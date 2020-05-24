Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.
Давно про це талдичу. Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.
П'ятий президент України Петро Порошенко невдало намагався видати себе за націоналіста. Таку думку соціальний психолог Олег Покальчук висловив в інтерв'ю "Українській правді", яке було опубліковано 7 жовтня.
Його запитали: "Порошенко – не націоналіст?"
"Абсолютно! Його спроба видати себе за націоналіста була непоганою. Якби він почав це у 2014 році... Але надто пізно. Ми живемо не у ХХ столітті. Зараз усе можна "нагуглити". Тому не спрацювало", – відповів Покальчук.
За словами психолога, є люди, "більш успішні з точки зору націоналістичної іконографії".
"Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош, наприклад. Але, скажімо так, людям, які беруться нізвідки, не вірять. "Тут откуда не возьмись, раз – и появился народный герой!" Ну, герой. Хай собі геройствує, ми подивимося, але не підемо за ним", – пояснив Покальчук.
Він зазначив, що "одьожки" націоналістки приміряла також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
"Усі міряли. Але націоналізм – це тяжка праця. Черчилль був дійсно британським націоналістом. Ізраїль, США – націоналістичні держави. Вони просто цього слова не вживають", – сказав Покальчук.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Як ми всі вже знаємо, перше місце зайняв гуморист Володимир Зеленський, а друге — Петро Порошенко.
Зеленський, відомий своїми образливими жартами на адресу України та українців, посів перше місце завдяки серіалу "Слуга народу", де він представлений у якості такого собі ідеального Президента із простих людей, що піклується про простих людей і робить все для простих людей.
Насправді Зеленський не вчитель історії Голобородько, а актор-мільйонер. У котрого є все, що є й в інших представників так званої еліти України – величезні квартири, рахунки в банку, нерухомість за кордоном та офшори. Все це якось не особливо схоже на телевізійний образ учителя Голобородька, що живе, як і більшість із нас, у маленькій квартирі на околиці міста. Про зв'язок із олігархом Коломойським стверджувати не буду, але можу сказати точно, що президентська кампанія – справа не дешева. Особливо така масована інформаційна атака останніми місяцями – серіал, реклама по радіо і телебаченню, борди, тисячі ботів у соціальних мережах тощо.
Крім того, Зеленський є відвертим представником так званого "русского мира". Його вульгарні жарти про Україну, відверте знущання з українців як нації, передвиборні обіцянки "встати на коліна перед Путіним заради миру" абсолютно цинічно виглядають на тлі того, коли бійці ЗСУ, ДУК "Правий сектор" тощо воюють і героїчно захищають країну від сил окупанта.
Зеленський – відвертий проект олігархату, розрахований на довірливих українців, які втомилися від старої влади.
Втім, стара влада нікуди не поділася. Головний олігарх країни Петро Порошенко зайняв друге місце у першому турі президентських перегонів. Порошенко зміг переконати українців у своїй правдивості завдяки гаслам про підтримку армії та української мови. Разом із тим, на тлі цих гучних гасел по телевізору не показують те, що відбувалося насправді – в Одесі мер – громадянин Росії – розв'язав справжнє полювання на активістів, у Херсоні вбивають критиків чинної влади. Не відповів Петро Порошенко і за схеми корупції в оборонці, які обговорюються останнім часом, і що не посаджені вбивці Героїв Майдану, не проведена повноцінна люстрація чиновників часів Януковича. Не змінилося нічого, тільки красти стали більше.
Вчергове українці опиняються перед вибором між поганим і дуже поганим. Та незалежно від імені наступного Президента, головне, пам’ятайте, що націоналісти – єдина об'єднана сила, яка буде вас захищати. Захищати щиро і чесно.
Підтвердженням цьому є мудрість Василя Іванишина: "Згадайте, що ви – господарі своєї землі і країни. Перестаньте аплодувати всіляким політичним пройдисвітам і голосувати за них. Женіть від себе тих, що обіцяють вам ощасливити вас без вашої участі. Не вірте тим, що обіцяють вам економічне чудо: українці бідують і тікають світ за очі не тому, що не вміють працювати і господарювати, а тому що нашу владу та економіку захопили зайди-пройдисвіти і злодії. Віддайте по заслугах тим місцевим політичним захребетникам, які на кожних виборах переконують вас, що черговий злодій, якого вони нав’язують вам, – це святий і чудотворець. Не просіть, а вимагайте, не терпіть, а протиставляйтесь, не чекайте, а боріться. Неправда, що гроші вирішують усе: якби це було так, то наші кровопивці не витрачали б на кожних виборах свої накрадені мільйони доларів на підкуп продажних ЗМІ, чиновників та політиків і на обман народу. Об’єднуйтеся тільки під прапором української національної ідеї і тільки довкола тих, що виборюють право українців на власну державу: „В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля” (Т.Шевченко)."
