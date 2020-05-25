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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6201620262036204> Додано: Вів 26 тра, 2020 16:29 https://defence-line.org/2020/05/terror ... e-chast-4/

.....................................................................................

Итого. РФ – в Ливии координирует действиями сразу двух террористических организаций и указывает на центр координации терроризма – город Москву. Никого искать не нужно, не нужна агентура и прослушка. Просто смотри на то, что происходит в Ливии, и делай выводы о том, что РФ – очаг международного терроризма, а дальше – выводы и действия. Если нет ни того, ни другого, то возникает вопрос о том, почему из-за подавления терроризма началась драка в Ираке, Афганистане и Сирии и почему полностью игнорируется еще более масштабный терроризм, исходящий из Москвы? Хотя последствий, в плане жертв и дестабилизации международного порядка, Москва приносит намного больше и сразу по множеству направлений. Это так быстро мир изменился или тут какие-то другие мотивы? Ведь Москву даже обвинять в этом нет нужды. Она сама себя проявляет настолько ярко, что даже слепой это заметит.



В этой связи непонятна позиция США, которые так бурно реагировали на другие проявления терроризма. Также удивляет и позиция Европы. Тот квази-изоляционизм, который она демонстрирует последнее время, не защитит ее ни от следствий масштабного терроризма, в виде миллионов беженцев, которые уже захлестнули Европу, ни от прямых терактов, которые уже пунктиром обозначили свое присутствие за несколько последних лет.



И Вашингтону, и Брюсселю следует понимать, что пока они пускают пузыри из носа, московский террористический интернационал укрепляет свои связи, шлифует методы и как уже понятно, полностью интегрировался с исламскими террористическими течениями, которые координируют свои действия с российскими военными и террористами-наемниками.



В общем, все то, что сейчас происходит в Ливии, показывает суть Москвы лучше, чем что-либо до этого, поскольку там нет русскоязычного населения и православия, которое они якобы защищают, нет совместной границы, через которую к ним могут попасть «фашисты», их туда не приглашало официальное правительство, как в Сирии. Они просто пришли туда оружием отнять то, что им хочется, впрочем, как и в других местах. И заметим, эволюция – налицо. Бандитское государство, не встречая отпора, действует все более открыто и уже не ищет особого прикрытия для своего пиратства. А все это и есть – терроризм.



Или это – другой терроризм, не такой как Аль-Каида? То есть, в концепции борьбы с терроризмом появилось очевидное внутреннее противоречие. Если с терроризмом надо бороться, то вот он – боритесь. Если не боритесь с терроризмом, то в таком случае надо менять его определение, чтобы вот вся эта красота не попадала под его определение. Но тогда за что убили Усаму и Багдади? .....................................................................................Итого. РФ – в Ливии координирует действиями сразу двух террористических организаций и указывает на центр координации терроризма – город Москву. Никого искать не нужно, не нужна агентура и прослушка. Просто смотри на то, что происходит в Ливии, и делай выводы о том, что РФ – очаг международного терроризма, а дальше – выводы и действия. Если нет ни того, ни другого, то возникает вопрос о том, почему из-за подавления терроризма началась драка в Ираке, Афганистане и Сирии и почему полностью игнорируется еще более масштабный терроризм, исходящий из Москвы? Хотя последствий, в плане жертв и дестабилизации международного порядка, Москва приносит намного больше и сразу по множеству направлений. Это так быстро мир изменился или тут какие-то другие мотивы? Ведь Москву даже обвинять в этом нет нужды. Она сама себя проявляет настолько ярко, что даже слепой это заметит.В этой связи непонятна позиция США, которые так бурно реагировали на другие проявления терроризма. Также удивляет и позиция Европы. Тот квази-изоляционизм, который она демонстрирует последнее время, не защитит ее ни от следствий масштабного терроризма, в виде миллионов беженцев, которые уже захлестнули Европу, ни от прямых терактов, которые уже пунктиром обозначили свое присутствие за несколько последних лет.И Вашингтону, и Брюсселю следует понимать, что пока они пускают пузыри из носа, московский террористический интернационал укрепляет свои связи, шлифует методы и как уже понятно, полностью интегрировался с исламскими террористическими течениями, которые координируют свои действия с российскими военными и террористами-наемниками.В общем, все то, что сейчас происходит в Ливии, показывает суть Москвы лучше, чем что-либо до этого, поскольку там нет русскоязычного населения и православия, которое они якобы защищают, нет совместной границы, через которую к ним могут попасть «фашисты», их туда не приглашало официальное правительство, как в Сирии. Они просто пришли туда оружием отнять то, что им хочется, впрочем, как и в других местах. И заметим, эволюция – налицо. Бандитское государство, не встречая отпора, действует все более открыто и уже не ищет особого прикрытия для своего пиратства. А все это и есть – терроризм.Или это – другой терроризм, не такой как Аль-Каида? То есть, в концепции борьбы с терроризмом появилось очевидное внутреннее противоречие. Если с терроризмом надо бороться, то вот он – боритесь. Если не боритесь с терроризмом, то в таком случае надо менять его определение, чтобы вот вся эта красота не попадала под его определение. Но тогда за что убили Усаму и Багдади? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8255 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 16:30 Schmit написав: Для Козака и всех, обработанных московской пропагандой. Но до вас и так ничего не дойдет.

