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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6195619661976198 Додано: Пон 25 тра, 2020 22:24 flyman написав: порохаті: "хто всравсь, невістка" порохаті: "хто всравсь, невістка"



Ага))) И на полном же серьезе. Без печали эта публика... Ага))) И на полном же серьезе. Без печали эта публика... zРадио

Повідомлень: 5778 З нами з: 02.05.18 Подякував: 986 раз. Подякували: 2181 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 22:24 Балабол zРадио написав: Сказала ручная собачка того, кто, будучи президентом, за 5 лет не довел ни одного дела о коррупции представителей "злочинной панды" до суда! Сказала ручная собачка того, кто, будучи президентом, за 5 лет не довел ни одного дела о коррупции представителей "злочинной панды" до суда!

Пряма мова.



Президенту України, п. Петру Порошенку



Відкрите звернення від Родин Героїв Небесної Сотні стосовно результату конкурсу у Верховний суд та ситуації з притягнення винних суддів до відповідальності.



Під час Революції Гідності судді замість того, щоб захистити невинних, навпаки, стали слухняним каральним інструментом у руках злочинної влади. Сотні суддів виносили сотні очевидно неправосудних рішень про взяття під варту покалічених активістів, позбавлення прав керування автомайданівців, заборону мирних мітингів. Правових способів захисту просто не існувало. Усе це змусило Героїв Небесної Сотні жертвувати своїм життям ради змін на краще .



Влада взяла на себе зобов'язання забезпечити належне розслідування та покарання злочинців у мантіях. Минуло вже майже 4 роки. Однак ЖОДЕН суддя не поніс реального покарання у рамках кримінальних справ . Абсолютна більшість цих справ на початковій стадії.



З понад 350 "суддів Майдану" лише 34 звільнено. Інші 90 % залишаються на своїх посадах, отримують заробітну плату, здійснюють "кривосуддя". З них 82 % вже точно не понесуть ЖОДНОГО покарання, бо Вища рада правосуддя відмовилась притягувати їх до відповідальності. У більшості випадків – у зв'язку з пропуском строків.



Рік тому, Ви, пане Президенте, ініціювали судову реформу, однією із найважливіших завдань якої було очищення судової влади від суддів, які себе дискредитували. Саме Ви обіцяли суспільству, що у нових судах будуть виключно доброчесні судді .



Ключовим етапом реформи було проведення конкурсу у Верховний суд.



Яким же ж було наше здивування та розчарування, коли серед переможців цього конкурсу виявились судді, які забороняли мирні зібрання під час Революції Гідності (О.Золотніков), допомагали "суддям Майдану" ухилитись від відповідальності (М.Смокович, Л.Мороз, В.Юрченко, Т.Стрелець), покривали організаторів масового винесення неправосудних рішень та не сприяли розслідуванню злочинів "суддів Майдану" (А.Лесько, В.Сімоненко).



Переможцями конкурсу є ще цілий ряд інших кандидатур, які не можуть пояснити свої статки, виносили політично вмотивовані рішення, грубо порушували права людини і які, відповідно до висновків Громадської ради доброчесності, визнані такими, що не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Однак ці висновки були відкинуті Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя без будь-яких пояснень.



Такий результат конкурсу довів, що існуюча процедура добору суддів є недосконалою, а Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя, які в більшості складаються з суддів неспроможні забезпечити очищення і оновлення судової системи відповідно до очікувань суспільства.



Нам тяжко уявити, що Ви після багатьох особистих обіцянок покарати винних, очистити судову владу, відновити довіру до суду поставите підпис на Указі про призначення цих осіб, суддями нового Верховного суду . Це, напередодні 4 річниці початку Революції Гідності, буде сприйматись як наруга над Героями Небесної Сотні та свідченням марності їх жертв . Очищення не відбудеться, реформа виявиться черговою фікцією, довіра до суду може вже ніколи не відновитись.



Ми ВИМАГАЄМО від Вас, пане Президенте:



- виконати свої зобов'язання гаранта Конституції та забезпечити виконання вимог Майдану, Конституції та своїх же ж обіцянок і не допустити призначення до Верховного суду вказаних суддів.



- вжити заходів для виправлення усіх недоліків процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, які призвели до того, що такі особи перемогли у конкурсі, надати більше прав громадськості у доборі суддів та оновити склад і правила призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.



- найближчим часом запустити усі механізми для створення незалежного антикорупційного суду за спеціальною процедурою, яка не допустить перемоги у конкурсі дискредитованих осіб.



Президент несе персональну відповідальність за реалізацію вимог Майдану та судової реформи. Ми дуже розраховуємо, що Ви усвідомлюєте цю відповідальність і не змарнуєте шанси, які надані нашій країні завдяки жертвам Героїв Небесної Сотні .



Слава Україні!



П.С. Змарнував шанси, які були надані нашій країні завдяки жертвам Героїв Небесної Сотні. Пряма мова.Президенту України, п. Петру ПорошенкуВідкрите звернення від Родин Героїв Небесної Сотні стосовно результату конкурсу у Верховний суд та ситуації з притягнення винних суддів до відповідальності.Під час Революції Гідності судді замість того, щоб захистити невинних, навпаки, стали слухняним каральним інструментом у руках злочинної влади. Сотні суддів виносили сотні очевидно неправосудних рішень про взяття під варту покалічених активістів, позбавлення прав керування автомайданівців, заборону мирних мітингів.. Абсолютна більшість цих справ на початковій стадії.З понад 350 "суддів Майдану" лише 34 звільнено. Інші 90 % залишаються на своїх посадах, отримують заробітну плату, здійснюють "кривосуддя". З них 82 % вже точно не понесуть ЖОДНОГО покарання, бо Вища рада правосуддя відмовилась притягувати їх до відповідальності. У більшості випадків – у зв'язку з пропуском строків.Рік тому, Ви, пане Президенте, ініціювали судову реформу, однією із найважливіших завдань якої було очищення судової влади від суддів, які себе дискредитували.Ключовим етапом реформи було проведення конкурсу у Верховний суд.Яким же ж було наше здивування та розчарування, коли серед переможців цього конкурсу виявились судді, які забороняли мирні зібрання під час Революції Гідності (О.Золотніков), допомагали "суддям Майдану" ухилитись від відповідальності (М.Смокович, Л.Мороз, В.Юрченко, Т.Стрелець), покривали організаторів масового винесення неправосудних рішень та не сприяли розслідуванню злочинів "суддів Майдану" (А.Лесько, В.Сімоненко).Переможцями конкурсу є ще цілий ряд інших кандидатур, які не можуть пояснити свої статки, виносили політично вмотивовані рішення, грубо порушували права людини і які, відповідно до висновків Громадської ради доброчесності, визнані такими, що не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Однак ці висновки були відкинуті Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя без будь-яких пояснень.Такий результат конкурсу довів, що існуюча процедура добору суддів є недосконалою, а Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя, які в більшості складаються з суддів неспроможні забезпечити очищення і оновлення судової системи відповідно до очікувань суспільства.Нам тяжко уявити, що. Це, напередодні 4 річниці початку Революції Гідності,. Очищення не відбудеться, реформа виявиться черговою фікцією, довіра до суду може вже ніколи не відновитись.Ми ВИМАГАЄМО від Вас, пане Президенте:- виконати свої зобов'язання гаранта Конституції та забезпечити виконання вимог Майдану, Конституції та своїх же ж обіцянок і не допустити призначення до Верховного суду вказаних суддів.- вжити заходів для виправлення усіх недоліків процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, які призвели до того, що такі особи перемогли у конкурсі, надати більше прав громадськості у доборі суддів та оновити склад і правила призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.- найближчим часом запустити усі механізми для створення незалежного антикорупційного суду за спеціальною процедурою, яка не допустить перемоги у конкурсі дискредитованих осіб.Слава Україні!П.С. Змарнував шанси, які були надані нашій країні завдяки жертвам Героїв Небесної Сотні. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28667 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 00:21 Порошенко вже рік як не президент, а він дальше якісь листи йому пише....

Ну реально ночами не спить, про Порошенка думає... andrijk777

Повідомлень: 2171 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6195619661976198 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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