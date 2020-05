Додано: Вів 26 тра, 2020 17:53

budivelnik написав: https://twitter.com/_Smithchenko/status/1265273721343766528

Досудовим розслідуванням встановлено, що Порошенко Петро, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вкрав у себе самого колекцію картин відомого художника Олеся Гончара...



https://twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1264913533705302017/photo/1

голосувавших за Зе скоро не тільки на роботу не будуть приймати, а і по морді лиця бити голосувавших за Зе скоро не тільки на роботу не будуть приймати, а і по морді лиця бити

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/