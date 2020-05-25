Додано: Пон 25 тра, 2020 22:24

zРадио написав: Сказала ручная собачка того, кто, будучи президентом, за 5 лет не довел ни одного дела о коррупции представителей "злочинной панды" до суда! Сказала ручная собачка того, кто, будучи президентом, за 5 лет не довел ни одного дела о коррупции представителей "злочинной панды" до суда!

Правових способів захисту просто не існувало. Усе це змусило Героїв Небесної Сотні жертвувати своїм життям ради змін на краще

Влада взяла на себе зобов'язання забезпечити належне розслідування та покарання злочинців у мантіях. Минуло вже майже 4 роки. Однак ЖОДЕН суддя не поніс реального покарання у рамках кримінальних справ

Саме Ви обіцяли суспільству, що у нових судах будуть виключно доброчесні судді

Ви після багатьох особистих обіцянок покарати винних, очистити судову владу, відновити довіру до суду поставите підпис на Указі про призначення цих осіб, суддями нового Верховного суду

буде сприйматись як наруга над Героями Небесної Сотні та свідченням марності їх жертв

Президент несе персональну відповідальність за реалізацію вимог Майдану та судової реформи. Ми дуже розраховуємо, що Ви усвідомлюєте цю відповідальність і не змарнуєте шанси, які надані нашій країні завдяки жертвам Героїв Небесної Сотні

Пряма мова.Президенту України, п. Петру ПорошенкуВідкрите звернення від Родин Героїв Небесної Сотні стосовно результату конкурсу у Верховний суд та ситуації з притягнення винних суддів до відповідальності.Під час Революції Гідності судді замість того, щоб захистити невинних, навпаки, стали слухняним каральним інструментом у руках злочинної влади. Сотні суддів виносили сотні очевидно неправосудних рішень про взяття під варту покалічених активістів, позбавлення прав керування автомайданівців, заборону мирних мітингів.. Абсолютна більшість цих справ на початковій стадії.З понад 350 "суддів Майдану" лише 34 звільнено. Інші 90 % залишаються на своїх посадах, отримують заробітну плату, здійснюють "кривосуддя". З них 82 % вже точно не понесуть ЖОДНОГО покарання, бо Вища рада правосуддя відмовилась притягувати їх до відповідальності. У більшості випадків – у зв'язку з пропуском строків.Рік тому, Ви, пане Президенте, ініціювали судову реформу, однією із найважливіших завдань якої було очищення судової влади від суддів, які себе дискредитували.Ключовим етапом реформи було проведення конкурсу у Верховний суд.Яким же ж було наше здивування та розчарування, коли серед переможців цього конкурсу виявились судді, які забороняли мирні зібрання під час Революції Гідності (О.Золотніков), допомагали "суддям Майдану" ухилитись від відповідальності (М.Смокович, Л.Мороз, В.Юрченко, Т.Стрелець), покривали організаторів масового винесення неправосудних рішень та не сприяли розслідуванню злочинів "суддів Майдану" (А.Лесько, В.Сімоненко).Переможцями конкурсу є ще цілий ряд інших кандидатур, які не можуть пояснити свої статки, виносили політично вмотивовані рішення, грубо порушували права людини і які, відповідно до висновків Громадської ради доброчесності, визнані такими, що не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Однак ці висновки були відкинуті Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя без будь-яких пояснень.Такий результат конкурсу довів, що існуюча процедура добору суддів є недосконалою, а Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя, які в більшості складаються з суддів неспроможні забезпечити очищення і оновлення судової системи відповідно до очікувань суспільства.Нам тяжко уявити, що. Це, напередодні 4 річниці початку Революції Гідності,. Очищення не відбудеться, реформа виявиться черговою фікцією, довіра до суду може вже ніколи не відновитись.Ми ВИМАГАЄМО від Вас, пане Президенте:- виконати свої зобов'язання гаранта Конституції та забезпечити виконання вимог Майдану, Конституції та своїх же ж обіцянок і не допустити призначення до Верховного суду вказаних суддів.- вжити заходів для виправлення усіх недоліків процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, які призвели до того, що такі особи перемогли у конкурсі, надати більше прав громадськості у доборі суддів та оновити склад і правила призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.- найближчим часом запустити усі механізми для створення незалежного антикорупційного суду за спеціальною процедурою, яка не допустить перемоги у конкурсі дискредитованих осіб.Слава Україні!П.С. Змарнував шанси, які були надані нашій країні завдяки жертвам Героїв Небесної Сотні.