Для Козака и всех, обработанных московской пропагандой. Но до вас и так ничего не дойдет.





Дошло ещё в 91м.:



При чём более - успели развиться и переварить то, к чему Вы предлагаете вернуться. Только у Вас нет понимания невозвратимости утраченного, времени, возможностей,.... - будущего себе и своим детям в Украине.

Учитесь батенька, учитесь....

До некоторых доходит только сейчас:



вівторок, 26 травень 2020, 15:19

https://patrioty.org.ua/society/vid-5-d ... 29479.html



Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження стосовно майора з оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Романа Ковальова, особистість якого стала відомою після критики президента Володимира Зеленського в соцмережах. Про це він повідомив у себе в Facebook, передають Патріоти України.



За словами військовослужбовця, йому інкримінують непокору, вчинену в умовах особливого періоду (частина 3 статті 402 Кримінального кодексу). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на термін від 5 до 7 років.

Сам Ковальов вважає справу сфабрикованою, а всі докази – сфальсифікованими. Слід зазначити, що після новини про відкриту кримінальну справу офіцер обрушився на президента Зеленського з новою хвилею критики:



“Саме завдяки вашій ненависті до своїх громадян, саме завдяки вашій панічній боязні будь-якої критики, саме завдяки вашому страху, що всі дізнаються, що ви нездара і порожнє місце, ви перетворюєте цю країну у “жовто-блакитну Росію” – країну в якій є цар і мовчазні холопи! Але, нешанований Верховний Головнокомандувач ЗСУ, який жодного дня не служив в армії і ховався від порядку у військкомат, ви так і не зрозуміли народ, який ви зараз ганебно представляєте!”, – написав він. Від 5 до 7: Майора, який критикував Зеленського в соцмережах, хочуть посадити у в’язницювівторок, 26 травень 2020, 15:19Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження стосовно майора з оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Романа Ковальова, особистість якого стала відомою після критики президента Володимира Зеленського в соцмережах. Про це він повідомив у себе в Facebook, передають Патріоти України.За словами військовослужбовця, йому інкримінують непокору, вчинену в умовах особливого періоду (частина 3 статті 402 Кримінального кодексу). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на термін від 5 до 7 років.Сам Ковальов вважає справу сфабрикованою, а всі докази – сфальсифікованими. Слід зазначити, що після новини про відкриту кримінальну справу офіцер обрушився на президента Зеленського з новою хвилею критики:“Саме завдяки вашій ненависті до своїх громадян, саме завдяки вашій панічній боязні будь-якої критики, саме завдяки вашому страху, що всі дізнаються, що ви нездара і порожнє місце, ви перетворюєте цю країну у “жовто-блакитну Росію” – країну в якій є цар і мовчазні холопи! Але, нешанований Верховний Головнокомандувач ЗСУ, який жодного дня не служив в армії і ховався від порядку у військкомат, ви так і не зрозуміли народ, який ви зараз ганебно представляєте!”, – написав він. Дошло ещё в 91м.:При чём более - успели развиться и переварить то, к чему Вы предлагаете вернуться. Только у Вас нет понимания невозвратимости утраченного, времени, возможностей,.... - будущего себе и своим детям в Украине.Учитесь батенька, учитесь....До некоторых доходит только сейчас: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 26 тра, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8255 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:01 zРадио написав: без снижения фискального давления на экономику. без снижения фискального давления на экономику. Ще раз для ольгінця по духу

1 Для тебе - зниження ЄСВ з 42% до 22% - це не зниження податкового навантаженння.

