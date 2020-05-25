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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6193619461956196> Додано: Пон 25 тра, 2020 13:18 andrijk777 написав: innamax2008 написав: Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай. Врёт порохобот, глазом не моргнет. Все изменения в закон о зелёном тарифе на благо ахметова были приняты во время правления пети. Открой закон и почитай.

Класно "спригнув": прочитай закон.

Ось візьми і прочитай і не бреши.

Ось докази:

https://eco-tech.com.ua/a401905-zelenij-tarif-2020.html

Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.

Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.

Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)

Винуватий як завжди хто? - Порошенко звичайно. Класно "спригнув": прочитай закон.Ось візьми і прочитай і не бреши.Ось докази:Закон прийнятий в 1997 році - ким? - Кучмою.Прив"язка до євро(зміна закону) коли - 2013 - ким? - Януковичем.Наживається на "схемі" - хто? - Ахметов(корєш Яника)Винуватий як завжди хто?- Порошенко звичайно.

Ворами эта схема по коррупционной линии готовилась для Новоазовской ВЕС, и ещё нескольких.

Во время не спыгнув с большой цены и просрав влияние на влась к кормушке присоединилось много "чужих" - сейчас это трагедия Украины и выход один менять цену закупки электроэнергии - переводя её в гривни, а не евроценты. Ворами эта схема по коррупционной линии готовилась для Новоазовской ВЕС, и ещё нескольких.Во время не спыгнув с большой цены и просрав влияние на влась к кормушке присоединилось много "чужих" - сейчас это трагедия Украины и выход один менять цену закупки электроэнергии - переводя её в гривни, а не евроценты. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8250 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 13:25 shapo написав: Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.

Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.

Таблеточку выпейте - полегчает.

shapo написав: М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.

Я не понял что это было, а вы? М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.Я не понял что это было, а вы?

Понятия не имею. Возможно проявление антисемитизма. Таблеточку выпейте - полегчает.Понятия не имею. Возможно проявление антисемитизма. Schmit

Повідомлень: 1317 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 13:28 Запрацював громадський транспорт, і вдячний народ став висловлювати подяку ЗеДенту))))



Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21392 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1187 раз. Подякували: 2192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 16:32 Сильна стаття! Читати всім! Козак-характерник написав: unicdima написав: Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва. Слишком усердно кремлевско-порошенковская пропаганда лепила из него героя, как по мне то он феэсбешная консерва.

Давно про це талдичу. Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу. На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба. Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили. А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки. Давно про це талдичу.Вкотре повторю, як можна було так розвести, як лохів, патріотичне населення західних областей України? Невже достатньо освоїти націоналістичну риторику і вдягнути вишиванку? Порошенко - націоналіст. Ржунімагу.На сході по свому зомбують, на заході по свому. А мозок напружити ніхто не хоче. Зомбоящик замість голови. Порошенко - це безцінний кадр для Кремля. Нагородити треба.Може втихаря вже й отримав печеньки і вигукнув: "Служу России!". На Львівщину приїхав, перевзувся: "Слава Україні!". Ротяки пооткривали і вуха розвісили.А фабрика кондитерська в РФ печеньки штампує. Час цей міф про патріота-націоналіста розвінчувати. Втрачені території - ось головний підсумок його врєдітєльства. Більше нічого не треба про нього знати. Всіх нас продав. Колоборант, агент пуйла, національний зрадник. Таким і залишиться в памяті. Такий само агент, як Якунович, брати-близнюки.

Так, ви не помилилися, якщо подумали про той край, який ми тепер для зручності називаємо Галичиною. Дійсно, весь період незалежності три колишні галицькі області були справжнім пристанищем для високих українських політиків, які для того, щоб втриматися на владному Олімпі, кидалися за допомогою до галичан. Галичина завжди виступала в ролі, так би мовити, хранительки найбільших національних цінностей. Галичина не уявляла і не уявляє себе без державної незалежності України, її виразних національних рис, і це чудово. Бо має бути певний еталон, навколо якого будуть розігруватися всякі різні компромісні і безкомпромісні баталії.



Якщо коротенько заглянути в недавню історію, то побачимо кілька метаморфоз. Якщо на перших президентських виборах Галичина полум’яно підтримувала дисидента В’ячеслава Чорновола і противилася недавньому секретарю з ідеології ЦК КПУ Леонідові Кравчуку, то вже на наступних умлівала за того ж «комуняку» тільки, щоб не пройшов ставленик Сходу – Леонід Кучма. Перемога «червоного директора» Кучми обернулася для галичан страшним смутком і передчуттям от-от втратити незалежну Україну.



Але вже на наступних виборах, коли на горизонті замаячіла організована піарниками Кучми загроза комуністичного реваншу в особі Петра Симоненка, Галичина грудьми кинулася на захист гаранта і хранителя української державності Леоніда Кучми. Тобто Галичина, протестуючи на початку, надалі кожного разу ставала свого роду Землею обітованою для недавніх своїх ворогів.



Метаморфози метаморфозами, але пора нарешті задуматися над причиною такої радикальної мінливості . І для цього найкращим прикладом є теперішня актуальна ситуація, пов’язана з Петром Порошенком. Поспішаючи наперед, зроблю припущення: це стається через те, що в Галичині більше вірять милозвучним словам, ніж діям. Виявилося, що Галичина любить вухами. А успішні бізнесмени пострадянського зразка дуже вправно вміють «їздити по вухах». І для них не існує неможливого у досягненні мети: слова – ніщо, мета – усе .



