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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6193619461956196
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:42

  Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ...
Колись давно він писав :
І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?
Правда, злочинна сутність наших держав різна.
У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.
В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті.
https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html

В точку! :D Тобто - сцикунци! :D Тільки зі слабкими бАрзєют. :mrgreen: Там де сильний - очко жим-жим... :oops: "Этот тип, должен всегда помнить, кто я такой есть! А он - рядовой жулик!"@ :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 25 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:45

Ітогі подвєдьом. 2020-05-25

Ітогі подвєдьом. 2020-05-25

1) Хроника войны России против Украины: май 2020 года
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

2) Надевал противогаз и стрелял над головой: всплыли жуткие подробности изнасилования полицейскими (фото)

После скандала всех полицейских Кагарлыка вывели из штата
29 авг. 2019 г. - Арахамия: Аваков остается под личную ответственность Зеленского

А ведь это серьёзный залёт.
И по делу 5-летнего мальчика, которого подстрелили полицейские, никакого движения нет

3) Человек Трампа приедет к Зеленскому просить о помощи в гонке с Байденом – ZN.ua
По данным источников издания, человек Трампа будет просить Зеленского обратиться к США за правовой помощью в рамках дела о "пленках Деркача"

Выборы в США - это не наша "драка", но Бубочка упорно желает в неё влезть и втащить Украину

4) Суд постановил открыть дело о госизмене депутатов ОПЗЖ
Поводом для обращения в прокуратуру и суд стала поездка нардепов из ОПЗЖ в Москву и их встреча с Владимиром Путиным

5) В НАБУ работают кумовья Сытника и процветает кумовство "второго уровня" - СМИ
СМИ пишут, что ключевые должности в НАБУ получили кумовья Сытника и кумовья его кумовьев.

6) "Пенсионный депозит": Шмыгаль рассказал о концепции накопительной пенсионной системы в Украине
Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн», – заявил Шмыгаль.

Если брать сегодняшнюю среднюю ЗП, то за 35 лет стажа получается ~190 тыс гривен.
Откуда у Шмыгаля получился 1 млн гривен непонятно

7) Медведчук задекларировал элитный автопарк, роскошные часы и Библию Гутенберга
"Маладэц, б***!" (с) анекдот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:00

Свята Перемога!

  unicdima написав:
  Козак-характерник написав:Золоті слова... 8) Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни. :)

а як ви це собі уявляєте після Петрових Мінських? Європа перша почне кричати про агресію України.
і армія не в змозі провести успішні наступальні дії, зараз приблизно паритет по бронетехніці, а у нас ще й дефіцит боєприпасів через знищені арсенали.

Хорватський сценарій. Настамнєт - головний фактор. Ну раз нєт, так нєт... :) Зачистка і наведення конституційого порядку в межах суверенної території. Швидко. Блискавично! Бліцкріг! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:06

  Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ...
Колись давно він писав :
І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?
Правда, злочинна сутність наших держав різна.
У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.
В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті.
https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html

Вы ошибаетесь на местах ситуация куда циничнее:
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 29377.html
Или
https://patrioty.org.ua/society/nasylov ... 29390.html
Или
http://ukrrudprom.com/digest/Boynya_na_ ... ardii.html
И зачем?:
Усё в результате возвращается к "своя рубашка ближе к телу" - "вкрав 100крб тай втік "(или отобрал - что то же криминал)
Власть не является средством тяжкой работі - а механизм сверх заработка. При чём совершенно безконтрольного и для "... без границ" - маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:18

  Козак-характерник написав:Хорватський сценарій.
От дурень....
Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу)
1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир
2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.

От і виходить
Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)

До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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