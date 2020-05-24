Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Порохоботы кто по-умнее - итак знают, кто по-глупее - подозревают, что все эти шоу "ні реваншу" отношения к защите национальных интересов не имеют. Банальная борьба за власть, и никаких хитростей...
Эти "шоу" нужны, чтобы держать власть в тонусе. Вот в декабре прошлого года были переговоры "нормандской четверки" и все (хотя скорее не все) обрадовались, что Зе ничего не сдал в Париже, вопреки страшилкам порохоботов. Кремлины даже бумагами кидались, мол договаривались об одном, а тут совсем другое. Но никто не подумал, а может потому и не сдал, что под окнами офиса президента стояла толпа патриотов.
innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.
Класно "спригнув": прочитай закон. Ось візьми і прочитай і не бреши. Ось докази: https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника) Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
Все изменения в закон о продлении тарифа до 2030 года приняты в 2016 - 2018 годах, об освобождении от ввозного НДС на оборудование в 2018 году, чем освободили ахметова от оплаты НДС на миллиарды гривень и дали ему возможность грабить потребителей электроэнергии до 2030 года. Всё это для ахметова сделал порох, думаю просто так за бесплатно))
innamax2008 написав:Все изменения в закон о продлении тарифа до 2030 года приняты в 2016 - 2018 годах, об освобождении от ввозного НДС на оборудование в 2018 году, чем освободили ахметова от оплаты НДС на миллиарды гривень и дали ему возможность грабить потребителей электроэнергии до 2030 года. Всё это для ахметова сделал порох, думаю просто так за бесплатно))
Це все не є проблема! Розвиток "зеленої енергетики" - нормально європейська практика. Проблема саме в дороговизні "зеленої енергетики". Сталось це після прив"язки до євро. Та прочитайте нарешті статтю і не позортесь: https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника) Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
shapo написав:М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна
Дійсно, яку роль грає Ватний Клоун в цій державі? Що він за рік зробив, цей обраний охлосом ЗеДент?
zРадио написав:Зеленые никого не посадили и ни одной позитивной наработки не разрушили
і взагалі нічого не створили))) За рік при владі - результат = 0. Саджати якраз треба було. Третину депутатів/міністрів/бізнесменів - є за що садити, і надовго.
"И если в ВР привести насильников, фриков, продажных марионеток олигархов, просто глупцов, сотрудников "Квартал-95" и тех, кто не читает законопроекты, то наивно ждать от них эффективной работы. Более того, глупо надеяться на то, что качество жизни граждан Украины улучшиться. У отдельных граждан, которые становятся депутатами от партии власти жизнь станет лучше. А вот остальным ждать не стоит. Это велюровая реальность."
innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.
Класно "спригнув": прочитай закон. Ось візьми і прочитай і не бреши. Ось докази: https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника) Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
Все изменения в закон о продлении тарифа до 2030 года приняты в 2016 - 2018 годах, об освобождении от ввозного НДС на оборудование в 2018 году, чем освободили ахметова от оплаты НДС на миллиарды гривень и дали ему возможность грабить потребителей электроэнергии до 2030 года. Всё это для ахметова сделал порох, думаю просто так за бесплатно))
Я конечно понимаю, что Вы "далеки и наивны". - Восстанавливаем гос-собственность на ТЭК и вперёд! Добывать уголь за обещания лучшей жизни в десятом поколении. - Вы об этом? Или скажите просто и сромно, что бы не быть обвинённом в идиотизме и вражеской агитации - далёк и глуп, не понимаю, но хочу денеХ.
Лишний раз повторю: В Украине другая технологическая цепочка энергетики, чем в Европе или США: Дешевле улекопам платить З/П - что бы работала энергетика, заводы, фабрики и была доступной цена электроэнергии. Вот вариантов с генерацией, экологией, транспортом, ... - миллионы. Но в Украине кроме угля, гидроэлектростанций - нет готовой технологической базы замкнутого энергетического цикла.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 тра, 2020 13:25, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.
Класно "спригнув": прочитай закон. Ось візьми і прочитай і не бреши. Ось докази: https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою. Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем. Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника) Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно.
Ворами эта схема по коррупционной линии готовилась для Новоазовской ВЕС, и ещё нескольких. Во время не спыгнув с большой цены и просрав влияние на влась к кормушке присоединилось много "чужих" - сейчас это трагедия Украины и выход один менять цену закупки электроэнергии - переводя её в гривни, а не евроценты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.