Справа в тому, що Петро Порошенко ніколи українським націоналістом не був, галицьких культурно-історичних цінностей не поділяв, до Української греко-католицької церкви не належав і «бандерівців» героями не вважав. То що мало в природі змінитися, щоб доля призначила його на роль батька української нації в Галичині?



Відповідь до банальності проста: слова і риторика. П’ять років свого президентства Петро Порошенко відточував ораторську майстерність. Для одних театрально-пафосні промови Порошенка були нестерпними, а для інших – бальзамом на рани зболеної за Україну душі . Правда, були й такі, для кого чергова перемога Порошенка стала б гарантією на наступні п’ять років користуватися державою як безвідмовною синекурою. Але в цьому вони ніколи не признаються. Радше й надалі ховатимуться за гучними патріотичними гаслами.



Певний час після обрання президентом Порошенко не вдавався до націоналістичної риторики. Був зайнятий набагато важливішими справами: ламав через коліно Верховну Раду, формуючи свою слухняну більшість, боровся за усунення з уряду Арсенія Яценюка, пропонував на посаду генпрокурора тих, хто «зіллє» з користю для нього справи чільних функціонерів режиму Януковича, й успішно саботував антикорупційні реформи. Здавалося б, після такого послужного списку людину мали б відправити на смітник і з «вовчим білетом». Але ні, бо в Україні є патріотичні галичани, які за слова про примат українського націоналістичного готові хоч у Фредді Крюґера вдихнути життя, або принаймні відтермінувати його політичну смерть .



Якийсь час в ораторському запалі Порошенко не дуже стежив за словами. Показовим став його виступ 25 березня 2015 року у стінах СБУ, коли він емоційно випалив: «Цинічні бандери... бандити, в мілітарній формі зі зброєю в руках. Грабували українців, таємно вбивали їх». Не будемо говорити про обмовки за Фройдом, але зауважимо тільки, що чим горщик накипів, тим і смердіти буде .



І попри такі обмовки, що дуже багато говорять про справжнє ставлення Порошенка до окремих історичних персонажів та формацій, він ніби не помічає «оуноцентричної» історичної політики, яку провадив Український інститут національної пам’яті. Він зовсім не реагує на прийняття Верховною Радою трьох «історичних» законів у тому ж 2015 році, у яких, до слова, виразно проглядається глорифікація ОУН та УПА. Виглядає на те, що гуманітарну політику Порошенко віддав на відкуп поціновувачам радикального націоналізму, щоб під прикриттям навколоісторичної тріскотні займатися набагато серйознішими справами. Найважливішою з яких був контроль за державними фінансовими потоками. А історична політика водночас була його такою собі «грядочкою на помідорчики», яка дозволила б у скрутні часи не пропасти .



Творці української історичної політики ніби за замовчуванням працювали над здобрюванням ґрунту для майбутнього останнього плацдарму Порошенка. Але виразний крен у поведінці президента став помітним лише тоді, коли соціологічні опитування показали неймовірне зростання його антирейтингу. І тут Петро Олексійович, як вправний гімнаст, зробив сальто в повітрі і став радикальним українським націоналістом. І Галичина його прийняла і полюбила. Прийняла як лідера, що забезпечить майбутнє «української України».



Насправді нічого дивного в поведінці мешканців умовної Галичини нема. Вони намагаються свято оберігати статус своєрідного П’ємонту для всіх українських земель. Гордяться, що є носіями рідної мови, що є вірними вірі предків. Поклоняються борцям за волю і незалежність України. Але саме тут і криється найважливіше питання: як так могло статися, що ці хранителі українського Ґраалю пов’язали його долю з особою Петра Порошенка? З людиною, яка всього-на-всього використовує їхню віру як інструмент, щоб залишитися в політиці, щоб не втратити влади?



Невже серед них немає людей, котрі можуть зіставити кілька простих речей? Наприклад, ну як можна повірити в гасло Петра Порошенка «Мова»? Повірити в щирі наміри людини захищати будь-якою ціною українську мову, якщо вона в побуті і, головне, в сім’ї є російськомовною? Налаштовувати одних громадян проти інших за мовною ознакою, якщо його ж діти – російськомовні і не бачать нічого злого у вдяганні футболки з написом «Russia»? Або, як можна вірити в щирість гасла «Віра», коли президент секулярної країни брутально втручається в церковну сферу і робить це елементом своєї виборчої кампанії? Перетворюючи важливу для суспільства подію на заручницю власного не/успіху. І чи не достатньо було галичанам фотографій Порошенка в ролі іподиякона в церкві Московського патріархату? Це вже так зовсім по-простому.



Про гасло «Армія» після журналістського розслідування корупції в Укроборонпромі взагалі говорити не пристойно. Як і про теперішні гасла видозміненої на «Європейську Солідарність» партії Порошенка. Оскільки тільки діти не можуть зрозуміти, що п’ять років правління Порошенка серйозно віддалили Україну від омріяної мети – вступу до ЄС .



