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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6193619461956196 Додано: Пон 25 тра, 2020 18:18 Козак-характерник написав: Хорватський сценарій. Хорватський сценарій. От дурень....

Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу)

1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир

2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.



От і виходить

Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)



До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви. От дурень....Росія спить і бачить(а також шаленно фінансує корисних ідіотів,які підтримують тезу бліцкрігу)1 Росія зможе зняти з себе санкції,адже Україна порушить мир2 Україна не здобуде перемоги , бо росія просто відправить більше своїх відпускників.От і виходитьХорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22937 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 18:25 budivelnik написав: От і виходить

Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)



До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви. От і виходитьХорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.

Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія. Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10468 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 19:17 Schmit написав: shapo написав: Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.

Бездарный комментарий бездарной постановки лузеров от которых уже тошнит.

Таблеточку выпейте - полегчает.

shapo написав: М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.

Я не понял что это было, а вы? М.б.,хоть вы поясните пантомиму с участием наряженного клоуна и трех клоунов в камуфляже.Я не понял что это было, а вы?

Понятия не имею. Возможно проявление антисемитизма. Таблеточку выпейте - полегчает.Понятия не имею. Возможно проявление антисемитизма.



Если нечего ответить лучше помолчать Если нечего ответить лучше помолчать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3470 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 19:29 Kudrjavuy последний раз вам говорю - резвитесь в своей теме. Уже поднадоели порядком Faceless

Модератор Повідомлень: 27085 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1154 раз. Подякували: 6462 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 19:45 Schmit написав: zРадио написав: Порохоботы кто по-умнее - итак знают, кто по-глупее - подозревают, что все эти шоу "ні реваншу" отношения к защите национальных интересов не имеют. Банальная борьба за власть, и никаких хитростей... Порохоботы кто по-умнее - итак знают, кто по-глупее - подозревают, что все эти шоу "ні реваншу" отношения к защите национальных интересов не имеют. Банальная борьба за власть, и никаких хитростей...

Эти "шоу" нужны, чтобы держать власть в тонусе.

Вот в декабре прошлого года были переговоры "нормандской четверки" и все (хотя скорее не все) обрадовались, что Зе ничего не сдал в Париже, вопреки страшилкам порохоботов. Кремлины даже бумагами кидались, мол договаривались об одном, а тут совсем другое.

Но никто не подумал, а может потому и не сдал, что под окнами офиса президента стояла толпа патриотов. Эти "шоу" нужны, чтобы держать власть в тонусе.Вот в декабре прошлого года были переговоры "нормандской четверки" и все (хотя скорее не все) обрадовались, что Зе ничего не сдал в Париже, вопреки страшилкам порохоботов. Кремлины даже бумагами кидались, мол договаривались об одном, а тут совсем другое.Но никто не подумал, а может потому и не сдал, что под окнами офиса президента стояла толпа патриотов.



Ай да порохоботы, ай да молодцы - бдят, чтобы никто не сдал украинские интересы кремлю. При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому



"Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков". Иоганн Вольфганг Гёте Ай да порохоботы, ай да молодцы - бдят, чтобы никто не сдал украинские интересы кремлю. При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому"Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков". Иоганн Вольфганг Гёте zРадио

Повідомлень: 5775 З нами з: 02.05.18 Подякував: 985 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 19:46 zРадио написав: При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому

При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому

Обнови методичку, она у тебя заплесневела уже. Обнови методичку, она у тебя заплесневела уже. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5170 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 19:51 Sommer написав: zРадио написав: При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому

При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому

Обнови методичку, она у тебя заплесневела уже. Обнови методичку, она у тебя заплесневела уже.



Методички последний раз у меня были в университете. Чего не скажешь о порохоботах - вам уже спустили, что отвечать по записи разговора Порошенко и Байдена? Методички последний раз у меня были в университете. Чего не скажешь о порохоботах - вам уже спустили, что отвечать по записи разговора Порошенко и Байдена? zРадио

Повідомлень: 5775 З нами з: 02.05.18 Подякував: 985 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 19:53 zРадио написав: При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому

При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому

От тільки цікаво, а чому не МВФ, а США, у першого і вимоги були покруче і кредити побільше.

А головне - В чому зрада, де збитки? От тільки цікаво, а чому не МВФ, а США, у першого і вимоги були покруче і кредити побільше.А головне - В чому зрада, де збитки? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10468 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6193619461956196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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