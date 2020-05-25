Додано: Пон 25 тра, 2020 20:07

​​ТГ Одесский городовой



Алексей Гончаренко получил от руководства «Европейской солидарности» задание в минувшее воскресенье устроить в Одессе митинг «Стоп реванш», посвященный году правления Зеленского, и задание это благополучно провалил.



От Гончаренко требовали вывести хотя бы 200 человек, а по факту, как хорошо видно по фото, не считая зевак, журналистов и полиции, удалось собрать от силы 80-100, да и то преимущественно из числа обслуги Гончаренко.



И это притом, что для участия в акции мобилизовали все пропорошенковские силы региона, включая фриков из «Демократической сокыры», которые до этого старательно делали вид, что все такие из себя независимые (но им, впрочем, никто не верил).



Говорят, что Гончаренко рассчитывал на массовку от «Нацкорпуса». И одесским представителям движения действительно пришло указание поучаствовать в акции. Но указание-то пришло, а вот деньги на найм активистов — нет, и потому «Нацкорпус» привел на акцию ровно четыре человека.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.