І кілька запитань на завершення. Як могла Галичина пов’язати майбутнє «української України» з особою з абсолютним антирейтингом? Чому вона знову погодилася стати Землею обітованою для аутсайдера, який вирішив на останок її брутально використати? Висновок один: або треба переставати любити вухами і прощатися з інфантильними мріями, або позбутися титулу П’ємонту України .



https://zaxid.net/poroshenkova_zemlya_o ... a_n1484785 Так, ви не помилилися, якщо подумали про той край, який ми тепер для зручності називаємо Галичиною. Дійсно, весь період незалежності три колишні галицькі області були справжнім пристанищем для високих українських політиків, які для того, щоб втриматися на владному Олімпі, кидалися за допомогою до галичан. Галичина завжди виступала в ролі, так би мовити, хранительки найбільших національних цінностей. Галичина не уявляла і не уявляє себе без державної незалежності України, її виразних національних рис, і це чудово. Бо має бути певний еталон, навколо якого будуть розігруватися всякі різні компромісні і безкомпромісні баталії.Якщо коротенько заглянути в недавню історію, то побачимо кілька метаморфоз. Якщо на перших президентських виборах Галичина полум’яно підтримувала дисидента В’ячеслава Чорновола і противилася недавньому секретарю з ідеології ЦК КПУ Леонідові Кравчуку, то вже на наступних умлівала за того ж «комуняку» тільки, щоб не пройшов ставленик Сходу – Леонід Кучма. Перемога «червоного директора» Кучми обернулася для галичан страшним смутком і передчуттям от-от втратити незалежну Україну.Але вже на наступних виборах, коли на горизонті замаячіла організована піарниками Кучми загроза комуністичного реваншу в особі Петра Симоненка, Галичина грудьми кинулася на захист гаранта і хранителя української державності Леоніда Кучми. Тобто Галичина, протестуючи на початку, надалі кожного разу ставала свого роду Землею обітованою для недавніх своїх ворогів.Метаморфози метаморфозами, але пора нарешті. І для цього найкращим прикладом є теперішня актуальна ситуація, пов’язана з Петром Порошенком. Поспішаючи наперед,. Правда, були й такі, для кого чергова перемога Порошенка стала б гарантією на наступні п’ять років користуватися державою як безвідмовною синекурою. Але в цьому вони ніколи не признаються. Радше й надалі ховатимуться за гучними патріотичними гаслами.Певний час після обрання президентом Порошенко не вдавався до націоналістичної риторики. Був зайнятий набагато важливішими справами: ламав через коліно Верховну Раду, формуючи свою слухняну більшість, боровся за усунення з уряду Арсенія Яценюка, пропонував на посаду генпрокурора тих, хто «зіллє» з користю для нього справи чільних функціонерів режиму Януковича, й успішно саботував антикорупційні реформи.І попри такі обмовки, що дуже багато говорять про справжнє ставлення Порошенка до окремих історичних персонажів та формацій, він ніби не помічає «оуноцентричної» історичної політики, яку провадив Український інститут національної пам’яті. Він зовсім не реагує на прийняття Верховною Радою трьох «історичних» законів у тому ж 2015 році, у яких, до слова, виразно проглядається глорифікація ОУН та УПА. Виглядає на те, щоТворці української історичної політики ніби за замовчуванням працювали над здобрюванням ґрунту для майбутнього останнього плацдарму Порошенка. Але виразний крен у поведінці президента став помітним лише тоді, коли соціологічні опитування показали неймовірне зростання його антирейтингу. І тут Петро Олексійович, як вправний гімнаст, зробив сальто в повітрі і став радикальним українським націоналістом. І Галичина його прийняла і полюбила. Прийняла як лідера, що забезпечить майбутнє «української України».І кілька запитань на завершення. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28664 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 16:59 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4973308#p4973308

Вже сам собі відповідає, в кольорах все.... ну це вже клініка. Вже сам собі відповідає, в кольорах все.... ну це вже клініка. andrijk777

Повідомлень: 2170 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:04 Маргіналізація Галичини?



З часом «західна» етнонаціональна модель знайшла своїх прихильників і в центрі і, що важливо, у столиці Києві. Невтомно формувалася й інша модель, яка найвиразніше проявилася у платформі Партії регіонів. І тоді між цими двома моделями розгорілася боротьба не на життя, а на смерть за впливи в столиці, тобто за загальнодержавний ресурс. Боротьба за те, щоб мати виняткові можливості нав’язувати свою модель розвитку всій Україні.



Поділ на «ми» і «вони» працював бездоганно, в обох випадках. Він якнайкраще надавався для виборчої мобілізації і найбільше заважав формуванню загальноукраїнської ідентичності. Почуттю єдиної спільноти. Зрозуміло, що так не могло тривати нескінченно. Що боротьба з перемінним успіхом рано чи пізно мала завершитися остаточним розколом або війною.



