вы бы дали президенту по карантину? Каким образом максимально быстро и эффективно вывести страну из кризиса и запустить экономику?- Тут нет, как в фильме "Матрица", синей или красной таблетки (популярные символы выбора между мучительной правдой и блаженной неизвестностью. - Ред.). Универсальной таблетки. Нужна многошаговая политика.- С чего бы вы начали, будь вы при власти?- Нужно понимать, что Украина пока еще даже не вошла в пик заболеваемости. Нам удалось минимизировать скорость распространения коронавируса, но давайте говорить откровенно, статистику заболеваемости в нашей стране и в других странах - нельзя сравнивать. По одной простой причине: у нас нет тестов. Массово тестировать людей мы начали только несколько недель назад, и то не всех, кто заболел. Многие мои знакомые, у которых есть симптомы, не могут сдать тест. Я своей дочке две недели не мог сделать тест. Но сделали, слава Богу, все хорошо. Мой знакомый за тест заплатил 3 000 грн. в частной клинике. Сейчас ждет результата.- Как вы вообще относитесь к карантину как инструменту сдерживания распространения инфекции?- Все эти ограничительные меры делаются для одного: чтобы снизить нагрузку на медицинскую сферу. Чтобы одномоментно в больницы не попадало слишком много человек.- Во многих странах к решению этой же проблемы подходили несколько иначе, сохраняя возможность работы для бизнеса. У нас - тотальный карантин всего. Как правильно?- Во многих странах аксиома: максимально малый бизнес, с количеством сотрудников до 10 человек, должен продолжать работать. Вот этого у нас нет. И это то, что я бы посоветовал сделать в первую очередь.- Позволить работать малому бизнесу?- И среднему, но малому в первую очередь. Мы все понимаем, что карантин, неважно, в какой форме, продлится еще несколько месяцев. Месяцев! Иными словами, раньше конца лета карантин не закончится. Бизнес, экономика, люди не выдержат столько в существующем режиме. Я, конечно, извиняюсь, девочки, но у меня к вам вопрос: как можно несколько месяцев жить без возможности купить колготки?- А у нас нет с этим никаких проблем. Работает "Эпицентр", супермаркеты с косметикой - под предлогом того, что продают антисептики. Более того, раз уж вы нас как девочек спросили, то у нас нет проблемы и в том, чтобы сделать маникюр или покрасить волосы: салоны красоты, как и некоторые рестораны, работают во время карантина подпольно. Точно так же, как это кафе, в котором мы сейчас с вами находимся - многие заведения готовы открываться "под клиента" и делают это.- Точно так же, как я вчера подстригся. Мы все это знаем и понимаем. А что это означает? Минимум 60% бизнеса все равно закрыто. И почти 100% из работающих ушли "в темную".- Насколько вырастет доля теневого бизнеса в результате продления карантина?- Бизнес, который простаивает уже полтора месяца, больше не сможет в таком режиме жить. Как и люди, нуждающиеся в этих услугах. Предприниматели вынуждены работать "в темную", потому что государство не дает им возможность работать "в белую". Когда я еще был на должности, мы с министром экономики обсуждали возможность дать работать на карантине тем же парикмахерским и маленьким магазинам и т.д., соблюдая простую санитарную норму: на 10 кв.м. не должно быть больше одного человека. Если у вас помещение 40 кв.м., больше четырех посетителей там быть не может. Все. Но вы даете им работать!- То есть, ваша первая рекомендация – позволить работать малому бизнесу при таком ограничении клиентов? И тогда и кафе смогут работать?- Да. С соблюдением дистанции и с условием, что все в масках.- А как есть в масках?- 10 метров - это как раз та безопасная площадь для нахождения без маски, тут не вижу проблемы. Если в маске, радиус еще меньше: около полуметра.- А если это летняя терраса?- Это вопрос к эпидемиологам. Вот опять же. Они считают все эти математические модели, и это прекрасно. Но это же только одна сторона медали. Они не учитывают в своей модели вторую сторону медали. А у каждой медали - две стороны, и еще ребро.- Что в данном случае ребро?- Украина, ни как государство, ни как бизнес, ни как большинство людей, не имеет запаса прочности. И мы сейчас все окажемся на пороге угрозы массового голода. Как впрочем и мир. В этой ситуации я не понимаю отдельные чисто лоббистские решения правительства.- Вы о чем?- А вот объясните мне, почему может работать супермаркет, продавая импортные продукты, и не может работать овощной рынок, продавая продукты наших фермеров? Как по мне, уже завтра НАБУ должно возбудить по этому поводу уголовное дело. Это признаки чистой коррупции.- А международная сеть ресторанов, торгующая через "окошко" едой по всей стране - вас устраивает? На фоне запрета для всей ресторанной индустрии.- Абсолютно. Это же лоббизм. Если дать бизнесу легально работать, он будет легально платить зарплаты и налоги. У нас же сейчас казначейство пустое, как барабан. Казначейство уже остановило незащищенные статьи расходов, в том числе, возмещение НДС. Уже. За три дня всего платежей остановлено на сумму около 8 млрд грн.- Так, две первые меры понятны: дать малому бизнесу работать и избавиться от лоббизма. А что третье?- Большинство карантинных мер реализуют местные органы власти. Сейчас все кричат, что изменениями в госбюджет отобрали деньги у местных бюджетов. Ничего подобного! Это изменения именно в государственный бюджет. А перед этим Рада приняла решение отменить начисление налогов на землю, недвижимость и аренду фактически лишив города источника к существованию.- По данным Ассоциации городов, около 9 млрд грн недостачи по всей стране...- Те, кто принимает эти нормы, некомпетентны.