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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:18
Козак-характерник написав:
Хорватський сценарій.
От дурень....
Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу)
1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир
2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.
От і виходить
Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)
До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:25
budivelnik написав:
От і виходить
Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)
До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:17
Schmit написав: shapo написав:
Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.
Таблеточку выпейте - полегчает.
shapo написав:
М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.
Я не понял что это было, а вы?
Понятия не имею. Возможно проявление антисемитизма.
Если нечего ответить лучше помолчать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:29
Kudrjavuy последний раз вам говорю - резвитесь в своей теме. Уже поднадоели порядком
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:45
Schmit написав: zРадио написав:
Порохоботы кто по-умнее - итак знают, кто по-глупее - подозревают, что все эти шоу "ні реваншу" отношения к защите национальных интересов не имеют. Банальная борьба за власть, и никаких хитростей...
Эти "шоу" нужны, чтобы держать власть в тонусе.
Вот в декабре прошлого года были переговоры "нормандской четверки" и все (хотя скорее не все) обрадовались, что Зе ничего не сдал в Париже, вопреки страшилкам порохоботов. Кремлины даже бумагами кидались, мол договаривались об одном, а тут совсем другое.
Но никто не подумал, а может потому и не сдал, что под окнами офиса президента стояла толпа патриотов.
Ай да порохоботы, ай да молодцы - бдят, чтобы никто не сдал украинские интересы кремлю. При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому
"Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков". Иоганн Вольфганг Гёте
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:46
zРадио написав:
При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому
Обнови методичку, она у тебя заплесневела уже.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:53
zРадио написав:
При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому
От тільки цікаво, а чому не МВФ, а США, у першого і вимоги були покруче і кредити побільше.
А головне - В чому зрада, де збитки?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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