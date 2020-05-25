Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ... Колись давно він писав : І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною? Правда, злочинна сутність наших держав різна. У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу. В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті. https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html
В точку! Тобто - сцикунци! Тільки зі слабкими бАрзєют. Там де сильний - очко жим-жим... "Этот тип, должен всегда помнить, кто я такой есть! А он - рядовой жулик!"@
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 25 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Золоті слова... Найбільша моя претензія до Пороха. Він обіцяв звільнити захоплені ворогом території. Зе - такий само балабол. Як тут неодноразово казали - сцикуни.
а як ви це собі уявляєте після Петрових Мінських? Європа перша почне кричати про агресію України. і армія не в змозі провести успішні наступальні дії, зараз приблизно паритет по бронетехніці, а у нас ще й дефіцит боєприпасів через знищені арсенали.
Хорватський сценарій. Настамнєт - головний фактор. Ну раз нєт, так нєт... Зачистка і наведення конституційого порядку в межах суверенної території. Швидко. Блискавично! Бліцкріг!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ... Колись давно він писав : І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною? Правда, злочинна сутність наших держав різна. У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу. В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти. З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів. Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті. https://nv.ua/ukr/opinion/u-chomu-rizni ... 01207.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От дурень.... Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу) 1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир 2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.
От і виходить Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)
До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
budivelnik написав:От і виходить Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)
До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.