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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6201620262036204
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-05-26

Ітогі подвєдьом. 2020-05-26

1) Порошенко не пришел на допрос в ГБР в деле о контрабанде картин

ГБР взяло штурмом музей Гончара из-за "картин Порошенко" (видео)
Представители Государственного бюро расследований заявили, что проводят неотложные следственные действия без соответствующего определения суда.

Какая подленькая, мелочная месть в отношении Порошенко.

2) В Кремле заявили, что агрессия российского ТВ в адрес Украины будет продолжаться
По словам Пескова, на российском телевидении, помимо официальной позиции, высказывается много «неофициальных позиций и личных соображений аналитиков, специалистов и свидетелей тех или иных событий».

Продолжают трындеть всей страной о распятых мальчиках

3) "25 конкретных следственных действий": Портнов предложил план расследования аудиозаписей Порошенко-Байдена

В Раде создадут СК по "пленкам Деркача" - нардеп
Дубинский заявил, что создание следственной комиссии будет одобрено уже на ближайшем заседании парламента.

Сказочные ...

4) В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фонда
Налоги на зарплату и введение «второй пенсии». С помощью этого можно решить проблему нехватки финансирования в Пенсионном фонде Украины.

“И без радикальных шагов, как введение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ – мы пенсионную систему не сбалансируем”, – отметила Галина Третьякова.

Это лично для zRadio

5) Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода
Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда – это повышение коммунальных тарифов для населения.

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

МВФ никогда не требовал повsшения корммунальных тарифов. МВФ требовал прозрачности в формировании тарифов, чтобы не было мутных схем ценообразования для различных категорий потребителей.
И опять виноват МВФ, а не Ахметов, в угоду которого минимизировали производство дешёвой атомной электроэнергии

6) Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал министра обороны режима Януковича
Суд арестовал министра обороны режима Януковича Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане. Это позволяет начать процедуру экстрадиции.

Экстрадиция. Оправдание. На свободе.

7) СМИ назвали фамилию вероятного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
По информации некоторых изданий, партия "Слуга народа" может выдвинуть на пост мэра Киева народного депутата Александра Ткаченко

Ну какая неожиденность. Учитывая, что постоянно пестрят новости. Ткаченко то сказал о проблемах Киева, Ткаченко сё предложил решение проблем Киева
Жаль, хороший был когда-то журналист. Но из-за денег скурвился.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:31

  pesikot написав:Только, топ-менеджер, НДФЛ платится наёмными работниками, а вот ЕСВ платится бизнесом, но ты же таких простых вещей не знаешь :)


Ой, не говори. Это ж такой секрет Полишинеля, который кроме сельских бухгалтеров ну прям никто не знает :mrgreen:

Додано: Сер 13 бер, 2019 23:31
  zРадио написав:Еще - военный сбор только на физиков повесили, а юрикам (считай, себе) налог на прибыль и ЕСВ снизили )


Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:42

О сути, но без "рекомендаций".
- Да бы не обвинили. :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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