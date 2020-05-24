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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6191619261936194
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:17

  zРадио написав:


А почему ты постеснялся показать лицом акцию в родном Чернигове? Какая фантастическая поддержка :) Надеюсь, ты есть на фото?

Зображення

Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан...
Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года. 8)
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:22

  Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан...
Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года. 8)


Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:26

  zРадио написав:
  Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан...
Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года. 8)


Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях


А в последний раз кто был? Кучка маргиналов из цирка? Очі ж бачили, щи купували ? от і мовчать :o
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:33

  Renee написав:
  zРадио написав:
  Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан...
Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года. 8)


Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях


А в последний раз кто был? Кучка маргиналов из цирка? Очі ж бачили, щи купували ? от і мовчать :o


Моя позиция неизменна для любой морды лица президента: не нравится - поменяешь на выборах. Если бы год назад победил Порошенко, я бы недовольным рекомендовал сегодня то же самое. Можешь поискать в архиве - от призывов собирать майданы против Порошенко во время его президентства я тоже предостерегал.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:42

  zРадио написав:
  Renee написав:
  Renee написав:Народ безмолствует (С). Или по-современному - Какая разница? . Потом придет к власти Попаблок, а потом опять майдан...
Хотя еще есть вариант, если народ все-таки разозлится, что его опять надули, как в 2004 с Ющем, и начнет бузить раньше, к концу этого года.


Народ разозлится, уже по-настоящему, если его голос на выборах в очередной раз попытается отнять малочисленная кучка маргиналов на площадях


А в последний раз кто был? Кучка маргиналов из цирка? Очі ж бачили, щи купували ? от і мовчать


Моя позиция неизменна для любой морды лица президента: не нравится - поменяешь на выборах. Если бы год назад победил Порошенко, я бы недовольным рекомендовал сегодня то же самое. Можешь поискать в архиве - от призывов собирать майданы против Порошенко во время его президентства я тоже предостерегал.[/quote]

Ну, єти же вроде мирные пока ... :wink:
А мое мнение о власти другое. Нет культуры перехода. Зачем рушить все то положительное, что сделали папередники? Сизифов труд.Главное - посадить. А толку?
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:55

  Renee написав:Нет культуры перехода. Зачем рушить все то положительное, что сделали папередники? Сизифов труд.Главное - посадить. А толку?


Зеленые никого не посадили и ни одной позитивной наработки не разрушили. О чем мы вообще говорим?

Порохоботы кто по-умнее - итак знают, кто по-глупее - подозревают, что все эти шоу "ні реваншу" отношения к защите национальных интересов не имеют. Банальная борьба за власть, и никаких хитростей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 01:16

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Брешеш як дихаєш.
Ось докази:
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Цитата:
Відповідний закон в Україні був прийнятий ще у 1997 році з метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики. Але по-справжньому механізм запрацював лише з 2013 року - після прив'язки “зеленого” тарифу до курсу євро. За останні п'ять років кількість домогосподарств з сонячними панелями зросла у 750 разів!

Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.
Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:


Порохобот, где там вранье? Да, схему ввели еще в ранних 2000-х. Клюевы на этом давно бабло косят. Но при Порохе были заложены предпосылки для разрастания схемы до угрожающих всей энергетике масштабов, когда ВИЭ становится так много в балансе, что приходится выключать более дешевые мощности, а потребительский тариф - поднимать. Среди предпосылок, в частности:
1) стимулирование импорта панелей благодаря фискальным стимулам, в частности, отмене НДС;
2) увеличение ставки тарифа гарантированного покупателя для новых мощностей;
3) и увеличение срока применения тарифа до 2030 года.

Или ты у нас с Луны свалился, и не знаешь, что главой регулятора (НКРЭКУ) Порошенко назначил некого мальчика Вовка - фунта из одной известной шоколадной компании с пропиской бенефициара в Панаме?

Бла-бла-бла.
Ще раз.
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.
Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.
Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:
andrijk777
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