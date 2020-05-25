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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6195619661976198>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:35

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:​​ТГ Одесский городовой

Мне эти ТГ-каналы напоминает начало 1990-х, когда все, буквально все знали о том, что происходит в городе на уровне слухов.
О бандитах, о бизнесменах.

Правды там не было от слова совсем.
Может вы просто свою молодость вспоминаете ?


Да, купите уже смартфон себе, в телеге полно порохоботских каналов, очень удобно, оперативно, сильно экономит время, многие известные люди ведут свои каналы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:44

  pesikot написав:
  freeze написав:​​ТГ Одесский городовой

Мне эти ТГ-каналы напоминает начало 1990-х, когда все, буквально все знали о том, что происходит в городе на уровне слухов.
О бандитах, о бизнесменах.

Правды там не было от слова совсем.
Может вы просто свою молодость вспоминаете ?

То же самое по Стерненко. Чего только ему не приписали, и наркобаронство, и пытки, и насилие над бабушками с русскоговорящими младенцами – страшный человек. И ведь верят лошки во все это.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:52

По і Ко

  freeze написав:​​
Алексей Гончаренко получил от руководства «Европейской солидарности» задание

Все що треба знати....Скажи мені хто твій корєфан і я скажу хто є ти! :)
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:51

  lapay написав:
  budivelnik написав:От і виходить
Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)

До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.

Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія.

Сербію НАТО бомбило.
Думай-тє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:59

  lapay написав:
  zРадио написав:Лучше дам тебе задачку на дедукцию: если рассуждать так примитивно, как ты, то можно придти к выводу, что и кредит путина Яныку - это не зрада, не убытки, а большая услуга

Так кредит не зрада, а хабар. Строк йому дали не за хабар, а за зраду у вигляді запрошення ввести путінські війська і знищення свого.
Ну і ти факту зради так і не навів, що не дивно.

Можна саме запрошення побачити?
Воно на листівці чи на фірмовому бланку?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:11

Можна саме запрошення побачити?
Воно на листівці чи на фірмовому бланку?

Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:18

  lapay написав:
Можна саме запрошення побачити?
Воно на листівці чи на фірмовому бланку?

Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН.

без поняття, хто це така, і кого вона махала
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:19

  lapay написав:
Можна саме запрошення побачити?
Воно на листівці чи на фірмовому бланку?

Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН.

Чуркін ним махав, а не Лавров.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:21

  lapay написав:
Можна саме запрошення побачити?
Воно на листівці чи на фірмовому бланку?

Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН.


Янык - трус, подлец и предатель. И его приговор справедлив. Еще бы осудить авантюристов, устроивших государственный переворот. Организаторов будет достаточно, фиг уже с исполнителями - что возьмешь с недоумка Парасюка?
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:23

  zРадио написав:Янык - трус, подлец и предатель. И его приговор справедлив. Еще бы осудить авантюристов, устроивших государственный переворот. Организаторов будет достаточно, фиг уже с исполнителями - что возьмешь с недоумка Парасюка?

какой такой переворот, когда, почему не знаю?
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