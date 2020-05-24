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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6193619461956196
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:25

  shapo написав:Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.

Таблеточку выпейте - полегчает.
  shapo написав:М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.
Я не понял что это было, а вы?

Понятия не имею. Возможно проявление антисемитизма.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:28

Запрацював громадський транспорт, і вдячний народ став висловлювати подяку ЗеДенту))))

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:35

Дико конечно, но это ФАКТ:
положили "кита" на котором вырос "Донбасс".
Такого не было даже во времена ВОВ:
https://v-variant.com.ua/lug_obl/public ... vodov.html
..........................................................................
Приказ за подписью гендиректора СКМЗ Бондаря датируется 18 марта (следующий день, после того, как он официально приступил к работе). Однако сотрудники завода утверждают, что узнали о переводе на “двухдневку” лишь 20 мая.

“Получили приказ 20 мая, оформленный задним числом. При этом нарушили закон. Пошла очередная волна увольнений. До этого с 1 мая по 18 люди были в безоплатном”, – рассказал один из заводчан.

Вторая сотрудница СКМЗ, которая обратилась в Kramatorsk Post, также говорит, что о двухдневной рабочей неделе сотрудникам сообщили 20 мая. “Нам не чего не говорили. Поставили перед фактом 20 мая… Два месяца мы без зарплаты, которую с января платят копейки. Лично у меня в мае четыре рабочих дня. За что людям жить? Могу сказать одно: люди стали толпами увольняться уже сегодня, и много кто уйдет в понедельник”, – сказала она.

В приказе о “двухдневке” говорится, что рабочую неделю сокращают “в связи с финансовым кризисом в регионе хозяйственной деятельности предприятия, обусловленным падением промышленного производства в металлургии и горнодобывающей отраслях, снижением объемов заказов, увеличением случаев нарушения контрагентами платежной дисциплины”.

Все эти факторы повлекли за собой за собой тяжелое финансовое положение предприятия и невозможность использования работы сотрудников в течение всего рабочего времени, говорится в документе.

- А кто спрашивал, что уничтожил Враг?
И "где оборонка"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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