- Подождите, а разве не вы были автором проекта правок в госбюжет-2020 в должности министра финансов вот еще недавно?- Я был категорическим противником. Эта норма шла даже не от правительства, а от депутатов во главе с Даниилом Гетьманцевым (нардеп от "Слуги народа", глава Комитета Рады по налогам - Ред.) и была принята еще в середине марта. Они думали, что они великие борцы с кризисом. Но "учите матчасть": в Кодексе установлена базовая ставка "0" по этим видам начислений и каждая местная громада имеет право установить ее в любом размере. Это ответственность и доходы местных властей. И это инструмент поддержки бизнеса, потому что основные поступления в местные бюджеты идут не от аренды недвижимости и не от налога на землю, а от НДФЛ. А НДФЛ - это рабочие места. Поэтому очень часто местные власти специально ставят нулевую ставку, чтобы привлечь к себе бизнес, чтобы рабочие места были в этой конкретной общине.- Есть крупные города, как Киев, Одесса, Днепр, где ситуацию за счет этого можно выровнять. А что делать мелким городам, у которых основа бюджета –- как раз налог на землю, который у них отобрали?- В том-то и дело. Эти решения нужно срочно отменять. Следующее решение, которое нужно отменить - по ЕСВ. Государство отменило уплату ЕСВ для определенных категорий на два месяца. Это вообще "прекрасно". Мы увеличиваем пенсии, а источника пенсии аж два: первый - собственно, ЕСВ, а второй - трансфер из бюджета. У нас трансфер из госбюджета на сегодняшний день уже превышает платежи через ЕСВ.- Можете назвать пропорцию?- Сможем увидеть только в мае, когда эта норма уже начнет действовать. Не нужно выдумывать велосипед. Все эти "либерасты" должны отойти на задний план.- Что или кого вы имеете в виду под "либерастами"?- Политику либеральных реформ, открытия рынков и так далее. Весь мир идет совершенно другим путем. Более того, еще до экономического кризиса, экономическим протекционизмом начали в открытую заниматься многие страны: США, Китай, страны Евросоюза. Сейчас эти тенденции будут только усиливаться. Глобализация - это вчерашний день. Теперь каждая страна будет в первую очередь думать о своей экономической безопасности. Начнется жесточайший протекционизм. Это должно немедленно произойти и в Украине. У нас до сих пор преференция импорту, но у нас нет преференции местному бизнесу. Активно кричат, что нужно дороги строить, забывая, что основные подряды у нас получают китайцы, турки и азербайджанцы.- И что с этим делать, пересмотреть в спешном порядке условия тендеров?- Да, например. Во Франции в тендерах всегда ценовая преференция от 10% до 20% для отечественного производителя. Попробуй победи, если у них значительно лучше финансовый рычаг, чем у нас. Есть поддержка на те или иные инвестиции в инновации. То же самое нужно сделать и в нашей стране.- Установить ценовые преференции для украинских компаний на всех закупках?- Да, это первое. Второе – пересмотреть экспортно-импортную политику. Установить жесткое квотирование экспортных операций, особенно, по продуктовой группе. Весь мир надвигается к угрозе голода. А мы экспортируем продовольственную пшеницу.- Иными словами, вы предлагаете остановить экспорт критически важных товаров?- Немедленно! Более того, смотрю письмо налоговой за год. Экспортировано зерновой продукции на 500 млрд гривен. Возмещено НДС 57 млрд. У всех субъектов хозяйствования, у которых в уставных документах указано выращивание зерновых, даже не проверяя выращивают ли, НДС к уплате 22 млрд грн. Как-то не сходится математика. Поэтому здесь бы я вводил жесткую политику квотирования и менял условия работы этого сегмента.- Уже сейчас?- Еще вчера. Третье – импорт. Исключительно критический.- Назовите базовые товары этой категории.- Их много, но, например, энергоносители. Хотим мы или не хотим, но у нас нет в достаточном количестве газа и нефти. Это задача министерства экономики - определить критические категории товаров для импорта. Это непростая работа, и когда еще при мне им ставили такую задачу, они в ней утонули. Они просто были функционально неспособны предоставить перечень критического импорта. Но это не значит, что кроме Минэкономики никто не может это сделать.- Это вы им ставили такую задачу?- В том числе и президент. Это обсуждалось. Как и многие другие вещи, которые просто обсуждаются и нигде не фиксируются. Никем не контролируется их выполнение, даже протоколов не ведут. Вроде поговорили, а вышли из кабинета и забыли.- А кто должен на уровне Офиса президента это контролировать?- Аппарат ОП. В том числе служба протокола.- А почему не делают? Считают, это лишнее?- Они просто не знают, что нужно это делать.- А как тогда можно проконтролировать выполнение задач?- А вот никак это и не контролируется. Президент может сказать на следующем совещании - мол, а мы же это обсуждали... Обсуждали. И? Ситуацию с Нацбанком много раз обсуждали. Вроде вышли, договорились, а потом прошло три недели, и ничего не сделали. От слова совсем.- Давайте вернемся к пунктам выхода из кризиса. Что еще необходимо сделать в первую очередь?- Нужны четкие, жесткие позиции по локализации.- Объясните.- Например, почему мы покупаем американские электровозы? В Украине достаточно мощностей, но нет технологий. Зато такие технологии есть у Чехии, но у них нет производственных мощностей, чтобы обеспечить собственные потребности. Чехи готовы инвестировать в создание проекта в Украине. Да, это нужно делать немедленно. Здесь государство могло бы выступить драйвером и через собственно ГЧП (государственно-частное партнерство - Ред.) это реализовать. Одно из направлений, которое я выписывал в законе про стабилизационный фонд, это было направление поддержки финансово-экономического сектора. В том числе инвестирование в проекты, которые дают рабочие места на строительство этого объекта, а потом рабочие места на производство. А также мы делаем импортозамещение. Многие сейчас любят рассказывать, как в США и Европе выделяют огромное количество миллиардов долларов на поддержку бизнеса и населения, не отвечая на вопрос, где они эти миллиарды берут.