Умовна Галичина виступала в ролі надійної хранительки національних українських цінностей: історії з приматом національно-визвольної боротьби, мови з її домінантним, закріпленим законодавчо, статусом і культури, яка ґрунтується на етнічних народних зразках, і її ексклюзивним каноном. Щодо перспектив, то тут в планах було заледве не насильницьке поширення цього канону на увесь простір української держави. Депутати від Заходу йшли у Верховну Раду з бажанням захистити традиційні національні цінності, відстояти своїх історичних героїв, які часто були далекими від сучасного взірця для наслідування, і відвоювати щораз більший ареал для української мови. Тобто умовна Галичина, будучи досить консервативною, пропонувала свою модель України: значною мірою архаїчну, а з огляду на історичних героїв – недемократичну. Проте з виразними національними атрибутами.



Депутати від Сходу, хоча й були більш прагматичними, але для них майже ніякої цінності не становили такі поняття, як демократія, права людини, загальнолюдські цінності. Не говорячи вже про національну культуру. Крім того, на Сході через своєрідну структуру промисловості та «особливості» приватизаційних процесів сформувалася виразна кланово-олігархічна система. Утвердилися напівфеодальні відносини.



Зустріч у стінах Верховної Ради репрезентантів цих двох світів давала в підсумку неймовірну колотнечу, яка з часом призвела до вибуху двох революцій. З анексією Росією Криму та розпалюванням нею ж війни на Донбасі питома вага Сходу у внутрішньому житті України відчутно зменшилася. І тут мав настати золотий час для побудови нової, реформованої України. Причому за участі всіх без винятку сторін. Тут мало знайтися місце всім: харківським інтелектуалам, дніпровським менеджерам, львівським патріотам-управлінцям. І здавалося, що потребу у склеюванні України зрозуміли всі. Зрозуміли, що тільки в єдності сила .



Проте все покотилося старою усталеною колією. Замість уряду технократів, про який весь час говорили, сформували уряд мародерів, які свої посади зрозуміли як місця для кормління. А свою протиправну діяльність рясно камуфлювали вишиванками, боротьбою за історичних героїв та розпалюванням мовних воєн. Відверто кажучи, до влади прийшли банальні злодії, які навіть близько не валялися біля технократів. А своєю окозамилювальною національною риторикою встигли кинути тінь на пропонований українськими патріотами культурно-історичний концепт .



У підсумку вийшло так, що після загальноукраїнської Революції гідності, в якій визначальну роль відіграли такі міста, як Дніпро, які явно розраховували на спільне будівництво оновленої України, на арені знову з’явилися «галицькі» данайці зі своїми дарами: Степаном Бандерою, Романом Шухевичем та Українською повстанською армією. Думали вони досить шаблонно: особи, що воювали за незалежну Україну, – заслуговують бути її ексклюзивними героями. Байдуже, у яких мундирах і на боці яких режимів доводилося їм воювати.



Тут оливи підливала у вогонь і війна проти російського агресора. Мовляв, усі формації, що колись воювали проти Росії або СРСР, – героїчні. Робилося це не зі злими намірами, а для того, щоб підняти в українців рівень патріотизму та бойовий дух. Але піднімати бойовий дух можуть тільки ті історичні постаті, які однозначно сприймаються в суспільстві як приклади для наслідування. В загальноукраїнському масштабі реакція на подібну історичну політику була не те, що неоднозначною, вона часто викликала відторгнення. А скажіть мені, для чого баламутити людей і вчиняти дії, що роблять нас слабшими? Особливо в умовах війни? Проте на це ніхто не зважав.



Тобто знову замість реформ і консолідованих дій на зміцнення української держави підсувалася боротьба двох концепцій історичної ідентичності. А коли з наближенням президентських виборів стало зрозуміло, що Петро Порошенко змушений буде залишити свій пост, знову запрацював принцип «розділяй і володарюй». «Ми» і «вони» знову реінкарнувалися. І хоча українців більше штучно не ділили на три сорти, нагнітання ненависті до тих, хто не «за», досягло небаченого рівня. Як тільки не обзивали і не принижували тих, хто не купився на пафосні патріотичні промови Порошенка. Як тільки не вивищували себе його прихильники .



Вони дійсно повірили в те, що є неперевершеними патріотами, ексклюзивно наділеними критичним мисленням. Вони проголосили себе елітою від еліти. Вони утворили щось на зразок лицарського ордена хранителів і оборонців справжньої України. Не розуміючи, що часто боронять архаїчну, кланово-олігархічну, корумповану країну. Столицею цього «ордена» став Львів, а Львівщина – головною його опорою. Львів’ян можна зрозуміти. Вони завжди знали, що є зразковими українцями: розмовляють чудовою українською мовою, на свята вдягаються у вишиванки, ходять до церкви, не люблять північних сусідів і шанують своїх героїв. Цей канон вони певною мірою встигли експортувати до Києва. Але спроби нав’язати його всій Україні виявилися марними .



З’ясувалося, що українці здатні без кривавих революцій і війни, без безкінечних баталій на історичному полі здійснити електоральну революцію. Шляхом консолідованого голосування відтиснути стару корумповану еліту, розпочати реформи і наблизитися до формування технократичного уряду. Над Україною галичан нависла «загроза» припинення гладіаторських боїв навколо культурно-історичних питань.



