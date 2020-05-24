Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Дико конечно, но это ФАКТ: положили "кита" на котором вырос "Донбасс". Такого не было даже во времена ВОВ:
https://v-variant.com.ua/lug_obl/public ... vodov.html .......................................................................... Приказ за подписью гендиректора СКМЗ Бондаря датируется 18 марта (следующий день, после того, как он официально приступил к работе). Однако сотрудники завода утверждают, что узнали о переводе на “двухдневку” лишь 20 мая.
“Получили приказ 20 мая, оформленный задним числом. При этом нарушили закон. Пошла очередная волна увольнений. До этого с 1 мая по 18 люди были в безоплатном”, – рассказал один из заводчан.
Вторая сотрудница СКМЗ, которая обратилась в Kramatorsk Post, также говорит, что о двухдневной рабочей неделе сотрудникам сообщили 20 мая. “Нам не чего не говорили. Поставили перед фактом 20 мая… Два месяца мы без зарплаты, которую с января платят копейки. Лично у меня в мае четыре рабочих дня. За что людям жить? Могу сказать одно: люди стали толпами увольняться уже сегодня, и много кто уйдет в понедельник”, – сказала она.
В приказе о “двухдневке” говорится, что рабочую неделю сокращают “в связи с финансовым кризисом в регионе хозяйственной деятельности предприятия, обусловленным падением промышленного производства в металлургии и горнодобывающей отраслях, снижением объемов заказов, увеличением случаев нарушения контрагентами платежной дисциплины”.
Все эти факторы повлекли за собой за собой тяжелое финансовое положение предприятия и невозможность использования работы сотрудников в течение всего рабочего времени, говорится в документе.
- А кто спрашивал, что уничтожил Враг? И "где оборонка"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.