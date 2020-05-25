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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6193619461956196
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:42

  Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ...
Колись давно він писав :
І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?
Правда, злочинна сутність наших держав різна.
У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.
В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті.
https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html

В точку! :D Тобто - сцикунци! :D Тільки зі слабкими бАрзєют. :mrgreen: Там де сильний - очко жим-жим... :oops: "Этот тип, должен всегда помнить, кто я такой есть! А он - рядовой жулик!"@ :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 25 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:45

Ітогі подвєдьом. 2020-05-25

Ітогі подвєдьом. 2020-05-25

1) Хроника войны России против Украины: май 2020 года
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

2) Надевал противогаз и стрелял над головой: всплыли жуткие подробности изнасилования полицейскими (фото)

После скандала всех полицейских Кагарлыка вывели из штата
29 авг. 2019 г. - Арахамия: Аваков остается под личную ответственность Зеленского

А ведь это серьёзный залёт.
И по делу 5-летнего мальчика, которого подстрелили полицейские, никакого движения нет

3) Человек Трампа приедет к Зеленскому просить о помощи в гонке с Байденом – ZN.ua
По данным источников издания, человек Трампа будет просить Зеленского обратиться к США за правовой помощью в рамках дела о "пленках Деркача"

Выборы в США - это не наша "драка", но Бубочка упорно желает в неё влезть и втащить Украину

4) Суд постановил открыть дело о госизмене депутатов ОПЗЖ
Поводом для обращения в прокуратуру и суд стала поездка нардепов из ОПЗЖ в Москву и их встреча с Владимиром Путиным

5) В НАБУ работают кумовья Сытника и процветает кумовство "второго уровня" - СМИ
СМИ пишут, что ключевые должности в НАБУ получили кумовья Сытника и кумовья его кумовьев.

6) "Пенсионный депозит": Шмыгаль рассказал о концепции накопительной пенсионной системы в Украине
Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн», – заявил Шмыгаль.

Если брать сегодняшнюю среднюю ЗП, то за 35 лет стажа получается ~190 тыс гривен.
Откуда у Шмыгаля получился 1 млн гривен непонятно

7) Медведчук задекларировал элитный автопарк, роскошные часы и Библию Гутенберга
"Маладэц, б***!" (с) анекдот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:00

Свята Перемога!

  unicdima написав:
  Козак-характерник написав:Золоті слова... 8) Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни. :)

а як ви це собі уявляєте після Петрових Мінських? Європа перша почне кричати про агресію України.
і армія не в змозі провести успішні наступальні дії, зараз приблизно паритет по бронетехніці, а у нас ще й дефіцит боєприпасів через знищені арсенали.

Хорватський сценарій. Настамнєт - головний фактор. Ну раз нєт, так нєт... :) Зачистка і наведення конституційого порядку в межах суверенної території. Швидко. Блискавично! Бліцкріг! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:06

  Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ...
Колись давно він писав :
І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?
Правда, злочинна сутність наших держав різна.
У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.
В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті.
https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html

Вы ошибаетесь на местах ситуация куда циничнее:
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 29377.html
Или
https://patrioty.org.ua/society/nasylov ... 29390.html
Или
http://ukrrudprom.com/digest/Boynya_na_ ... ardii.html
И зачем?:
Усё в результате возвращается к "своя рубашка ближе к телу" - "вкрав 100крб тай втік "(или отобрал - что то же криминал)
Власть не является средством тяжкой работі - а механизм сверх заработка. При чём совершенно безконтрольного и для "... без границ" - маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:18

  Козак-характерник написав:Хорватський сценарій.
От дурень....
Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу)
1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир
2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.

От і виходить
Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)

До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:25

  budivelnik написав:От і виходить
Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)

До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.

Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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