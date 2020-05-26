Додано: Вів 26 тра, 2020 19:35

Конкретика по ракетным программам Украины почему, кто и как, да бы не быть словоблудом:



Где как и почему в войсках кроме названий о ином .... - не видели.

Наличие "испытаний" - это далеко не упакованные склады и установки на боевом дежурстве.

Это с финансовой и производственной "колокольни".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.