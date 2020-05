Додано: Пон 25 тра, 2020 21:51

lapay написав: budivelnik написав: От і виходить

Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)



Сербію НАТО бомбило.