2 Для тебе збереження системи Єдиного податку(оподаткування з мінімалки 22+18%) при доході до 3 млн грн в рік - це не зменшення податкового навантаження?

3 Для тебе збільшення оподаткування природних монополій у яких власником є Держава(не прямі податки) - до 70% (Нафтогаз з перечисленням 85% від обороту у Держбюджет) - це не зменшення податкового навантаження?



Що ти тоді хочеш?

Щоб ніхто в Україні податки взагалі не платив Ще раз для ольгінця по духу1 Для тебе - зниження ЄСВ з 42% до 22% - це не зниження податкового навантаженння.2 Для тебе збереження системи Єдиного податку(оподаткування з мінімалки 22+18%) при доході до 3 млн грн в рік - це не зменшення податкового навантаження?3 Для тебе збільшення оподаткування природних монополій у яких власником є Держава(не прямі податки) - до 70% (Нафтогаз з перечисленням 85% від обороту у Держбюджет) - це не зменшення податкового навантаження?Що ти тоді хочеш?Щоб ніхто в Україні податки взагалі не платив http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22940 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:29 совкам-не читати,мозок закипить https://twitter.com/_Smithchenko/status/1265273721343766528

Досудовим розслідуванням встановлено, що Порошенко Петро, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вкрав у себе самого колекцію картин відомого художника Олеся Гончара... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22940 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:33 19yuriy91 написав: Puente написав: Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави . Це означає , що суду у нас просто немає . А це основа внутрішнього силового блоку держави .



я б сказал - это основа основ, куда будет двигаться страна.

без судебной реформы все остальные нежизнеспособны. я б сказал - это основа основ, куда будет двигаться страна.без судебной реформы все остальные нежизнеспособны.

именно так.

только в суде можно защитить реализацию своих прав пересичному.

когда Гарант и исполнительная власть не особо напрягаются в данной плоскости.

У власть имущих (в том числе и небольших чиновников) есть инструменты (от связей и до денег). Которыми они могут не только решать свои задачи, но и злоупотреблять в сторону других.

У пересичного же их намного меньше. именно так.только в суде можно защитить реализацию своих прав пересичному.когда Гарант и исполнительная власть не особо напрягаются в данной плоскости.У власть имущих (в том числе и небольших чиновников) есть инструменты (от связей и до денег). Которыми они могут не только решать свои задачи, но и злоупотреблять в сторону других.У пересичного же их намного меньше. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 тра, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23027 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:34 budivelnik написав: zРадио написав: без снижения фискального давления на экономику. без снижения фискального давления на экономику. Ще раз для ольгінця по духу

1 Для тебе - зниження ЄСВ з 42% до 22% - це не зниження податкового навантаженння.

2 Для тебе збереження системи Єдиного податку(оподаткування з мінімалки 22+18%) при доході до 3 млн грн в рік - це не зменшення податкового навантаження?

3 Для тебе збільшення оподаткування природних монополій у яких власником є Держава(не прямі податки) - до 70% (Нафтогаз з перечисленням 85% від обороту у Держбюджет) - це не зменшення податкового навантаження?



Що ти тоді хочеш?

Щоб ніхто в Україні податки взагалі не платив Ще раз для ольгінця по духу1 Для тебе - зниження ЄСВ з 42% до 22% - це не зниження податкового навантаженння.2 Для тебе збереження системи Єдиного податку(оподаткування з мінімалки 22+18%) при доході до 3 млн грн в рік - це не зменшення податкового навантаження?3 Для тебе збільшення оподаткування природних монополій у яких власником є Держава(не прямі податки) - до 70% (Нафтогаз з перечисленням 85% від обороту у Держбюджет) - це не зменшення податкового навантаження?Що ти тоді хочеш?Щоб ніхто в Україні податки взагалі не платив



Ой, как же это порохобот забыл об увеличении НДФЛ и расширении его базы, расширении базы ЕСВ, увеличении ННП, увеличении лицензионных платежей и акцизов, кратном увеличении тарифов госмонополий, вдвое превышающим инфляцию (о чем Петя даже с гордостью докладывал вашингтонскому "ментору"). Бог уже с ним военным сбором - понятно, что расходы на армию нужно увеличивать.



