Самому собі могилу викопати? Дуракоff нема.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:50
Самому собі могилу викопати? Дуракоff нема.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:56
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58
Ну, наприклад, Светлична, бувша голова харківської ОДА. Для чого було її знімати? Та сама Супрун, він взагалі всіх змінив, просто тому, що вони були призначені По.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:01
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:02
отож...
ну тада вопрос о его заслугах отпадает сам собой, а остальное всё штукатурка, губы накрасил неньке, а нижнее бельё на немытом теле так грязными и оставил.
кстати, в пистливости(тошнотворной) своей по даст фору зе, несмотря, шо актёр, всё же, зе.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04
Яка влучна характеристика! Серпом по яйкам прям сектантам свідків балеруна Петруччо!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:13
Як свідчить закордонний досвід, навіть більш просту медичну реформу, треба робити мінімум десять років. Ну не можна скопом вигнати всіх старих суддів і призначити нових. Судді не патрульні, яких можна навчити за три місяці.
Ніхто не забороняє Зе зробити ті реформи, які не зробив По. Тільки кишка в нього тонка, бо він без рейтингу ніхто, а справжні реформи знищують рейтинг.
Давно хоче, тільки в нього семирічний імунітет. Кварталівці закінчились, які хоч профільні ПТУ закінчували, тому і "кадровий голод".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:16
Как бы они не выглядели, справлялись со своей работой куда лучше, чем нынешняя команда дилетантов.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:23
Хороший взгляд:
Жаль кто-то убирает сравнение ситуации экономической с 90ми.
При чём в которую запихивают насильно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 26 тра, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:25
Для Козака и всех, обработанных московской пропагандой. Но до вас и так ничего не дойдет.
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