Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://defence-line.org/2020/05/terror ... e-chast-4/ ..................................................................................... Итого. РФ – в Ливии координирует действиями сразу двух террористических организаций и указывает на центр координации терроризма – город Москву. Никого искать не нужно, не нужна агентура и прослушка. Просто смотри на то, что происходит в Ливии, и делай выводы о том, что РФ – очаг международного терроризма, а дальше – выводы и действия. Если нет ни того, ни другого, то возникает вопрос о том, почему из-за подавления терроризма началась драка в Ираке, Афганистане и Сирии и почему полностью игнорируется еще более масштабный терроризм, исходящий из Москвы? Хотя последствий, в плане жертв и дестабилизации международного порядка, Москва приносит намного больше и сразу по множеству направлений. Это так быстро мир изменился или тут какие-то другие мотивы? Ведь Москву даже обвинять в этом нет нужды. Она сама себя проявляет настолько ярко, что даже слепой это заметит.
В этой связи непонятна позиция США, которые так бурно реагировали на другие проявления терроризма. Также удивляет и позиция Европы. Тот квази-изоляционизм, который она демонстрирует последнее время, не защитит ее ни от следствий масштабного терроризма, в виде миллионов беженцев, которые уже захлестнули Европу, ни от прямых терактов, которые уже пунктиром обозначили свое присутствие за несколько последних лет.
И Вашингтону, и Брюсселю следует понимать, что пока они пускают пузыри из носа, московский террористический интернационал укрепляет свои связи, шлифует методы и как уже понятно, полностью интегрировался с исламскими террористическими течениями, которые координируют свои действия с российскими военными и террористами-наемниками.
В общем, все то, что сейчас происходит в Ливии, показывает суть Москвы лучше, чем что-либо до этого, поскольку там нет русскоязычного населения и православия, которое они якобы защищают, нет совместной границы, через которую к ним могут попасть «фашисты», их туда не приглашало официальное правительство, как в Сирии. Они просто пришли туда оружием отнять то, что им хочется, впрочем, как и в других местах. И заметим, эволюция – налицо. Бандитское государство, не встречая отпора, действует все более открыто и уже не ищет особого прикрытия для своего пиратства. А все это и есть – терроризм.
Или это – другой терроризм, не такой как Аль-Каида? То есть, в концепции борьбы с терроризмом появилось очевидное внутреннее противоречие. Если с терроризмом надо бороться, то вот он – боритесь. Если не боритесь с терроризмом, то в таком случае надо менять его определение, чтобы вот вся эта красота не попадала под его определение. Но тогда за что убили Усаму и Багдади?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Schmit написав:Для Козака и всех, обработанных московской пропагандой. Но до вас и так ничего не дойдет.
Дошло ещё в 91м.:
При чём более - успели развиться и переварить то, к чему Вы предлагаете вернуться. Только у Вас нет понимания невозвратимости утраченного, времени, возможностей,.... - будущего себе и своим детям в Украине. Учитесь батенька, учитесь.... До некоторых доходит только сейчас:
Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження стосовно майора з оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Романа Ковальова, особистість якого стала відомою після критики президента Володимира Зеленського в соцмережах. Про це він повідомив у себе в Facebook, передають Патріоти України.
За словами військовослужбовця, йому інкримінують непокору, вчинену в умовах особливого періоду (частина 3 статті 402 Кримінального кодексу). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на термін від 5 до 7 років. Сам Ковальов вважає справу сфабрикованою, а всі докази – сфальсифікованими. Слід зазначити, що після новини про відкриту кримінальну справу офіцер обрушився на президента Зеленського з новою хвилею критики:
“Саме завдяки вашій ненависті до своїх громадян, саме завдяки вашій панічній боязні будь-якої критики, саме завдяки вашому страху, що всі дізнаються, що ви нездара і порожнє місце, ви перетворюєте цю країну у “жовто-блакитну Росію” – країну в якій є цар і мовчазні холопи! Але, нешанований Верховний Головнокомандувач ЗСУ, який жодного дня не служив в армії і ховався від порядку у військкомат, ви так і не зрозуміли народ, який ви зараз ганебно представляєте!”, – написав він.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 26 тра, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:без снижения фискального давления на экономику.
Ще раз для ольгінця по духу 1 Для тебе - зниження ЄСВ з 42% до 22% - це не зниження податкового навантаженння. 2 Для тебе збереження системи Єдиного податку(оподаткування з мінімалки 22+18%) при доході до 3 млн грн в рік - це не зменшення податкового навантаження? 3 Для тебе збільшення оподаткування природних монополій у яких власником є Держава(не прямі податки) - до 70% (Нафтогаз з перечисленням 85% від обороту у Держбюджет) - це не зменшення податкового навантаження?
Що ти тоді хочеш? Щоб ніхто в Україні податки взагалі не платив
Досудовим розслідуванням встановлено, що Порошенко Петро, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вкрав у себе самого колекцію картин відомого художника Олеся Гончара...
Puente написав:Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .
я б сказал - это основа основ, куда будет двигаться страна. без судебной реформы все остальные нежизнеспособны.
именно так. только в суде можно защитить реализацию своих прав пересичному. когда Гарант и исполнительная власть не особо напрягаются в данной плоскости. У власть имущих (в том числе и небольших чиновников) есть инструменты (от связей и до денег). Которыми они могут не только решать свои задачи, но и злоупотреблять в сторону других. У пересичного же их намного меньше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 тра, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:без снижения фискального давления на экономику.
Ще раз для ольгінця по духу 1 Для тебе - зниження ЄСВ з 42% до 22% - це не зниження податкового навантаженння. 2 Для тебе збереження системи Єдиного податку(оподаткування з мінімалки 22+18%) при доході до 3 млн грн в рік - це не зменшення податкового навантаження? 3 Для тебе збільшення оподаткування природних монополій у яких власником є Держава(не прямі податки) - до 70% (Нафтогаз з перечисленням 85% від обороту у Держбюджет) - це не зменшення податкового навантаження?
Що ти тоді хочеш? Щоб ніхто в Україні податки взагалі не платив
Ой, как же это порохобот забыл об увеличении НДФЛ и расширении его базы, расширении базы ЕСВ, увеличении ННП, увеличении лицензионных платежей и акцизов, кратном увеличении тарифов госмонополий, вдвое превышающим инфляцию (о чем Петя даже с гордостью докладывал вашингтонскому "ментору"). Бог уже с ним военным сбором - понятно, что расходы на армию нужно увеличивать.
Еще и наглости у тебя хватает заикаться о налогообложении доходов Нефтегаза - а кто их формирует эти доходы, гений???
Досудовим розслідуванням встановлено, що Порошенко Петро, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вкрав у себе самого колекцію картин відомого художника Олеся Гончара...