Игорь Уманский о карантине, фото СтранаУманский считает, что экономическую политику государства нужно кардинально менять. Фото Страна- Они их печатают. Но у нас ничего подобного нет и вряд ли будет.- У нас и не может так происходить, потому что у Дональда Трампа есть ФРС (Федеральная резервная система – Ред.), у Европы есть ЕЦБ (Европейский центральный банк - Ред.). Включается эмиссионный механизм, на это идут все страны.- Стоит ли менять сотрудничество с МВФ в условиях пандемии?- А вы знали, что МВФ разработал документ, который они рекомендуют внедрять в политику всех стран? Когда я его читал, не мог поверить, что его писали в Фонде. Те вещи, о которых мы с вами говорим: послабление для экономики, уменьшение регуляций, продление кредитных каникул, предоставление кредитного плеча и эмиссионные мероприятия для поддержания экономики и реализации политики поддержки бедных людей, малого и среднего бизнеса, - все там рекомендуют. Когда я читал, не мог поверить, что это рекомендация МВФ.- Рекомендация перед выдачей транша?- Нет, это рекомендация вообще всем. Я всегда был ярким критиком политики МВФ, но в этом случае их поддерживаю. Мы не обойдемся без эмиссионного способа. Другой вопрос, что нужен баланс между двумя крайностями.- Какими?- С одной стороны, необходимо ограничить контакты людей между собой, чтобы минимизировать скорость распространения вируса, а с другой - не дать экономике загнуться. Нужно найти баланс между двумя крайностями, когда люди будут умирать от коронавируса, либо люди будут умирать от голода. Но необходимо и монетарный баланс выдержать.- Как вы оцениваете антикризисные меры правительства Шмыгаля?- Сейчас я вижу только хаотические действия.- Как вы относитесь к желанию создать 500 000 рабочих мест в неквалифицированных отраслях - коммунальных, социальных, бюджетных?- Создание 500 тысяч рабочих мест за счет того, что люди пойдут мести улицы - мягко говоря, это "обезъянничание" политики США после Великой депрессии. Все поменялось за сто лет.- Есть идея добавлять 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия меньше 5000. Это ведь тоже "обезъянничание"?- Это 1000 гривен. Это не спасет, но хоть как-то поможет. Для пенсионеров это деньги. Но на всех этих пенсионеров по тысяче гривен - это 10 млрд. Но опять же, мы одной рукой отменяем уплату ЕСВ, другой рукой раздаем 10 миллиардов, и при этом понимаем, что не можем проводить расходы из госбюджета. И мы стоим. У Минфина нет возможности выйти на внешние рынки до того, как мы решим: в программе мы с МВФ или нет. Ответ на этот вопрос нужен на вчера. Если они не готовы, так и скажите.- Еще месяц назад обсуждалась программа с МВФ, куда был включен "антиколомойский" закон, закон о рынке земли и ряд других требований. А сейчас обсуждается уже коронавирусный транш. Он следующий или вместо первого? На каком этапе переговоры? Почему многие страны идут по пути получения нового транша, а мы зависли на этом?- Им нужно либо трусы надеть, либо крестик снять. Украина официально обратилась к МВФ за новой программой. Наличие двух программ невозможно. Либо же мы получаем программу EFF в увеличенном размере, не в том размере, который был изначально.- Речь идет о сумме в 8-10 млрд долл?- Это 8 миллиардов на сегодняшний день. Предыдущая цифра 5,5 млрд. Либо мы отказываемся от программы EFF и обращаемся по программе коронавируса. МВФ нам тоже говорит об этом.- А мы до сих пор хотим объединить?- Да, правительство в это играется. Но их невозможно объединить. Поэтому с МВФ была договоренность: раз мы в программе EFF, то просто увеличим размер этой программы, с учетом новых вызовов. Программа по коронавирусу не является невозвратной, она не беспроцентна, по ней те же сроки и проценты, что и по программе EFF. Только для самых бедных стран есть возможность получить другие инструменты. Мы по классификации МВФ не относимся к самым бедным странам, поэтому можем получить либо по программе COVID 1,4 миллиарда, либо по EFF 5,5. Или, если договоримся, то 8 млрд.- По какому пути вы бы рекомендовали пойти? Или у нас уже нет выбора?- Депутаты проголосовали изменения в регламент, которые позволят ускорить процедуру принятия "банковского" закона. Тогда мы можем выходить на подписание программы EFF и получения первого транша в рамках этой программы. Если не проголосуют за "банковский" закон, мы не сможем получить первый транш, и нужно обращаться к МВФ по программе COVID. Но в любом случае, принять решение нужно до средины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета. Ставка рефинансирования всех стран на уровне нуля, а у многих уже "минус". В Украине при инфляции 2,3 ставка рефинансирования только сейчас снижена до 8. Плюс-минус корреляция 3%, ну поставьте хотя бы 5,5. Нет, Нацбанк держит эту историю. Сейчас наоборот нужно давать доступ к дешевому ресурсу, иначе загнется вся экономика. Толку от этой ставки, если потом все ляжет? Они не удержат ничего. Будет такая ситуация, как в 2014 году, когда все полетело в тартарары.- Насколько наша власть готова к эмиссионному сценарию?- По моему ощущению, проблема этой элиты в том, что они банально некомпетентные люди, которые многие простые вещи не понимают. О чем говорить, если у нас основной драйвер выхода из кризиса - строительство дорог. Ну, извините.