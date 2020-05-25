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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6194619561966197
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:07

Re: Політичні дискусії

​​ТГ Одесский городовой

Алексей Гончаренко получил от руководства «Европейской солидарности» задание в минувшее воскресенье устроить в Одессе митинг «Стоп реванш», посвященный году правления Зеленского, и задание это благополучно провалил.

От Гончаренко требовали вывести хотя бы 200 человек, а по факту, как хорошо видно по фото, не считая зевак, журналистов и полиции, удалось собрать от силы 80-100, да и то преимущественно из числа обслуги Гончаренко.

И это притом, что для участия в акции мобилизовали все пропорошенковские силы региона, включая фриков из «Демократической сокыры», которые до этого старательно делали вид, что все такие из себя независимые (но им, впрочем, никто не верил).

Говорят, что Гончаренко рассчитывал на массовку от «Нацкорпуса». И одесским представителям движения действительно пришло указание поучаствовать в акции. Но указание-то пришло, а вот деньги на найм активистов — нет, и потому «Нацкорпус» привел на акцию ровно четыре человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:09

Re: Політичні дискусії


Надо просто перестать стрелять(с) Бубочка
платформа примирения и единства (с) Сивохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:20

  lapay написав:
  zРадио написав:При этом за своим шефом не уследили и даже не видят крамолы в сдаче украинского суверенитета Белому дому :mrgreen:

От тільки цікаво, а чому не МВФ, а США, у першого і вимоги були покруче і кредити побільше. :)
А головне - В чому зрада, де збитки? ;)


Снимаю вопрос - ответ, что порохоботам рекомендуют отвечать по пленкам, дан. Ничего. Тупо делают вид, что ничего не произошло. Ну ок...

А что до убытков и зрады - дык это то, о чем написал Гете. Ты не поймешь, забей. Я мог бы расписать, но не хочу тратить время. Лучше дам тебе задачку на дедукцию: если рассуждать так примитивно, как ты, то можно придти к выводу, что и кредит путина Яныку - это не зрада, не убытки, а большая услуга
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:31

  freeze написав:​​ТГ Одесский городовой

Мне эти ТГ-каналы напоминает начало 1990-х, когда все, буквально все знали о том, что происходит в городе на уровне слухов.
О бандитах, о бизнесменах.

Правды там не было от слова совсем.
Может вы просто свою молодость вспоминаете ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:33

  zРадио написав:Лучше дам тебе задачку на дедукцию: если рассуждать так примитивно, как ты, то можно придти к выводу, что и кредит путина Яныку - это не зрада, не убытки, а большая услуга

Так кредит не зрада, а хабар. Строк йому дали не за хабар, а за зраду у вигляді запрошення ввести путінські війська і знищення свого.
Ну і ти факту зради так і не навів, що не дивно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:35

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:​​ТГ Одесский городовой

Мне эти ТГ-каналы напоминает начало 1990-х, когда все, буквально все знали о том, что происходит в городе на уровне слухов.
О бандитах, о бизнесменах.

Правды там не было от слова совсем.
Может вы просто свою молодость вспоминаете ?


Да, купите уже смартфон себе, в телеге полно порохоботских каналов, очень удобно, оперативно, сильно экономит время, многие известные люди ведут свои каналы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:37

  zРадио написав:Снимаю вопрос - ответ, что порохоботам рекомендуют отвечать по пленкам, дан. Ничего. Тупо делают вид, что ничего не произошло. Ну ок...

Ты ещё за Свинарчуков ответь, топ-менеджер. Где суд, признавший вину Гладковского ?

Так вот и по плёнкам, честный ты наш.
Где экспертиза, что там оригинальный разговор, что там голоса Байдена или Порошенко, что весь ролик без склеек ?

Экспертизы нет.

Ты лучше займись, как ты будешь Авакова выгораживать, после изнасилования в Кагарлыке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:40

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:​​ТГ Одесский городовой

Мне эти ТГ-каналы напоминает начало 1990-х, когда все, буквально все знали о том, что происходит в городе на уровне слухов.
О бандитах, о бизнесменах.

Правды там не было от слова совсем.
Может вы просто свою молодость вспоминаете ?


Да, купите уже смартфон себе, в телеге полно порохоботских каналов, очень удобно, оперативно, сильно экономит время, многие известные люди ведут свои каналы.

Вот чего мне в вас не нравится - когда вы начинаете вести себя, как дешёвый клоун
Коллега freeze, ведь вы же не такой.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:44

  pesikot написав:
  freeze написав:​​ТГ Одесский городовой

Мне эти ТГ-каналы напоминает начало 1990-х, когда все, буквально все знали о том, что происходит в городе на уровне слухов.
О бандитах, о бизнесменах.

Правды там не было от слова совсем.
Может вы просто свою молодость вспоминаете ?

То же самое по Стерненко. Чего только ему не приписали, и наркобаронство, и пытки, и насилие над бабушками с русскоговорящими младенцами – страшный человек. И ведь верят лошки во все это.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:52

По і Ко

  freeze написав:​​
Алексей Гончаренко получил от руководства «Европейской солидарности» задание

Все що треба знати....Скажи мені хто твій корєфан і я скажу хто є ти! :)
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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