Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Алексей Гончаренко получил от руководства «Европейской солидарности» задание в минувшее воскресенье устроить в Одессе митинг «Стоп реванш», посвященный году правления Зеленского, и задание это благополучно провалил.
От Гончаренко требовали вывести хотя бы 200 человек, а по факту, как хорошо видно по фото, не считая зевак, журналистов и полиции, удалось собрать от силы 80-100, да и то преимущественно из числа обслуги Гончаренко.
И это притом, что для участия в акции мобилизовали все пропорошенковские силы региона, включая фриков из «Демократической сокыры», которые до этого старательно делали вид, что все такие из себя независимые (но им, впрочем, никто не верил).
Говорят, что Гончаренко рассчитывал на массовку от «Нацкорпуса». И одесским представителям движения действительно пришло указание поучаствовать в акции. Но указание-то пришло, а вот деньги на найм активистов — нет, и потому «Нацкорпус» привел на акцию ровно четыре человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому
От тільки цікаво, а чому не МВФ, а США, у першого і вимоги були покруче і кредити побільше. А головне - В чому зрада, де збитки?
Снимаю вопрос - ответ, что порохоботам рекомендуют отвечать по пленкам, дан. Ничего. Тупо делают вид, что ничего не произошло. Ну ок...
А что до убытков и зрады - дык это то, о чем написал Гете. Ты не поймешь, забей. Я мог бы расписать, но не хочу тратить время. Лучше дам тебе задачку на дедукцию: если рассуждать так примитивно, как ты, то можно придти к выводу, что и кредит путина Яныку - это не зрада, не убытки, а большая услуга