Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда – это повышение коммунальных тарифов для населения.
Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.
МВФ никогда не требовал повsшения корммунальных тарифов. МВФ требовал прозрачности в формировании тарифов, чтобы не было мутных схем ценообразования для различных категорий потребителей. И опять виноват МВФ, а не Ахметов, в угоду которого минимизировали производство дешёвой атомной электроэнергии
По информации некоторых изданий, партия "Слуга народа" может выдвинуть на пост мэра Киева народного депутата Александра Ткаченко
Ну какая неожиденность. Учитывая, что постоянно пестрят новости. Ткаченко то сказал о проблемах Киева, Ткаченко сё предложил решение проблем Киева Жаль, хороший был когда-то журналист. Но из-за денег скурвился.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
О сути, но без "рекомендаций". - Да бы не обвинили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.