Виявилося, що львів’янами останнім часом керував страх втратити «українську Україну». І цей страх настільки сильний, що змусив їх добровільно ґетоїзуватися, вдаючи з міста й області останній український форпост. Фактично це означає остаточну втрату позицій умовною Галичиною у всеукраїнському масштабі. Чинник обложеної фортеці не передбачає рекрутування від неї кадрів для управління державою. А свідоме протиставлення волі більшості громадян держави загрожує перетворенням регіону на цікавий з погляду дослідників анклав. Свого роду скансен, куди приїжджають відпочити, помилуватися архітектурою, насолодитися цікавою атмосферою, поспілкуватися з екзотичними мешканцями і поїхати далі виконувати свої буденні обов’язки будувати Україну .



Розмовляючи вчора з кількома молодими львів’янами, почув запитання: «А чому Зеленський нічого не пропонує Галичині? Невже йому важко сказати, що в мовному питанні змін не буде, що не буде наступу на нашу історію? Чому він нас не заспокоює?». На що я відповів: «Складні питання. Напевно, не хоче. Думає, що цього разу громадяни України впораються без данайців. Або, можливо, цього разу без їхньої виразної участі».



https://zaxid.net/marginalizatsiya_galichini_n1484298 Уже стало доконаним фактом, що Західна Україна, а точніше історична Галичина, відіграла надзвичайно важливу роль у становленні незалежної української держави. Перші незалежницькі імпульси, перші масові мітинги, перші демократичні депутати походять із західних областей нашої держави. Було дуже цікаво спостерігати, як національно-патріотична хвиля набирала сили на Заході і розбивалася об мури українського парламенту в Києві. Як прагнення збудувати «українську Україну» наштовхувалося на соціальний прагматизм із чималими симпатіями до радянського минулого Сходу. Не менш цікавим було те, як в підсумку сутичок, конфліктів і домовленостей представників різних історичних регіонів у Верховній Раді з’являлися «компромісні» варіанти загальноукраїнської моделі. Які, чого гріха таїти, дуже часто виглядали як радянсько-націоналістичний покруч.З часом «західна» етнонаціональна модель знайшла своїх прихильників і в центрі і, що важливо, у столиці Києві. Невтомно формувалася й інша модель, яка найвиразніше проявилася у платформі Партії регіонів. І тоді між цими двома моделями розгорілася боротьба не на життя, а на смерть за впливи в столиці, тобто за загальнодержавний ресурс. Боротьба за те, щоб мати виняткові можливості нав’язувати свою модель розвитку всій Україні.Поділ на «ми» і «вони» працював бездоганно, в обох випадках. Він якнайкраще надавався для виборчої мобілізації і найбільше заважав формуванню загальноукраїнської ідентичності. Почуттю єдиної спільноти. Зрозуміло, що так не могло тривати нескінченно. Що боротьба з перемінним успіхом рано чи пізно мала завершитися остаточним розколом або війною.Умовна Галичина виступала в ролі надійної хранительки національних українських цінностей: історії з приматом національно-визвольної боротьби, мови з її домінантним, закріпленим законодавчо, статусом і культури, яка ґрунтується на етнічних народних зразках, і її ексклюзивним каноном. Щодо перспектив, то тут в планах було заледве не насильницьке поширення цього канону на увесь простір української держави. Депутати від Заходу йшли у Верховну Раду з бажанням захистити традиційні національні цінності, відстояти своїх історичних героїв, які часто були далекими від сучасного взірця для наслідування, і відвоювати щораз більший ареал для української мови. Тобто умовна Галичина, будучи досить консервативною, пропонувала свою модель України: значною мірою архаїчну, а з огляду на історичних героїв – недемократичну. Проте з виразними національними атрибутами.Депутати від Сходу, хоча й були більш прагматичними, але для них майже ніякої цінності не становили такі поняття, як демократія, права людини, загальнолюдські цінності. Не говорячи вже про національну культуру. Крім того, на Сході через своєрідну структуру промисловості та «особливості» приватизаційних процесів сформувалася виразна кланово-олігархічна система. Утвердилися напівфеодальні відносини.Зустріч у стінах Верховної Ради репрезентантів цих двох світів давала в підсумку неймовірну колотнечу, яка з часом призвела до вибуху двох революцій.У підсумку вийшло так, що після загальноукраїнської Революції гідності, в якій визначальну роль відіграли такі міста, як Дніпро, які явно розраховували на спільне будівництво оновленої України, на арені знову з’явилися «галицькі» данайці зі своїми дарами: Степаном Бандерою, Романом Шухевичем та Українською повстанською армією. Думали вони досить шаблонно: особи, що воювали за незалежну Україну, – заслуговують бути її ексклюзивними героями. Байдуже, у яких мундирах і на боці яких режимів доводилося їм воювати.Тут оливи підливала у вогонь і війна проти російського агресора. Мовляв, усі формації, що колись воювали проти Росії або СРСР, – героїчні. Робилося це не зі злими намірами, а для того, щоб підняти в українців рівень патріотизму та бойовий дух. Але піднімати бойовий дух можуть тільки ті історичні постаті, які однозначно сприймаються в суспільстві як приклади для наслідування. В загальноукраїнському масштабі реакція на подібну історичну політику була не те, що неоднозначною, вона часто викликала відторгнення. А скажіть мені, для чого баламутити людей і вчиняти дії, що роблять нас слабшими? Особливо в умовах війни? Проте на це ніхто не зважав.З’ясувалося, що українці здатні без кривавих революцій і війни, без безкінечних баталій на історичному полі здійснити електоральну революцію. Шляхом консолідованого голосування відтиснути стару корумповану еліту, розпочати реформи і наблизитися до формування технократичного уряду. Над Україною галичан нависла «загроза» припинення гладіаторських боїв навколо культурно-історичних питань.Виявилося, щоРозмовляючи вчора з кількома молодими львів’янами, почув запитання: «А чому Зеленський нічого не пропонує Галичині? Невже йому важко сказати, що в мовному питанні змін не буде, що не буде наступу на нашу історію? Чому він нас не заспокоює?». На що я відповів: «Складні питання. Напевно, не хоче. Думає, що цього разу громадяни України впораються без данайців. Або, можливо, цього разу без їхньої виразної участі». Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28664 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05 Козак-характерник