Еще и наглости у тебя хватает заикаться о налогообложении доходов Нефтегаза - а кто их формирует эти доходы, гений??? Ой, как же это порохобот забыл об увеличении НДФЛ и расширении его базы, расширении базы ЕСВ, увеличении ННП, увеличении лицензионных платежей и акцизов, кратном увеличении тарифов госмонополий, вдвое превышающим инфляцию (о чем Петя даже с гордостью докладывал вашингтонскому "ментору"). Бог уже с ним военным сбором - понятно, что расходы на армию нужно увеличивать.Еще и наглости у тебя хватает заикаться о налогообложении доходов Нефтегаза - а кто их формирует эти доходы, гений??? zРадио

Повідомлень: 5795 З нами з: 02.05.18 Подякував: 988 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:53 zРадио написав: lapay написав: Можна саме запрошення побачити?

Воно на листівці чи на фірмовому бланку?

Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН. Адвокати Яника теж щось подібне питали - не допомогло клієнту, бо Сумна Конячка махала цим папірцем в ООН.



Янык - трус, подлец и предатель. И его приговор справедлив. Еще бы осудить авантюристов, устроивших государственный переворот. Янык - трус, подлец и предатель. И его приговор справедлив. Еще бы осудить авантюристов, устроивших

Кремлеботы по-прежнему цитируют заплесневелые рашкинские методички. Кремлеботы по-прежнему цитируют заплесневелые рашкинские методички. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5172 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:53 zРадио написав:

Ой, как же это порохобот забыл об увеличении НДФЛ и расширении его базы



Еще и наглости у тебя хватает заикаться о налогообложении доходов Нефтегаза - а кто их формирует эти доходы, гений??? Ой, как же это порохобот забыл об увеличении НДФЛ и расширении его базыЕще и наглости у тебя хватает заикаться о налогообложении доходов Нефтегаза - а кто их формирует эти доходы, гений???

И как у тебя наглости хватает утверждать, что уменьшение ЕСВ с 42% до 22% - это ерунда.

А вот НДФЛ увеличили с 15% до 18% - это ата-та-та какая нагрузка на экономику.



Только, топ-менеджер, НДФЛ платится наёмными работниками, а вот ЕСВ платится бизнесом, но ты же таких простых вещей не знаешь И как у тебя наглости хватает утверждать, что уменьшение ЕСВ с 42% до 22% - это ерунда.А вот НДФЛ увеличили с 15% до 18% - это ата-та-та какая нагрузка на экономику.Только, топ-менеджер, НДФЛ платится наёмными работниками, а вот ЕСВ платится бизнесом, но ты же таких простых вещей не знаешь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4609 З нами з: 31.08.09 Подякував: 321 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:53 budivelnik написав: https://twitter.com/_Smithchenko/status/1265273721343766528

Досудовим розслідуванням встановлено, що Порошенко Петро, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вкрав у себе самого колекцію картин відомого художника Олеся Гончара...



https://twitter.com/MaYa_Ukraine/status/1264913533705302017/photo/1

голосувавших за Зе скоро не тільки на роботу не будуть приймати, а і по морді лиця бити голосувавших за Зе скоро не тільки на роботу не будуть приймати, а і по морді лиця бити Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19383 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 17:54 zРадио написав: Я уже высказывался по делам против Порошенко - цирк на дроті. Никто его сажать не собирается Я уже высказывался по делам против Порошенко - цирк на дроті. Никто его сажать не собирается

Ой, надо же. А как кудахтали год назад, как обещали вот-вот...



А теперь делаете вид, что зелен виноград и вообще не хотелось. Ой, надо же. А как кудахтали год назад, как обещали вот-вот...А теперь делаете вид, что зелен виноград и вообще не хотелось. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5172 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6201620262036204> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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