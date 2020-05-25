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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6199620062016202
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:50

  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.

Самому собі могилу викопати? :) Дуракоff нема.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:56

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:Небагато, як на реформи Зе. Для нього пріоритет - поміняти всіх старих професіоналів на своїх знайомих. Тільки Смолія не вдається зняти, ну і Кличко не здається. :mrgreen:

Як до Смолія доберуться, то й гривні капець.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58

  zРадио написав:Профессионалов, севших в чиновничьи кресла прямиком из палаток на
майдане? :mrgreen: Ну-ну. Парубий с Луценко - профессионалы? Или Стець с Вятровичем? Или Гонтарева с Рожковой?

Давай с примерами, а то голая пропаганда получается

Ну, наприклад, Светлична, бувша голова харківської ОДА. Для чого було її знімати? Та сама Супрун, він взагалі всіх змінив, просто тому, що вони були призначені По.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:01

  zРадио написав:Не спорю. Но, к сожалению, воровитый.

Опять 25.
Но почему же как только вороватые ушли, денег стало нахватать буквально на все? Красть вроде перестали, но ситуация чем дальше, тем хуже. Не логично как-то. Стоит огромный вопрос, а кто же воровал?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:02

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.

Самому собі могилу викопати? :) Дуракоff нема.


отож...
ну тада вопрос о его заслугах отпадает сам собой, а остальное всё штукатурка, губы накрасил неньке, а нижнее бельё на немытом теле так грязными и оставил.

кстати, в пистливости(тошнотворной) своей по даст фору зе, несмотря, шо актёр, всё же, зе. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04

  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.

Самому собі могилу викопати? :) Дуракоff нема.


отож...
ну тада вопрос о его заслугах отпадает сам собой, а остальное всё штукатурка, губы накрасил неньке, а нижнее бельё на немытом теле так грязными и оставил.

кстати, в пистливости(тошнотворной) своей по даст фору зе, несмотря, шо актёр, всё же, зе. :mrgreen:

Яка влучна характеристика! :D Серпом по яйкам прям сектантам свідків балеруна Петруччо! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:13

  19yuriy91 написав:по был бы молоток, если б провернул судову реформу.
её нужно было в первую очередь.

Як свідчить закордонний досвід, навіть більш просту медичну реформу, треба робити мінімум десять років. Ну не можна скопом вигнати всіх старих суддів і призначити нових. Судді не патрульні, яких можна навчити за три місяці.
Ніхто не забороняє Зе зробити ті реформи, які не зробив По. Тільки кишка в нього тонка, бо він без рейтингу ніхто, а справжні реформи знищують рейтинг.
ну и команда у него...."кадровый голод" :mrgreen:
а шо, смолия разве снять хочет?

Давно хоче, тільки в нього семирічний імунітет. Кварталівці закінчились, які хоч профільні ПТУ закінчували, тому і "кадровий голод".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:16

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав: Парубий с Луценко - профессионалы? Или Стець с Вятровичем? Или Гонтарева с Рожковой?

Ржунімагу. :)

Суд конфисковал у окружения Януковича $1,5 миллиарда
Как бы они не выглядели, справлялись со своей работой куда лучше, чем нынешняя команда дилетантов.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:23

  pesikot написав:zРадио
Чё там по Авакову ?
Зеленский нести ответственность будет или нет ?

Или полицейские могут насиловать и убивать кого угодно, а Аваков всегда на посту ?

Хороший взгляд:
https://enovosty.com/news_society/full/ ... -kagarlyke
Жаль кто-то убирает сравнение ситуации экономической с 90ми.
При чём в которую запихивают насильно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 26 тра, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:25

Для Козака и всех, обработанных московской пропагандой. Но до вас и так ничего не дойдет.
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  #<1 ... 6199620062016202
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