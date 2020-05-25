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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6197619861996200>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:36

  Schmit написав:Якщо схеми не доводяться, їх можна хоча б озвучити. Ніхто ж цього не робить

Звісно, промосковські шавки мовчать, як коні Пржевальського.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

Schmit
Абсолютно всі крупні капітали працюють на грані криміналу . Жодного інакшого немає . Хто в політиці чи при владі - користується цим . Де бюджетом , де можливостями просто , яких у інших немає ...
Ну а відносно зробити - не зробити - то тут можна довго говорити . Що зробив - молодець . На що тут нападають - це насправді добре , що робив . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:50

  Puente написав: насправді добре , що робив .

:shock: Зробити, то він зробив... :mrgreen: Але ЩО зробив? І головне, ДЛЯ КОГО зробив?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:59

  Козак-характерник написав:
  Puente написав: насправді добре , що робив .

:shock: Зробити, то він зробив... :mrgreen: Але ЩО зробив? І головне, ДЛЯ КОГО зробив?


Ну оте все загальне вже багато разів повторювали ... Мені воно якось злегка дотично , але реально - від безвізу починаючи і томосом закінчуючи . Армія все одно насправді трохи збоку - бо реально "зашкварів" там дуже багато ...
Ну і що він ні себе ні "сусідів" не обділив - це само собою - це ж не в плюс іде ...
Економічні провали скрізь виправдовуючи їх війною , причому не оголошеною ...
Я ж кажу - мені це не цікаво - це все одно вже історія минулого . Не зміниться . Треба рухатися далі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:04

  Puente написав:Schmit
Абсолютно всі крупні капітали працюють на грані криміналу . Жодного інакшого немає . Хто в політиці чи при владі - користується цим . Де бюджетом , де можливостями просто , яких у інших немає ...
Ну а відносно зробити - не зробити - то тут можна довго говорити . Що зробив - молодець . На що тут нападають - це насправді добре , що робив . А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .
:D
На грані криміналу працюють малі і середні...
Крупні працюють згідно чинного законодавства
А перетворення поточного законодавства в необхідне для крупних - забезпечують лобісти у законотворчих органах влади.

Тому ,практично ніхто і ніколи не може зловити велику компанії на порушеннях..
За винятком випадків коли наприклад українську ловлять на порушенні в Індії...бо вона перейшла дорогу штатівській великій компанії.

Тепер по суду
Я вже приводив інфо за 2019 рік
1 400 000 справ у первинних судах
в тому числі
600 000 - адмін справи
400 000 - цивільні справи
400 000 - кримінальні справи
1 000 000 - апеляційний суд (тобто 1 млн з 1,4 млн не погодилось з рішенням суду)

Але - 30 000 суддів не можуть розглянути 2,4 млн справ, а тому і йде вакханалія..
От якби з розгляду судді з зарплатою в 200-300 грн/година - вилучити всі адмін справи - тодіб і водичка стала менш мутною і від судів можна чогось булоб вимагати
І останнє
Істерія про безправність і безпорадність - це тільки істерія
А те що тільки 6% довіряють...але тільки 2 % реально потрапляє під судовий розгляд...
То й виходить 98% під судом не були...але 94% з тих 98% - суду не довіряють...
Як думаєте - можна без накачки в ЗМІ отримати такий результат?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:15

  Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.
Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:20

  Puente написав: але реально - від безвізу починаючи і томосом закінчуючи . Армія все одно насправді трохи збоку - бо реально "зашкварів" там дуже багато ...

Безвіз, так, визнаю. :) Томос - спірне питання, як на мене - негатив. Армія, нічого по факту, концептуально не змінилося, лише платити більше стали. І то, якщо б не війна, то не почухалися б. А так, корупція процвітає в армії, розкрадання продовжується, непотизм, паркетні генерали, показуха...

П.С. Фактично, кинувши кістку безвізу, людям натякнули, що ви тут не потрібні, їдьте на всі чотири сторони. І ще, бажано, платіть наЛОХ, їз заробітків за кордоном. :)


А так, головні риси правління - брехня, брехня і ще раз брехня...І, що найдратівливіше - брехня у вишиванці, під націоналістичними гаслами...Петруччо, перевзувся на льоту і з голубого перефарбувався на помаранчового, як гімнаст...Насправді ж ніколи націоналістом не був. Аморальна людина, як вуйко Бєня казав... :) Без принципів і моралі...Спаскудив націоналістичну ідею і розвісив локшину на вуха громадянам західних областей України, що трепетно ставляться до патріотизму, тим самим маргиналізуючи їх в загальноукраїнському просторі.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 26 тра, 2020 12:31, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:30

  Puente написав: Хто говорить , що Порошенко все вкрав - м"яко кажучи - перебільшують , що говорить - що він зробив все , що міг - просто брешуть

Так НІХТО не говорить.
Все що міг не зробив навіть Ісус Христос.
Ну ви хоч на Козака-характерника не перетворюйтеся.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:35

  andrijk777 написав:
  Puente написав: Хто говорить , що Порошенко все вкрав - м"яко кажучи - перебільшують , що говорить - що він зробив все , що міг - просто брешуть

Так НІХТО не говорить.
Все що міг не зробив навіть Ісус Христос.
Ну ви хоч на Козака-характерника не перетворюйтеся.

Христос зробив ВСЕ - приніс Істину.

andrijk777 - злочинець і сепаратист. 8) Член секти свідків балеруна Петруччо - найкращого друга пуйла, яника і мєдведа. Сепаратистське кубло, що рядиться у вишиванки, маскуючи свої чорні справи, заради знищення України.


  andrijk777 написав: я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України. :mrgreen:

Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:39

  Schmit написав:
  Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.
Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.


снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать!
откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая? :mrgreen:

но вот шо интересно - югика поставить, например, находил петро голосов, по другим необходимым голосовалкам в раде тоже.

а вот так, шоб войти в историю, как ПЕТРО-РЕФОРМАТОР - не нашлось голосов, не нашкрёб.
тут уж вся вина на народе :mrgreen:
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