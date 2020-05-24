Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А почему ты постеснялся показать лицом акцию в родном Чернигове? Какая фантастическая поддержка Надеюсь, ты есть на фото?
Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан... Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года.
Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан... Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года.
Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях
Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан... Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года.
Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях
А в последний раз кто был? Кучка маргиналов из цирка? Очі ж бачили, щи купували ? от і мовчать
Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан... Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года.
Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях
А в последний раз кто был? Кучка маргиналов из цирка? Очі ж бачили, щи купували ? от і мовчать
Моя позиция неизменна для любой морды лица президента: не нравится - поменяешь на выборах. Если бы год назад победил Порошенко, я бы недовольным рекомендовал сегодня то же самое. Можешь поискать в архиве - от призывов собирать майданы против Порошенко во время его президентства я тоже предостерегал.
Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан... Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года.
Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях
А в последний раз кто был? Кучка маргиналов из цирка? Очі ж бачили, щи купували ? от і мовчать
Моя позиция неизменна для любой морды лица президента: не нравится - поменяешь на выборах. Если бы год назад победил Порошенко, я бы недовольным рекомендовал сегодня то же самое. Можешь поискать в архиве - от призывов собирать майданы против Порошенко во время его президентства я тоже предостерегал.[/quote]
Ну, єти же вроде мирные пока ... А мое мнение о власти другое. Нет культуры перехода. Зачем рушить все то положительное, что сделали папередники? Сизифов труд.Главное - посадить. А толку?
Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
Порохобот, где там вранье? Да, схему ввели еще в ранних 2000-х. Клюевы на этом давно бабло косят. Но при Порохе были заложены предпосылки для разрастания схемы до угрожающих всей энергетике масштабов, когда ВИЭ становится так много в балансе, что приходится выключать более дешевые мощности, а потребительский тариф - поднимать. Среди предпосылок, в частности: 1) стимулирование импорта панелей благодаря фискальным стимулам, в частности, отмене НДС; 2) увеличение ставки тарифа гарантированного покупателя для новых мощностей; 3) и увеличение срока применения тарифа до 2030 года.
Или ты у нас с Луны свалился, и не знаешь, что главой регулятора (НКРЭКУ) Порошенко назначил некого мальчика Вовка - фунта из одной известной шоколадной компании с пропиской бенефициара в Панаме?
Бла-бла-бла. Ще раз. https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника) Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.