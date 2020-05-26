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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6202620362046205>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-05-26

Ітогі подвєдьом. 2020-05-26

1) Порошенко не пришел на допрос в ГБР в деле о контрабанде картин

ГБР взяло штурмом музей Гончара из-за "картин Порошенко" (видео)
Представители Государственного бюро расследований заявили, что проводят неотложные следственные действия без соответствующего определения суда.

Какая подленькая, мелочная месть в отношении Порошенко.

2) В Кремле заявили, что агрессия российского ТВ в адрес Украины будет продолжаться
По словам Пескова, на российском телевидении, помимо официальной позиции, высказывается много «неофициальных позиций и личных соображений аналитиков, специалистов и свидетелей тех или иных событий».

Продолжают трындеть всей страной о распятых мальчиках

3) "25 конкретных следственных действий": Портнов предложил план расследования аудиозаписей Порошенко-Байдена

В Раде создадут СК по "пленкам Деркача" - нардеп
Дубинский заявил, что создание следственной комиссии будет одобрено уже на ближайшем заседании парламента.

Сказочные ...

4) В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фонда
Налоги на зарплату и введение «второй пенсии». С помощью этого можно решить проблему нехватки финансирования в Пенсионном фонде Украины.

“И без радикальных шагов, как введение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ – мы пенсионную систему не сбалансируем”, – отметила Галина Третьякова.

Это лично для zRadio

5) Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода
Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда – это повышение коммунальных тарифов для населения.

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

МВФ никогда не требовал повsшения корммунальных тарифов. МВФ требовал прозрачности в формировании тарифов, чтобы не было мутных схем ценообразования для различных категорий потребителей.
И опять виноват МВФ, а не Ахметов, в угоду которого минимизировали производство дешёвой атомной электроэнергии

6) Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал министра обороны режима Януковича
Суд арестовал министра обороны режима Януковича Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане. Это позволяет начать процедуру экстрадиции.

Экстрадиция. Оправдание. На свободе.

7) СМИ назвали фамилию вероятного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
По информации некоторых изданий, партия "Слуга народа" может выдвинуть на пост мэра Киева народного депутата Александра Ткаченко

Ну какая неожиденность. Учитывая, что постоянно пестрят новости. Ткаченко то сказал о проблемах Киева, Ткаченко сё предложил решение проблем Киева
Жаль, хороший был когда-то журналист. Но из-за денег скурвился.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:31

  pesikot написав:Только, топ-менеджер, НДФЛ платится наёмными работниками, а вот ЕСВ платится бизнесом, но ты же таких простых вещей не знаешь :)


Ой, не говори. Это ж такой секрет Полишинеля, который кроме сельских бухгалтеров ну прям никто не знает :mrgreen:

Додано: Сер 13 бер, 2019 23:31
  zРадио написав:Еще - военный сбор только на физиков повесили, а юрикам (считай, себе) налог на прибыль и ЕСВ снизили )


Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:42

О сути, но без "рекомендаций".
- Да бы не обвинили. :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:04

  zРадио написав:
  pesikot написав:Только, топ-менеджер, НДФЛ платится наёмными работниками, а вот ЕСВ платится бизнесом, но ты же таких простых вещей не знаешь :)


Ой, не говори. Это ж такой секрет Полишинеля, который кроме сельских бухгалтеров ну прям никто не знает :mrgreen:

Додано: Сер 13 бер, 2019 23:31
  zРадио написав:Еще - военный сбор только на физиков повесили, а юрикам (считай, себе) налог на прибыль и ЕСВ снизили )


Політичні дискусії

Что сказать этим хотел ? Что ты не представитель бизнеса и тебе уменьшение ЕСВ до лампочки ?

Уменьшение ЕСВ с 42% до 22% произошло, ты же утверждал, что не было уменьшение налоговой нагрузки на экономику. Или бизнес это не экономика ?

Кстати, я для тебя пункт в итогах указал, что зелёные хотят увеличить ЕСВ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:14

  pesikot написав:Что сказать этим хотел ? Что ты не представитель бизнеса и тебе уменьшение ЕСВ до лампочки ?


Причем здесь это? Ты намекнул, что я чего-то там "важного" в плане учета не знаю :mrgreen: Я тебе ответил, что знаю. Хотя предмета гордости тут не вижу - это ваша бухгалтерская кухня. Все равно по НДФЛ налоговым агентом выступает тоже работодатель. Невозможно законно выплатить наемному работнику зарплату с НДФЛ, оставив вопрос уплаты налога на его усмотрение.

  pesikot написав:Уменьшение ЕСВ с 42% до 22% произошло, ты же утверждал, что не было уменьшение налоговой нагрузки на экономику. Или бизнес это не экономика ?


Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.

  pesikot написав:Кстати, я для тебя пункт в итогах указал, что зелёные хотят увеличить ЕСВ


Видел. А что тут комментировать? Я против обратного повышения. Бизнесу необходимо устанавливать правила на много лет вперед. И не лезть туда корявыми чиновничьими лапками
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:32

  zРадио написав:Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.

Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.
Откуда и куда переложили из карманов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:35

Конкретика по ракетным программам Украины почему, кто и как, да бы не быть словоблудом:

Где как и почему в войсках кроме названий о ином .... - не видели.
Наличие "испытаний" - это далеко не упакованные склады и установки на боевом дежурстве.
Это с финансовой и производственной "колокольни".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:48

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.
Давай рахувати
Було 42% ЄСВ+15% ПДФО_______________=57%
Стало 22% ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий=41,5%
Різниця(стало менше)________________=15,5%
Як для мене - то за 15,5% додаткового прибутку - я зайця в полі заганяю..

Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:51

  budivelnik написав:Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)


Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.

Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетности Нефтегаза.

Но что понятно уже сейчас - текущей прибылью, формируемой на завышенных тарифах, Нефтегаз распоряжается как хочет. Вздумает платить миллиардные премии - платит. Вздумает покупать бронированный автопарк - покупает... Это уже не государственная компания де факто, и деньги населения изымаются не в национальных, а коммерческих интересах
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:57

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тепер про Нафтогаз
Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн
Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн
Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу
Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)
Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.

Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетност Нефтегаза
Давай прикинемо
Газ -0,75 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 0,75=отримує 15 млрд грн...отримує збиток,на покриття якого з Держбюджету щорічно приходить 100
млрд грн
Газ - 8 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 8=отримує 160 млрд грн ,з яких 120 млрд платить в Бюджет

Ще будеш щось шукати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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