Додано: Нед 24 тра, 2020 22:50

Як ми всі вже знаємо, перше місце зайняв гуморист Володимир Зеленський, а друге — Петро Порошенко.



Зеленський, відомий своїми образливими жартами на адресу України та українців, посів перше місце завдяки серіалу "Слуга народу", де він представлений у якості такого собі ідеального Президента із простих людей, що піклується про простих людей і робить все для простих людей.



Насправді Зеленський не вчитель історії Голобородько, а актор-мільйонер. У котрого є все, що є й в інших представників так званої еліти України – величезні квартири, рахунки в банку, нерухомість за кордоном та офшори. Все це якось не особливо схоже на телевізійний образ учителя Голобородька, що живе, як і більшість із нас, у маленькій квартирі на околиці міста. Про зв'язок із олігархом Коломойським стверджувати не буду, але можу сказати точно, що президентська кампанія – справа не дешева. Особливо така масована інформаційна атака останніми місяцями – серіал, реклама по радіо і телебаченню, борди, тисячі ботів у соціальних мережах тощо.



Крім того, Зеленський є відвертим представником так званого "русского мира". Його вульгарні жарти про Україну, відверте знущання з українців як нації, передвиборні обіцянки "встати на коліна перед Путіним заради миру" абсолютно цинічно виглядають на тлі того, коли бійці ЗСУ, ДУК "Правий сектор" тощо воюють і героїчно захищають країну від сил окупанта.



Зеленський – відвертий проект олігархату, розрахований на довірливих українців, які втомилися від старої влади .



Втім, стара влада нікуди не поділася. Головний олігарх країни Петро Порошенко зайняв друге місце у першому турі президентських перегонів . Порошенко зміг переконати українців у своїй правдивості завдяки гаслам про підтримку армії та української мови. Разом із тим, на тлі цих гучних гасел по телевізору не показують те, що відбувалося насправді – в Одесі мер – громадянин Росії – розв'язав справжнє полювання на активістів, у Херсоні вбивають критиків чинної влади. Не відповів Петро Порошенко і за схеми корупції в оборонці, які обговорюються останнім часом, і що не посаджені вбивці Героїв Майдану, не проведена повноцінна люстрація чиновників часів Януковича. Не змінилося нічого, тільки красти стали більше .



Вчергове українці опиняються перед вибором між поганим і дуже поганим. Та незалежно від імені наступного Президента, головне, пам’ятайте, що націоналісти – єдина об'єднана сила, яка буде вас захищати. Захищати щиро і чесно.



Підтвердженням цьому є мудрість Василя Іванишина: "Згадайте, що ви – господарі своєї землі і країни. Перестаньте аплодувати всіляким політичним пройдисвітам і голосувати за них. Женіть від себе тих, що обіцяють вам ощасливити вас без вашої участі. Не вірте тим, що обіцяють вам економічне чудо: українці бідують і тікають світ за очі не тому, що не вміють працювати і господарювати, а тому що нашу владу та економіку захопили зайди-пройдисвіти і злодії. Віддайте по заслугах тим місцевим політичним захребетникам, які на кожних виборах переконують вас, що черговий злодій, якого вони нав’язують вам, – це святий і чудотворець. Не просіть, а вимагайте, не терпіть, а протиставляйтесь, не чекайте, а боріться. Неправда, що гроші вирішують усе: якби це було так, то наші кровопивці не витрачали б на кожних виборах свої накрадені мільйони доларів на підкуп продажних ЗМІ, чиновників та політиків і на обман народу. Об’єднуйтеся тільки під прапором української національної ідеї і тільки довкола тих, що виборюють право українців на власну державу: „В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля” (Т.Шевченко)."



Голова Партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.