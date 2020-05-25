Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .
А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув. Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.
Стоп - а яким тоді чином можна змінити оцю нашу гнусну судову гілку влади ? При такому підході нічого і зробити не можна ... Тоді вся ця влада взагалі в принципі не потрібна - вона тільки гроші з населення збирає і трошки щось десь колись дає . А основні функції не виконує . Зе не має ніякої абсолютної влади - це розмови політиканів . У Порошенка набагато більше влади насправді було . Ну і ...ви , народ , коли голосували за Зе... - це мене так ідентифікуєте ? То ще раз кажу - не голосував за ЗЕ , і за ПО - теж ... Не знаю - хто гірший ...
Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .
А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув. Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.
снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать! откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая?
но вот шо интересно - югика поставить, например, находил петро голосов, по другим необходимым голосовалкам в раде тоже.
а вот так, шоб войти в историю, как ПЕТРО-РЕФОРМАТОР - не нашлось голосов, не нашкрёб. тут уж вся вина на народе
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Дай такую же раскладку по пост-майданной Раде! Потому что именно тогда был растоптан и обесценен парламентаризм, когда депутатами стал майданный сброд вроде Парасюка и Гаврилюка
Розтоптанний парламентарій ЗРадіо, Порошенко запрошує тебе на виставку картин:
"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко."
"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко."
Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .
А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув. Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.
снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать! откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая?
Ничего не делать. Что себе выбираем, так и живем. Власть к нам не с Марса спускается.
"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко."