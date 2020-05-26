Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда – это повышение коммунальных тарифов для населения.
Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.
МВФ никогда не требовал повsшения корммунальных тарифов. МВФ требовал прозрачности в формировании тарифов, чтобы не было мутных схем ценообразования для различных категорий потребителей. И опять виноват МВФ, а не Ахметов, в угоду которого минимизировали производство дешёвой атомной электроэнергии
По информации некоторых изданий, партия "Слуга народа" может выдвинуть на пост мэра Киева народного депутата Александра Ткаченко
Ну какая неожиденность. Учитывая, что постоянно пестрят новости. Ткаченко то сказал о проблемах Киева, Ткаченко сё предложил решение проблем Киева Жаль, хороший был когда-то журналист. Но из-за денег скурвился.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
О сути, но без "рекомендаций". - Да бы не обвинили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Что сказать этим хотел ? Что ты не представитель бизнеса и тебе уменьшение ЕСВ до лампочки ?
Причем здесь это? Ты намекнул, что я чего-то там "важного" в плане учета не знаю Я тебе ответил, что знаю. Хотя предмета гордости тут не вижу - это ваша бухгалтерская кухня. Все равно по НДФЛ налоговым агентом выступает тоже работодатель. Невозможно законно выплатить наемному работнику зарплату с НДФЛ, оставив вопрос уплаты налога на его усмотрение.
pesikot написав:Уменьшение ЕСВ с 42% до 22% произошло, ты же утверждал, что не было уменьшение налоговой нагрузки на экономику. Или бизнес это не экономика ?
Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.
pesikot написав:Кстати, я для тебя пункт в итогах указал, что зелёные хотят увеличить ЕСВ
Видел. А что тут комментировать? Я против обратного повышения. Бизнесу необходимо устанавливать правила на много лет вперед. И не лезть туда корявыми чиновничьими лапками
Конкретика по ракетным программам Украины почему, кто и как, да бы не быть словоблудом:
Где как и почему в войсках кроме названий о ином .... - не видели. Наличие "испытаний" - это далеко не упакованные склады и установки на боевом дежурстве. Это с финансовой и производственной "колокольни".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.
Давай рахувати Було 42% ЄСВ+15% ПДФО_______________=57% Стало 22% ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий=41,5% Різниця(стало менше)________________=15,5% Як для мене - то за 15,5% додаткового прибутку - я зайця в полі заганяю..
Тепер про Нафтогаз Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
budivelnik написав:Тепер про Нафтогаз Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.
Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетности Нефтегаза.
Но что понятно уже сейчас - текущей прибылью, формируемой на завышенных тарифах, Нефтегаз распоряжается как хочет. Вздумает платить миллиардные премии - платит. Вздумает покупать бронированный автопарк - покупает... Это уже не государственная компания де факто, и деньги населения изымаются не в национальных, а коммерческих интересах
budivelnik написав:Тепер про Нафтогаз Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.
Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетност Нефтегаза
Давай прикинемо Газ -0,75 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 0,75=отримує 15 млрд грн...отримує збиток,на покриття якого з Держбюджету щорічно приходить 100 млрд грн Газ - 8 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 8=отримує 160 млрд грн ,з яких 120 млрд платить в Бюджет