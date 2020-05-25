Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:От і виходить Хорватський сценарій можливий тільки тоді,коли небо над територією України будуть контролювати НАТІвські літаки , а акваторію Чорного моря будуть патрулювати НАТІвські кораблі(як це було в небі Хорватії і Адріатичному морі)
До цього моменту.всі хто призиває порушити мир-є прямими прихлєбайлами москви.
Головна умова, щоб Раша погодилась на хорватський сценарій так, як на це погодилась Сербія.
Сербію НАТО бомбило. Думай-тє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Можна саме запрошення побачити? Воно на листівці чи на фірмовому бланку?
Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН.
Янык - трус, подлец и предатель. И его приговор справедлив. Еще бы осудить авантюристов, устроивших государственный переворот. Организаторов будет достаточно, фиг уже с исполнителями - что возьмешь с недоумка Парасюка?
zРадио написав:Янык - трус, подлец и предатель. И его приговор справедлив. Еще бы осудить авантюристов, устроивших государственный переворот. Организаторов будет достаточно, фиг уже с исполнителями - что возьмешь с недоумка Парасюка?