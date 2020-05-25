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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:06
Schmit написав: Козак-характерник написав: Schmit написав:
Ничего не делать. Что себе выбираем, так и живем. Власть к нам не с Марса спускается.
Влада в нас окупаційна, чужинська, це треба розуміти. Окупанта знищують. Іншого шляху немає.
Ну це вже взагалі маячня.
Ні, це хфакт. А хфакти - найупертіша річ в світі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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