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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6197619861996200> Додано: Вів 26 тра, 2020 11:36 Schmit написав: Якщо схеми не доводяться, їх можна хоча б озвучити. Ніхто ж цього не робить Якщо схеми не доводяться, їх можна хоча б озвучити. Ніхто ж цього не робить

Звісно, промосковські шавки мовчать, як коні Пржевальського. Звісно, промосковські шавки мовчать, як коні Пржевальського. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21407 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1188 раз. Подякували: 2192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 11:42 Re: Політичні дискусії Schmit

Абсолютно всі крупні капітали працюють на грані криміналу . Жодного інакшого немає . Хто в політиці чи при владі - користується цим . Де бюджетом , де можливостями просто , яких у інших немає ...

Ну а відносно зробити - не зробити - то тут можна довго говорити . Що зробив - молодець . На що тут нападають - це насправді добре , що робив . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави . Puente Повідомлень: 3160 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 11:50 Puente написав: насправді добре , що робив . насправді добре , що робив .

Зробити, то він зробив... Але ЩО зробив? І головне, ДЛЯ КОГО зробив?

Зробити, то він зробив...Але ЩО зробив? І головне, ДЛЯ КОГО зробив? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28672 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1934 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 11:59 Козак-характерник написав: Puente написав: насправді добре , що робив . насправді добре , що робив .

Зробити, то він зробив... Але ЩО зробив? І головне, ДЛЯ КОГО зробив?

Зробити, то він зробив...Але ЩО зробив? І головне, ДЛЯ КОГО зробив?



Ну оте все загальне вже багато разів повторювали ... Мені воно якось злегка дотично , але реально - від безвізу починаючи і томосом закінчуючи . Армія все одно насправді трохи збоку - бо реально "зашкварів" там дуже багато ...

Ну і що він ні себе ні "сусідів" не обділив - це само собою - це ж не в плюс іде ...

Економічні провали скрізь виправдовуючи їх війною , причому не оголошеною ...

Я ж кажу - мені це не цікаво - це все одно вже історія минулого . Не зміниться . Треба рухатися далі ... Ну оте все загальне вже багато разів повторювали ... Мені воно якось злегка дотично , але реально - від безвізу починаючи і томосом закінчуючи . Армія все одно насправді трохи збоку - бо реально "зашкварів" там дуже багато ...Ну і що він ні себе ні "сусідів" не обділив - це само собою - це ж не в плюс іде ...Економічні провали скрізь виправдовуючи їх війною , причому не оголошеною ...Я ж кажу - мені це не цікаво - це все одно вже історія минулого . Не зміниться . Треба рухатися далі ... Puente Повідомлень: 3160 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 12:04 Puente написав: Schmit

Абсолютно всі крупні капітали працюють на грані криміналу . Жодного інакшого немає . Хто в політиці чи при владі - користується цим . Де бюджетом , де можливостями просто , яких у інших немає ...

Ну а відносно зробити - не зробити - то тут можна довго говорити . Що зробив - молодець . На що тут нападають - це насправді добре , що робив . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави . Абсолютно всі крупні капітали працюють на грані криміналу . Жодного інакшого немає . Хто в політиці чи при владі - користується цим . Де бюджетом , де можливостями просто , яких у інших немає ...Ну а відносно зробити - не зробити - то тут можна довго говорити . Що зробив - молодець . На що тут нападають - це насправді добре , що робив . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

На грані криміналу працюють малі і середні...

Крупні працюють згідно чинного законодавства

А перетворення поточного законодавства в необхідне для крупних - забезпечують лобісти у законотворчих органах влади.



Тому ,практично ніхто і ніколи не може зловити велику компанії на порушеннях..

За винятком випадків коли наприклад українську ловлять на порушенні в Індії...бо вона перейшла дорогу штатівській великій компанії.



Тепер по суду

Я вже приводив інфо за 2019 рік

1 400 000 справ у первинних судах

в тому числі

600 000 - адмін справи

400 000 - цивільні справи

400 000 - кримінальні справи

1 000 000 - апеляційний суд (тобто 1 млн з 1,4 млн не погодилось з рішенням суду)



Але - 30 000 суддів не можуть розглянути 2,4 млн справ, а тому і йде вакханалія..

От якби з розгляду судді з зарплатою в 200-300 грн/година - вилучити всі адмін справи - тодіб і водичка стала менш мутною і від судів можна чогось булоб вимагати

І останнє

Істерія про безправність і безпорадність - це тільки істерія

А те що тільки 6% довіряють...але тільки 2 % реально потрапляє під судовий розгляд...

То й виходить 98% під судом не були...але 94% з тих 98% - суду не довіряють...

Як думаєте - можна без накачки в ЗМІ отримати такий результат? На грані криміналу працюють малі і середні...Крупні працюють згідно чинного законодавстваА перетворення поточного законодавства в необхідне для крупних - забезпечують лобісти у законотворчих органах влади.Тому ,практично ніхто і ніколи не може зловити велику компанії на порушеннях..За винятком випадків коли наприклад українську ловлять на порушенні в Індії...бо вона перейшла дорогу штатівській великій компанії.Тепер по судуЯ вже приводив інфо за 2019 рік1 400 000 справ у первинних судахв тому числі600 000 - адмін справи400 000 - цивільні справи400 000 - кримінальні справи1 000 000 - апеляційний суд (тобто 1 млн з 1,4 млн не погодилось з рішенням суду)Але - 30 000 суддів не можуть розглянути 2,4 млн справ, а тому і йде вакханалія..От якби з розгляду судді з зарплатою в 200-300 грн/година - вилучити всі адмін справи - тодіб і водичка стала менш мутною і від судів можна чогось булоб вимагатиІ останнєІстерія про безправність і безпорадність - це тільки істеріяА те що тільки 6% довіряють...але тільки 2 % реально потрапляє під судовий розгляд...То й виходить 98% під судом не були...але 94% з тих 98% - суду не довіряють...Як думаєте - можна без накачки в ЗМІ отримати такий результат? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22938 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 12:15 Puente написав: А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.

Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада. А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада. Schmit

Повідомлень: 1321 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 12:20 Puente написав: але реально - від безвізу починаючи і томосом закінчуючи . Армія все одно насправді трохи збоку - бо реально "зашкварів" там дуже багато ...

але реально - від безвізу починаючи і томосом закінчуючи . Армія все одно насправді трохи збоку - бо реально "зашкварів" там дуже багато ...

Безвіз, так, визнаю. Томос - спірне питання, як на мене - негатив. Армія, нічого по факту, концептуально не змінилося, лише платити більше стали. І то, якщо б не війна, то не почухалися б. А так, корупція процвітає в армії, розкрадання продовжується, непотизм, паркетні генерали, показуха...



П.С. Фактично, кинувши кістку безвізу, людям натякнули, що ви тут не потрібні, їдьте на всі чотири сторони. І ще, бажано, платіть наЛОХ, їз заробітків за кордоном.





А так, головні риси правління - брехня, брехня і ще раз брехня...І, що найдратівливіше - брехня у вишиванці, під націоналістичними гаслами...Петруччо, перевзувся на льоту і з голубого перефарбувався на помаранчового, як гімнаст...Насправді ж ніколи націоналістом не був. Аморальна людина, як вуйко Бєня казав... Без принципів і моралі...Спаскудив націоналістичну ідею і розвісив локшину на вуха громадянам західних областей України, що трепетно ставляться до патріотизму, тим самим маргиналізуючи їх в загальноукраїнському просторі. Безвіз, так, визнаю.Томос - спірне питання, як на мене - негатив. Армія, нічого по факту, концептуально не змінилося, лише платити більше стали. І то, якщо б не війна, то не почухалися б. А так, корупція процвітає в армії, розкрадання продовжується, непотизм, паркетні генерали, показуха...П.С. Фактично, кинувши кістку безвізу, людям натякнули, що ви тут не потрібні, їдьте на всі чотири сторони. І ще, бажано, платіть наЛОХ, їз заробітків за кордоном.А так, головні риси правління - брехня, брехня і ще раз брехня...І, що найдратівливіше - брехня у вишиванці, під націоналістичними гаслами...Петруччо, перевзувся на льоту і з голубого перефарбувався на помаранчового, як гімнаст...Насправді ж ніколи націоналістом не був. Аморальна людина, як вуйко Бєня казав...Без принципів і моралі...Спаскудив націоналістичну ідею і розвісив локшину на вуха громадянам західних областей України, що трепетно ставляться до патріотизму, тим самим маргиналізуючи їх в загальноукраїнському просторі. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 26 тра, 2020 12:31, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28672 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1934 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 12:30 Puente написав: Хто говорить , що Порошенко все вкрав - м"яко кажучи - перебільшують , що говорить - що він зробив все , що міг - просто брешуть Хто говорить , що Порошенко все вкрав - м"яко кажучи - перебільшують ,

Так НІХТО не говорить.

Все що міг не зробив навіть Ісус Христос.

Ну ви хоч на Козака-характерника не перетворюйтеся. Так НІХТО не говорить.Все що міг не зробив навіть Ісус Христос.Ну ви хоч на Козака-характерника не перетворюйтеся. andrijk777

Повідомлень: 2172 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 12:35 andrijk777 написав: Puente написав: Хто говорить , що Порошенко все вкрав - м"яко кажучи - перебільшують , що говорить - що він зробив все , що міг - просто брешуть Хто говорить , що Порошенко все вкрав - м"яко кажучи - перебільшують ,

Так НІХТО не говорить.

Все що міг не зробив навіть Ісус Христос.

Ну ви хоч на Козака-характерника не перетворюйтеся. Так НІХТО не говорить.Все що міг не зробив навіть Ісус Христос.Ну ви хоч на Козака-характерника не перетворюйтеся.

Христос зробив ВСЕ - приніс Істину.



andrijk777 - злочинець і сепаратист. Член секти свідків балеруна Петруччо - найкращого друга пуйла, яника і мєдведа. Сепаратистське кубло, що рядиться у вишиванки, маскуючи свої чорні справи, заради знищення України.





andrijk777 написав: я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України .



Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно. я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас).Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів?Ні.цього не потрібно. Христос зробив ВСЕ - приніс Істину.andrijk777 - злочинець і сепаратист.Член секти свідків балеруна Петруччо - найкращого друга пуйла, яника і мєдведа. Сепаратистське кубло, що рядиться у вишиванки, маскуючи свої чорні справи, заради знищення України. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28672 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1934 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 12:39 Schmit написав: Puente написав: А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.

Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада. А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.



снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать!

откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая?



но вот шо интересно - югика поставить, например, находил петро голосов, по другим необходимым голосовалкам в раде тоже.



а вот так, шоб войти в историю, как ПЕТРО-РЕФОРМАТОР - не нашлось голосов, не нашкрёб.

тут уж вся вина на народе снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать!откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая?но вот шо интересно - югика поставить, например, находил петро голосов, по другим необходимым голосовалкам в раде тоже.а вот так, шоб войти в историю, как ПЕТРО-РЕФОРМАТОР - не нашлось голосов, не нашкрёб.тут уж вся вина на народе 19yuriy91 Повідомлень: 2731 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6197619861996200> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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