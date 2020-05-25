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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6198619962006201>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:41

  Schmit написав:
  Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.
Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.


Стоп - а яким тоді чином можна змінити оцю нашу гнусну судову гілку влади ?
При такому підході нічого і зробити не можна ... Тоді вся ця влада взагалі в принципі не потрібна - вона тільки гроші з населення збирає і трошки щось десь колись дає . А основні функції не виконує .
Зе не має ніякої абсолютної влади - це розмови політиканів . У Порошенка набагато більше влади насправді було .
Ну і ...ви , народ , коли голосували за Зе... - це мене так ідентифікуєте ?
То ще раз кажу - не голосував за ЗЕ , і за ПО - теж ... Не знаю - хто гірший ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:43

  Puente написав:Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .


я б сказал - это основа основ, куда будет двигаться страна.
без судебной реформы все остальные нежизнеспособны.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:44

  19yuriy91 написав:
  Schmit написав:
  Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.
Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.


снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать!
откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая? :mrgreen:

но вот шо интересно - югика поставить, например, находил петро голосов, по другим необходимым голосовалкам в раде тоже.

а вот так, шоб войти в историю, как ПЕТРО-РЕФОРМАТОР - не нашлось голосов, не нашкрёб.
тут уж вся вина на народе :mrgreen:

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:18

  Frant написав:Зображення


Дай такую же раскладку по пост-майданной Раде! Потому что именно тогда был растоптан и обесценен парламентаризм, когда депутатами стал необразованный майданный сброд вроде Парасюка и Гаврилюка
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:20

  zРадио написав:
  Frant написав:Зображення


Дай такую же раскладку по пост-майданной Раде! Потому что именно тогда был растоптан и обесценен парламентаризм, когда депутатами стал майданный сброд вроде Парасюка и Гаврилюка


Розтоптанний парламентарій ЗРадіо, Порошенко запрошує тебе на виставку картин:

"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3198024
https://censor.net.ua/ua/photo_news/319 ... _vyklykaly
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:22

  Frant написав:
Розтоптанний парламентарій ЗРадіо, Порошенко запрошує тебе на виставку картин:

"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3198024
https://censor.net.ua/ua/photo_news/319 ... _vyklykaly


Я уже высказывался по делам против Порошенко - цирк на дроті. Никто его сажать не собирается
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:31

  19yuriy91 написав:
  Schmit написав:
  Puente написав:А от що міг - але не зробив ... Довіра до судової влади 6 % - це абсолютно неможливо приймати ... Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .

А вы, народ, коли голосували у 2014, дали президенту монобільшість у парламенті, як сьогодні зекоманді, щоб вимагати від нього зробити те, що від обовязків президента не залежить? Як на мене, він і так вище голови пригнув.
Це ж саме я говорив, коли хаяли Ющенка. З Зе можете тепер все вимагати, бо у нього абсолютна влада.


снова народ, да шо ж с ним, окаянным, делать!
откуда он свалился на голову керманычей? что за напасть такая? :mrgreen:

Ничего не делать. Что себе выбираем, так и живем. Власть к нам не с Марса спускается.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:33

  Schmit написав:Ничего не делать. Что себе выбираем, так и живем. Власть к нам не с Марса спускается.

Влада в нас окупаційна, чужинська, це треба розуміти. Окупанта знищують. Іншого шляху немає.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:47

  Козак-характерник написав:
  Schmit написав:Ничего не делать. Что себе выбираем, так и живем. Власть к нам не с Марса спускается.

Влада в нас окупаційна, чужинська, це треба розуміти. Окупанта знищують. Іншого шляху немає.

Ну це вже взагалі маячня.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:59

  zРадио написав:
  Frant написав:
Розтоптанний парламентарій ЗРадіо, Порошенко запрошує тебе на виставку картин:

"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3198024
https://censor.net.ua/ua/photo_news/319 ... _vyklykaly


Я уже высказывался по делам против Порошенко - цирк на дроті. Никто его сажать не собирается

На виставку картин - раджу сходжити. Може, побачиш Порошенка вживу.
Розумний дядько, до речі.
На відміну від Клоуна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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