Неудачно, с Вашей стороны выставлять большие опусы.

Но не смотря на это предлагаю шороший опус о сегодняшней ситуации с "зеленью" Пожалуйста, осильте все буквы - не пожалеете :

"Система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. В бочке соленых огурцов оставаться свежим огурцом можно очень недолго", - Гайдай про другий термін Зеленського

понеділок, 25 травень 2020, 16:49



https://patrioty.org.ua/politic/systema ... 29348.html



"Буквально неделю назад замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов намекнул на то, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок. Теперь же во время итоговой пресс-конференции, посвященной первому году президентства, об этом намекнул и сам Зеленский, несмотря на то, что ранее не раз уверял, что идет на этот пост на один срок", - пише у своєму блозі Сергій Гайдай, передають Патріоти України, і продовжує:



"Почему так, и что заставило Владимира Александровича передумать? За 30 лет в Украине было выстроено "теневое государство" – большая серьезная машина, которая обеспечивает лишь небольшую группу выгодополучателей, т.е. правящего клана, олигархов, финансово-промышленных групп – всех тех, кто претендует быть владельцами и эксплуататорами национальных активов страны.



Украина – страна богатая, однако при такой архитектуре власти бо́льшая часть населения этой богатой страны далеко не богато. Сам Зеленский в свое время задавался вопросом: "Как так, почему в самой бедной стране Европы самый богатый президент". Ответ прост: такова система.



И любому здравомыслящему человеку, даже прилетевшему к нам с Марса, было бы понятно, что такую систему нужно демонтировать. Но сделать это может только человек, который не является элементом этой системы, не живет по ее процедурам и правилам.



Потому на Зеленского возлагались такие большие надежды. Во-первых, он – вне системы. А, во-вторых, он обнадеживал, потому что даже говорил, что на Банковой сидеть не будет. Как ни странно, это – важный символический элемент системы. Однако, несмотря на эти заявления, сидит он на той же Банковой, в том же кабинете, что и Порошенко, и все до него. Постепенно Зеленский начинает действовать и говорить так же, как все бывшие президенты.



Так происходит потому, что система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. В бочке соленых огурцов оставаться свежим огурцом можно очень недолго – скоро и свежий огурец становится соленым. Так что Зеленский медленно, но уверенно втягивается.

Когда на пресс-конференции Владимиру Александровичу задали вопрос о том, пойдет ли он на второй президентский срок, он привел свежую социологию, отметив, что, раз его поддерживают люди, значит, он идет верным путем.



Однако в социологии нужно смотреть и на те цифры, которые пока что Зеленскому не понятны. Речь идет о том, что год назад, когда на выборах Зеленского поддержал примерно такой же процент украинце, что и сейчас готов отдать за него свой голос, подавляющее большинство людей считало, что Украина идет в правильном направлении. Сегодня же половина населения считает, что мы движемся не туда, куда нужно, хотя все еще большинство людей доверяет Зеленскому и надеется на него.



То есть Зеленского должно интересовать не доверие к нему и не надежды на него, а реальные изменения в стране, которые одобряются украинцами. А пока что таковых нет.



Возможно, намеки о намерениях баллотироваться на второй срок спустя всего год президентства не является фальстартом, однако они определенно являются плохим сигналом для самого Зеленского. Если уж человек шел к власти, чтобы осуществить быстрые изменения, то профессиональный хороший политик запустил бы их за год. Пусть мы сделаем скидку, что Зеленский будет учиться, и у него есть пять лет.



Однако, если Зеленский спустя всего год пребывания у власти говорит, что уже подумывает о втором сроке, это значит, что всё, власть его уже инфицировала. А это неправильно со всех точек зрения.



Если уж он обещал идти в президенты на один срок, он должен был ответить сегодня журналистам: "Ребята, я пришел на один срок и за этот период сделаю все необходимое, как и обещал". Но когда через год он уже говорит: "Может быть, будет и второй срок, если народ выразит доверие", то это – типичная схема, по которой действовал и Порошенко, и Путин, и все политики, для которых есть настоящая власть – "теневая", ради чего они, собственно, и идут в президенты, а есть и игры с народом в обещания и в выборы.



Какую "программу минимум" должен выполнить Зеленский за годы своего президентства, чтобы иметь шанс быть избранным на должность президента повторно? Есть три основные задачи.



Первая – победа в войне. В этой сфере у Зеленского всё так же плохо, как было и у Порошенко. Нынешняя власть демонстрирует, что никакой победы она не способна обеспечить – она может обеспечить только мир. Но мир с агрессором, которого ты не победил, может быть достигнут путем капитуляции.



Власти эта победа очень нужна. Тот президент, тот главнокомандующий, который бы обеспечил такую победу, вошел бы в историю украинского государства.



Вторая – экономическое чудо и экономический рост. Без демонтажа той архитектуры власти, которую сейчас возглавляет Зеленский и в которой он постепенно приживается, экономическое чудо невозможно. Формула "бедный народ в очень богатой стране" будет сохраняться.



Вспомните историю всех экономических рывков довольно бедных стран – Южной Кореи, Японии и Сингапура. Ровно то же требуется и Украине. Однако наша страна значительно богаче по своей сути, нежели названные выше, и имеет больше шансов совершить такой рывок.



Третья – победа над коррупцией, несправедливостью и беззаконием. Тут имеется в виду и расследование резонансных дел, и установление заказчиков убийств Шеремета и Гандзюк, и посадка топ-коррупционеров, в том числе, возможно, и бывших президентов.



Эту задачу тоже не выполнить без демонтажа старой архитектуры власти. Эта система, которую сейчас возглавляет Зеленский, просто не позволит ему всего этого сделать. Поэтому начать нужно с демонтажа старой системы, тогда все три эти победы станут возможны.



Честно говоря, меня бы удовлетворило, если бы Зеленский стал последним президентом этой страны, сделав Украину парламентской республикой с крепкой парламентской и исполнительной властью, которую бы возглавлял либо президент, либо премьер, и где бы было очень развито самоуправление. Парламентская республика – это более успешная для нас модель и ментально подходящая украинскому социуму.



В этом случае Зеленский сказал бы, что не пойдет на второй срок, потому что это – последний срок президентства в привычном для нас формате, и в дальнейшем все будет иначе. Однако думаю, что мы от Зеленского такого нем услышим, потому что система не позволит ему этого сказать и что-либо изменить в ее архитектуре".



Джерело: Главред понеділок, 25 травень 2020, 16:49"Буквально неделю назад замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов намекнул на то, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок. Теперь же во время итоговой пресс-конференции, посвященной первому году президентства, об этом намекнул и сам Зеленский, несмотря на то, что ранее не раз уверял, что идет на этот пост на один срок", - пише у своєму блозі Сергій Гайдай, передають Патріоти України, і продовжує:"Почему так, и что заставило Владимира Александровича передумать? За 30 лет в Украине было выстроено "теневое государство" – большая серьезная машина, которая обеспечивает лишь небольшую группу выгодополучателей, т.е. правящего клана, олигархов, финансово-промышленных групп – всех тех, кто претендует быть владельцами и эксплуататорами национальных активов страны.Украина – страна богатая, однако при такой архитектуре власти бо́льшая часть населения этой богатой страны далеко не богато. Сам Зеленский в свое время задавался вопросом: "Как так, почему в самой бедной стране Европы самый богатый президент". Ответ прост: такова система.И любому здравомыслящему человеку, даже прилетевшему к нам с Марса, было бы понятно, что такую систему нужно демонтировать. Но сделать это может только человек, который не является элементом этой системы, не живет по ее процедурам и правилам.Потому на Зеленского возлагались такие большие надежды. Во-первых, он – вне системы. А, во-вторых, он обнадеживал, потому что даже говорил, что на Банковой сидеть не будет. Как ни странно, это – важный символический элемент системы. Однако, несмотря на эти заявления, сидит он на той же Банковой, в том же кабинете, что и Порошенко, и все до него. Постепенно Зеленский начинает действовать и говорить так же, как все бывшие президенты.Так происходит потому, что система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. В бочке соленых огурцов оставаться свежим огурцом можно очень недолго – скоро и свежий огурец становится соленым. Так что Зеленский медленно, но уверенно втягивается.Когда на пресс-конференции Владимиру Александровичу задали вопрос о том, пойдет ли он на второй президентский срок, он привел свежую социологию, отметив, что, раз его поддерживают люди, значит, он идет верным путем.Однако в социологии нужно смотреть и на те цифры, которые пока что Зеленскому не понятны. Речь идет о том, что год назад, когда на выборах Зеленского поддержал примерно такой же процент украинце, что и сейчас готов отдать за него свой голос, подавляющее большинство людей считало, что Украина идет в правильном направлении. Сегодня же половина населения считает, что мы движемся не туда, куда нужно, хотя все еще большинство людей доверяет Зеленскому и надеется на него.То есть Зеленского должно интересовать не доверие к нему и не надежды на него, а реальные изменения в стране, которые одобряются украинцами. А пока что таковых нет.Возможно, намеки о намерениях баллотироваться на второй срок спустя всего год президентства не является фальстартом, однако они определенно являются плохим сигналом для самого Зеленского. Если уж человек шел к власти, чтобы осуществить быстрые изменения, то профессиональный хороший политик запустил бы их за год. Пусть мы сделаем скидку, что Зеленский будет учиться, и у него есть пять лет.Однако, если Зеленский спустя всего год пребывания у власти говорит, что уже подумывает о втором сроке, это значит, что всё, власть его уже инфицировала. А это неправильно со всех точек зрения.Если уж он обещал идти в президенты на один срок, он должен был ответить сегодня журналистам: "Ребята, я пришел на один срок и за этот период сделаю все необходимое, как и обещал". Но когда через год он уже говорит: "Может быть, будет и второй срок, если народ выразит доверие", то это – типичная схема, по которой действовал и Порошенко, и Путин, и все политики, для которых есть настоящая власть – "теневая", ради чего они, собственно, и идут в президенты, а есть и игры с народом в обещания и в выборы.Какую "программу минимум" должен выполнить Зеленский за годы своего президентства, чтобы иметь шанс быть избранным на должность президента повторно? Есть три основные задачи.Первая – победа в войне. В этой сфере у Зеленского всё так же плохо, как было и у Порошенко. Нынешняя власть демонстрирует, что никакой победы она не способна обеспечить – она может обеспечить только мир. Но мир с агрессором, которого ты не победил, может быть достигнут путем капитуляции.Власти эта победа очень нужна. Тот президент, тот главнокомандующий, который бы обеспечил такую победу, вошел бы в историю украинского государства.Вторая – экономическое чудо и экономический рост. Без демонтажа той архитектуры власти, которую сейчас возглавляет Зеленский и в которой он постепенно приживается, экономическое чудо невозможно. Формула "бедный народ в очень богатой стране" будет сохраняться.Вспомните историю всех экономических рывков довольно бедных стран – Южной Кореи, Японии и Сингапура. Ровно то же требуется и Украине. Однако наша страна значительно богаче по своей сути, нежели названные выше, и имеет больше шансов совершить такой рывок.Третья – победа над коррупцией, несправедливостью и беззаконием. Тут имеется в виду и расследование резонансных дел, и установление заказчиков убийств Шеремета и Гандзюк, и посадка топ-коррупционеров, в том числе, возможно, и бывших президентов.Эту задачу тоже не выполнить без демонтажа старой архитектуры власти. Эта система, которую сейчас возглавляет Зеленский, просто не позволит ему всего этого сделать. Поэтому начать нужно с демонтажа старой системы, тогда все три эти победы станут возможны.Честно говоря, меня бы удовлетворило, если бы Зеленский стал последним президентом этой страны, сделав Украину парламентской республикой с крепкой парламентской и исполнительной властью, которую бы возглавлял либо президент, либо премьер, и где бы было очень развито самоуправление. Парламентская республика – это более успешная для нас модель и ментально подходящая украинскому социуму.В этом случае Зеленский сказал бы, что не пойдет на второй срок, потому что это – последний срок президентства в привычном для нас формате, и в дальнейшем все будет иначе. Однако думаю, что мы от Зеленского такого нем услышим, потому что система не позволит ему этого сказать и что-либо изменить в ее архитектуре".Джерело: Главред

