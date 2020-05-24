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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6193619461956196>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:38

  zРадио написав:Порохоботы кто по-умнее - итак знают, кто по-глупее - подозревают, что все эти шоу "ні реваншу" отношения к защите национальных интересов не имеют. Банальная борьба за власть, и никаких хитростей...

Эти "шоу" нужны, чтобы держать власть в тонусе.
Вот в декабре прошлого года были переговоры "нормандской четверки" и все (хотя скорее не все) обрадовались, что Зе ничего не сдал в Париже, вопреки страшилкам порохоботов. Кремлины даже бумагами кидались, мол договаривались об одном, а тут совсем другое.
Но никто не подумал, а может потому и не сдал, что под окнами офиса президента стояла толпа патриотов.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:41

  andrijk777 написав:
  innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.

Класно "спригнув": прочитай закон.
Ось візьми і прочитай і не бреши.
Ось докази:
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.
Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.
Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:

Все изменения в закон о продлении тарифа до 2030 года приняты в 2016 - 2018 годах, об освобождении от ввозного НДС на оборудование в 2018 году, чем освободили ахметова от оплаты НДС на миллиарды гривень и дали ему возможность грабить потребителей электроэнергии до 2030 года. Всё это для ахметова сделал порох, думаю просто так за бесплатно))
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36

  andrijk777 написав:Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:

Звичайно, що Порошенко! :D Розкручую логічний ланцюжок.

Ахмєт - корєш Куновича

Кунович - корєш Пороха

Кум мого кума - мій кум! :D Ти, він, я - разом дружная сімя! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:39

  innamax2008 написав:Все изменения в закон о продлении тарифа до 2030 года приняты в 2016 - 2018 годах, об освобождении от ввозного НДС на оборудование в 2018 году, чем освободили ахметова от оплаты НДС на миллиарды гривень и дали ему возможность грабить потребителей электроэнергии до 2030 года. Всё это для ахметова сделал порох, думаю просто так за бесплатно))

Це все не є проблема! Розвиток "зеленої енергетики" - нормально європейська практика. Проблема саме в дороговизні "зеленої енергетики". Сталось це після прив"язки до євро.
Та прочитайте нарешті статтю і не позортесь:
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.
Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.
Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:44

  andrijk777 написав:Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:

Золоті слова! :D В рамочку обгорнути і в кожну оселю поставити нагадування! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:44

  Schmit написав:


Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.
М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.
Я не понял что это было, а вы?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:49

  shapo написав:М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна

Дійсно, яку роль грає Ватний Клоун в цій державі? Що він за рік зробив, цей обраний охлосом ЗеДент?
  zРадио написав:Зеленые никого не посадили и ни одной позитивной наработки не разрушили
і взагалі нічого не створили))) За рік при владі - результат = 0.
Саджати якраз треба було. Третину депутатів/міністрів/бізнесменів - є за що садити, і надовго.

если в ВР привести насильников, фриков, продажных марионеток олигархов, просто глупцов, сотрудников "Квартал-95" и тех, кто не читает законопроекты, то наивно ждать от них эффективной работы. Более того, глупо надеяться на то, что качество жизни граждан Украины улучшиться. У отдельных граждан, которые становятся депутатами от партии власти жизнь станет лучше. А вот остальным ждать не стоит. Это велюровая реальность."

https://uainfo.org/blognews/1590398752- ... tskiy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:14

  innamax2008 написав:
  andrijk777 написав:
  innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.

Класно "спригнув": прочитай закон.
Ось візьми і прочитай і не бреши.
Ось докази:
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.
Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.
Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:

Все изменения в закон о продлении тарифа до 2030 года приняты в 2016 - 2018 годах, об освобождении от ввозного НДС на оборудование в 2018 году, чем освободили ахметова от оплаты НДС на миллиарды гривень и дали ему возможность грабить потребителей электроэнергии до 2030 года. Всё это для ахметова сделал порох, думаю просто так за бесплатно))

Я конечно понимаю, что Вы "далеки и наивны".
- Восстанавливаем гос-собственность на ТЭК и вперёд!
Добывать уголь за обещания лучшей жизни в десятом поколении.
- Вы об этом?
Или скажите просто и сромно, что бы не быть обвинённом в идиотизме и вражеской агитации - далёк и глуп, не понимаю, но хочу денеХ.

Лишний раз повторю:
В Украине другая технологическая цепочка энергетики, чем в Европе или США:
Дешевле улекопам платить З/П - что бы работала энергетика, заводы, фабрики и была доступной цена электроэнергии.
Вот вариантов с генерацией, экологией, транспортом, ... - миллионы.
Но в Украине кроме угля, гидроэлектростанций - нет готовой технологической базы замкнутого энергетического цикла.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 тра, 2020 13:25, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:18

  andrijk777 написав:
  innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.

Класно "спригнув": прочитай закон.
Ось візьми і прочитай і не бреши.
Ось докази:
https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html
Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.
Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.
Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)
Винуватий як завжди хто? :D - Порошенко звичайно. :mrgreen:

Ворами эта схема по коррупционной линии готовилась для Новоазовской ВЕС, и ещё нескольких.
Во время не спыгнув с большой цены и просрав влияние на влась к кормушке присоединилось много "чужих" - сейчас это трагедия Украины и выход один менять цену закупки электроэнергии - переводя её в гривни, а не евроценты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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