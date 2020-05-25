Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ... Колись давно він писав : І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною? Правда, злочинна сутність наших держав різна. У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу. В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті. https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html
В точку! Тобто - сцикунци! Тільки зі слабкими бАрзєют. Там де сильний - очко жим-жим... "Этот тип, должен всегда помнить, кто я такой есть! А он - рядовой жулик!"@
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 25 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Золоті слова... Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни.
а як ви це собі уявляєте після Петрових Мінських? Європа перша почне кричати про агресію України. і армія не в змозі провести успішні наступальні дії, зараз приблизно паритет по бронетехніці, а у нас ще й дефіцит боєприпасів через знищені арсенали.
Хорватський сценарій. Настамнєт - головний фактор. Ну раз нєт, так нєт... Зачистка і наведення конституційого порядку в межах суверенної території. Швидко. Блискавично! Бліцкріг!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ... Колись давно він писав : І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною? Правда, злочинна сутність наших держав різна. У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу. В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті. https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От дурень.... Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу) 1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир 2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.
От і виходить Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)
До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.