Голова Партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
unicdima написав:Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.
Давно про це талдичу. Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.
Українські націоналісти у парламенті сьогодні представлені одним-єдиним народним депутатом – «свободівкою» Оксаною Савчук. На останніх дочасних виборах вона спромоглася на своєму окрузі сотворити «подвиг» і обійти «слугу народу».
При цьому до законодавчого органу країни маршем йшла ціла армія націоналістів, суворих безкомпромісних чоловіків, частина з яких віздзначилася на фронтах московсько-української війни. Мандат же дістався лише поміркованій і часом навіть надто обережній у висловлюваннях жінці. Під час спілкування з пані Оксаною радикальний образ свободівця руйнується повністю. Проте наразі фактично лише на ній триматиметься публічний парламентський націоналізм. Щоправда, проблем у своїй депутатській самотності «свободівка» не бачить – тішиться тим, що назва її партії продовжує звучати у Раді, на відміну від таких великих проєктів, як «Самопоміч» чи «Народний Фронт», які тепер на узбіччі української політики.
- Чим ви поясните цей виборчий парадокс – з одного боку, ваші земляки голосують за націоналістку, з іншого – масово підтримують партію «Слуга народу». Ви розібралися в особливостях галичанської натури?
- Що сталося на останніх парламентських виборах і чому такою великою виявилась підтримка партії «Слуга народу»? Прикро визнавати той факт, що відбулося спотворення того образу, ким насправді є націоналісти. Націоналістами на останніх виборах прагнули стати всі – навіть ті, хто по суті раніше ніколи не були націоналістами. Я маю на увазі інші партії. Коли прийшов до влади Петро Порошенко, то в нього спочатку не було такого пориву до націоналізму, який ми побачили вже на цих виборах. Його партія почала втілювати навіть наші гасла і виборчу програму «Свободи». Нам це, звичайно, приємно, але ми про це говоримо вже багато років.
- Тобто Порошенко і його партія вкрали ваш електорат?
- Вони фактично одягнули маску націоналізму. І коли люди подивилися цей продукт у шоу на телебаченні, то в них трохи деформувалось уявлення про те, хто ж такі справжні націоналісти. Тому ми й отримали такий результат на виборах.
- «Слуга народу» – партія без ідеології, партія випадкових людей, яких набирали в список нашвидкуруч. Чим вони «купили» ваших земляків?
- Загалом люди мали велике бажання змін і хотіли бачити у владі нові обличчя. І не завжди переймалися тим, що часто нові обличчя тримають скелети у своїх шафах. Думаю, що це було пов’язано також з великим розчаруванням людей від попередньої влади. Адже були великі сподівання на те, що настане мир, обіцяний попереднім президентом. Також було багато скандалів щодо корупційних зловживань, кумівства.
Якщо голосуєш за «Свободу», то чітко знаєш наші принципи, що ми відстоюємою Знаєш, що «Свобода» буде боротися за українську мову, стояти за цілісність державних кордонів. Думаю, що рано чи пізно ми вийдемо на той рівень, коли українці повернуться до підтримки ідеологічних партій.
- Ви не засуджуєте вибір своїх земляків?
- Я не можу засуджувати їхній вибір, тому що, слава Богу, ми живемо в країні, яка має право вибору.
Тому що Свобода, а особливо її лідер Тягнибок, не виправдали сподівань. В цьому випадку не в ідеології проблема. Але тобі цього не зрозуміти. Пиши більші "простині".
А скільки було крику про той Роттердам+, навіть на цій гілці. Кричали що По особисто наживається на Роттердам+. По-моєму навіть на дебатах "на стадіоні" Зе кричав про Роттердам+. А сьогодні "тихенько" підняв тарифи... А винен в усьому звичайно По...
Ну зелёный тариф Петя с Сеней принимали, НДС на поставку оборудования Ахметову отменяли. А теперь нужно, как то рыжего таракана задвинуть, но не получается.
Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
Порохобот, где там вранье? Да, схему ввели еще в ранних 2000-х. Клюевы на этом давно бабло косят. Но при Порохе были заложены предпосылки для разрастания схемы до угрожающих всей энергетике масштабов, когда ВИЭ становится так много в балансе, что приходится выключать более дешевые мощности, а потребительский тариф - поднимать. Среди предпосылок, в частности: 1) стимулирование импорта панелей благодаря фискальным стимулам, в частности, отмене НДС; 2) увеличение ставки тарифа гарантированного покупателя для новых мощностей; 3) и увеличение срока применения тарифа до 2030 года.
Или ты у нас с Луны свалился, и не знаешь, что главой регулятора (НКРЭКУ) Порошенко назначил некого мальчика Вовка - фунта из одной известной шоколадной компании с пропиской бенефициара в Панаме?