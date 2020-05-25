Puente написав:

В українців же держава злодійська, де влада дісталась злочинцям, кишеньковим злодіям і баригам. Цим грабувати - слабо

З бюджету, у своїх громадян, можуть, звичайно, і у сусідів

Але силу не застосовують. Тут наші дрібнуваті

О побачив знайоме прізвище - не знаю , чи це той самий Гайдай ...Колись давно він писав :І в Російській Федерації, і в Україні держави злочинні за своєю суттю. Сподіваюся, всі розуміють різницю між державою та країною?Правда, злочинна сутність наших держав різна.У росіян держава - це грабіжник, бандит і пахан. Відібрати чуже, наїхати на слабкого, показати хто тут головний, за ким сила, опустити, обдурити, обіграти лоха, діяти по бєспрєдєлу - ось чим живе держава російська. З недавніх грабежів - бомбанули у Молдови Придністров'я. Оббрехали і пограбували Грузію. Постійні загрози Балтії. В України віджали Крим і частину Донбасу.. Сподіваюся, всі розуміють різницю між пограбуванням і викраденням? Крали, крадуть і будуть красти.