Кстати в части переустройства я с Автором не согласен, он не знаком с ситуацией на местах - модель существует куда более эффективная для наших условий.

- Но без "революции" и силового влияния криминал во власти не искоренить.

Сама наша "власть" есть производной и элементом криминала(с экономической составляющей). Неудачно, с Вашей стороны выставлять большие опусы.Но не смотря на это предлагаю шороший опус о сегодняшней ситуации с "зеленью"Кстати в части переустройства я с Автором не согласен, он не знаком с ситуацией на местах - модель существует куда более эффективная для наших условий.Сама наша "власть" есть производной и элементом криминала(с экономической составляющей). Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8250 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16 Kudrjavuy написав: Власти эта победа очень нужна. Тот президент, тот главнокомандующий, который бы обеспечил такую победу, вошел бы в историю украинского государства.

Власти эта победа очень нужна. Тот президент, тот главнокомандующий, который бы обеспечил такую победу, вошел бы в историю украинского государства.

Золоті слова... Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни.



Kudrjavuy написав: - Но без "революции" и силового влияния криминал во власти не искоренить.

Сама наша "власть" есть производной и элементом криминала(с экономической составляющей). Сама наша "власть" есть производной и элементом криминала(с экономической составляющей).

Золоті слова - 2... Шутка состоит в невозможности уступок без принуждения. Тре лити кровушку.

Золоті слова...Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни.Золоті слова - 2...Шутка состоит в невозможности уступок без принуждения.Тре лити кровушку. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28664 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:25 Козак-характерник написав: Золоті слова... Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни.

Золоті слова...Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни.

а як ви це собі уявляєте після Петрових Мінських? Європа перша почне кричати про агресію України.

і армія не в змозі провести успішні наступальні дії, зараз приблизно паритет по бронетехніці, а у нас ще й дефіцит боєприпасів через знищені арсенали. а як ви це собі уявляєте після Петрових Мінських? Європа перша почне кричати про агресію України.і армія не в змозі провести успішні наступальні дії, зараз приблизно паритет по бронетехніці, а у нас ще й дефіцит боєприпасів через знищені арсенали. unicdima

Повідомлень: 484 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:32 Re: Політичні дискусії

Колись давно він писав :

І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?

Правда, злочинна сутність наших держав різна.

У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.

В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті.

https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ...Колись давно він писав :І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?Правда, злочинна сутність наших держав різна.У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті. Puente Повідомлень: 3146 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6193619461956196> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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