- Кому принадлежит эта идея глобальной стройки?- Это хорошая идея, но опять же, в период Великой депрессии в США мультипликатор строительства дорог был больше 5, а сейчас он 2,4. Стройка жилой недвижимости эконом-класса - 8,4. Какие дороги? Это неэффективная трата денег. Строить надо жилье, либо, например, завод электровозов. Также с трамваями. Почему мы покупаем польские трамваи, когда наши заводы стоят - и "Южмаш", и львовский? У них нет заказов. С той политикой, которую власти сейчас проводят, мы потеряем гораздо больше рабочих мест, чем 500 000.- Вы прогнозируете не плюс 500 тысяч, а минус 1 млн рабочих мест?- Сколько будет минус, никто не скажет сейчас, но то, что это будет больше 500 000, ни у кого нет сомнений.- Что будет с вернувшимися в страну заробитчанами - останутся или уедут? Ваш прогноз.- Большая часть уедет снова. Нужно понимать, на каких работах эти люди работали за границей и насколько они здесь полезны. Если они клубнику собирали, или были грузчиками, строителями? Это низкоквалифицированный труд, который там оплачивается гораздо лучше, чем в Украине. Здесь нет рабочих мест. Они покрутятся и будут искать работу не в Украине.- Давайте вернемся к антикарантинным мерам. Что следующее вы бы посоветовали президенту?- Менять руководство Нацбанка, потому что он основной регулятор финансовых сегментов. Правительство может стимулировать экспорт и это - создание кредитно-экспортного агентства. Но опять же, где взять ресурс? В Нацбанке. Я бы этого не боялся по одной простой причине: бояться нужно в случае, если этот ресурс будет брошен в потребительский рынок, в покупку импортных телевизоров, фенов. Поэтому должен быть создан инструмент, когда эта эмиссия идет в инвестиционные инструменты. Связь в том, что размер денежной массы и ее влияние на уровень цен зависит в том числе от скорости обращения денежной массы. На сегодняшний день эта скорость замедлилась. Соответственно, на рынке недостаточно денежной массы. Цены падают. Многие продажи идут через личную доставку, поэтому кардинально выросла транспортная составляющая.- Критики вашей идеи, в том числе в НБУ, против эмиссии, так как говорят, что это раскрутит гиперринфляцию. Вы знакомы с их аргументами?- Я считаю, что этих людей нужно немедленно уволить. Они некомпетентны. Все эти годы они были причиной сдерживания экономического роста в стране. Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики. По их мнению, это может привести к инфляции. Рост экономики, бизнеса для них третичная задача. Они преступники.- А если по сути, по риску инфляции?- Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины. Если происходит эмиссия, то неизбежно колебание курса. Весь набор инструментов, как с этим бороться, есть у Нацбанка. Мы этот путь проходили не раз. Все должно проходить под жестким контролем монетарного блока Нацбанка. Я предлагал предоставление прямых субвенций в государственные коммунальные предприятия и местные бюджеты, но эта идея потерялась.- Нацбанк апеллирует к тому, что МВФ против таких действий, и что в процессе получения транша переговорщиков не меняют.- Да пусть только заикнутся! МВФ работает не с фамилиями, а с институциями. Им запрещено обсуждать фамилии. Если они будут это делать, нужно подавать на них в суд. Вся страна понимает, что Нацбанк усугубляет экономическую ситуацию, а не помогает. Они создают огромный объем проблем для страны. Нам замена руководства Нацбанка более важна, чем программа с МВФ. Это не шутки.- Действующий министр экономики Игорь Петрашко справится со всеми этими задачами?- Я не был знаком с эти человеком до его назначения. Как человек он вызывает положительные эмоции, а как профессионал - не успел рассмотреть, был полностью в своих делах.- Как вы относитесь к идее дефолта?- Я сторонник реструктуризации долга. Причем как внутреннего, так и внешнего. Мы не можем с программой МВФ пройти без реструктуризации долга. Дефолт ли это?- Скорее, технический дефолт.- В моем понимании, это цивилизованно. Да, технологически этот процесс длится месяцы. За этот период много ограничений по выполнению обязательств, но этот период воспринимается как адекватное поведение заемщика в переговорном процессе с кредиторами. Этот технический, как вы говорите, дефолт не приводит объявлению страны банкротом. Только если переговоры завершатся не успешно.- Как вы относитесь к налоговым льготам, которые анонсирует правительства, или это все ерунда на фоне происходящего?- В теории можно обсуждать все, что угодно, но на практике нужно задать один простой вопрос: может ли правительство это себе позволить? Нет. Так зачем это обсуждать? Единственное, что может позволить - убрать проверки, и дать бизнесу прокредитоваться, возможность отстрочить какие-то платежи.- Многие предприниматели просили, чтобы им отменили уплату некоторых налогов, арендной платы на время карантина. Почему этого не сделали?- Отсрочить - реальный инструмент, а отменить совсем невозможно. Это отношения между двумя субъектами: арендодателем и арендатором. Если бы это регулировалось государством, то арендодатель требовал бы компенсацию от государства, а государство не может себе это позволить. Также власть (Рада) забрала поступления в местные бюджеты, но не учли один момент, что местные бюджеты теперь имеют право требовать компенсацию у государства. У нас в госбюджете нет доходов. Я выписывал бюджетную децентрализацию в 2014, делал весь баланс медбюджетных отношений. Мы поставили базовую ставку 0, а каждый бюджет принимал решение для себя оставить ее или установить какой-то размер.

- Дату выделил. -?- Дату выделил. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8247 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 23:49 andrijk777 написав: Тому що Свобода, а особливо її лідер Тягнибок, не виправдали сподівань. В цьому випадку не в ідеології проблема. Але тобі цього не зрозуміти. Пиши більші "простині". Тому що Свобода, а особливо її лідер Тягнибок, не виправдали сподівань. В цьому випадку не в ідеології проблема. Але тобі цього не зрозуміти. Пиши більші "простині".

Я думаю Тягнибок якраз виправдав сподівання, лише не тих про кого ви думаєте, бо його завданням було маргіналізувати націоналістичний рух. Шістка він гебешна. Я думаю Тягнибок якраз виправдав сподівання, лише не тих про кого ви думаєте, бо його завданням було маргіналізувати націоналістичний рух. Шістка він гебешна. unicdima

Повідомлень: 480 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 23:59 shapo написав: zРадио написав: Такой вопрос к порохоботам: а кого сегодня было больше в Киеве - желающих попасть в открывшийся зоопарк, или остановителей "реванша" на Майдане? Такой вопрос к порохоботам: а кого сегодня было больше в Киеве - желающих попасть в открывшийся зоопарк, или остановителей "реванша" на Майдане?



Им нужно создавать информационный шум чтобы спонсоры не забыли и с довольствия не сняли Им нужно создавать информационный шум чтобы спонсоры не забыли и с довольствия не сняли



Сегодня - не просто шум, сегодня порохоботы в лицах раскрыли преступную схему реванша



Сегодня - не просто шум, сегодня порохоботы в лицах раскрыли преступную схему реванша zРадио

Повідомлень: 5770 З нами з: 02.05.18 Подякував: 985 раз. Подякували: 2173 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 00:00 innamax2008 написав: andrijk777 написав: pesikot написав: 3) В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова

Кому там Роттердам+ не нравился ?

ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.

Но кому-то, эта схема не понравилась.



Зеленский не поддержал новые условиях снижения "зеленого" тарифа - источники

Кому там Роттердам+ не нравился ?ИЧСХ, по схеме Роттердам+ стоимость э/э была ниже и Ахметов был не против.Но кому-то, эта схема не понравилась.

А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.

А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По... А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+.А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...

Ну зелёный тариф Петя с Сеней принимали, НДС на поставку оборудования Ахметову отменяли. А теперь нужно, как то рыжего таракана задвинуть, но не получается. Ну зелёный тариф Петя с Сеней принимали, НДС на поставку оборудования Ахметову отменяли. А теперь нужно, как то рыжего таракана задвинуть, но не получается.

Брешеш як дихаєш.

Ось докази:

https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html

Цитата:

Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!

Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.

Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.

Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно. Брешеш як дихаєш.Ось докази:Цитата:Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.Винуватий як завжди хто?- Порошенко звичайно. andrijk777

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