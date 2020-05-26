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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6202620362046205> Додано: Вів 26 тра, 2020 19:32 zРадио написав: Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой. Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой.

Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.

Откуда и куда переложили из карманов Давай на примере в цифрах, вот есть база налогообложения в 100 000 гривен.Откуда и куда переложили из карманов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4611 З нами з: 31.08.09 Подякував: 321 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 19:48 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой. Я говорил, что общее налогообложение не снизилось - внимательно читай. Переложили из одного кармана пиджака в другой. Давай рахувати

Було 42% ЄСВ+15% ПДФО_______________=57%

Стало 22% ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий=41,5%

Різниця(стало менше)________________=15,5%

Як для мене - то за 15,5% додаткового прибутку - я зайця в полі заганяю..



Тепер про Нафтогаз

Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн

Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн

Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу

Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік) Давай рахуватиБуло 42% ЄСВ+15% ПДФО_______________=57%Стало 22% ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий=41,5%Різниця(стало менше)________________=15,5%Як для мене - то за 15,5% додаткового прибутку - я зайця в полі заганяю..Тепер про НафтогазБуло - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грнСтало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грнКожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходуКожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22943 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 19:51 budivelnik написав: Тепер про Нафтогаз

Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн

Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн

Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу

Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік) Тепер про НафтогазБуло - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грнСтало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грнКожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходуКожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік)



Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.



Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетности Нефтегаза.



Но что понятно уже сейчас - текущей прибылью, формируемой на завышенных тарифах, Нефтегаз распоряжается как хочет. Вздумает платить миллиардные премии - платит. Вздумает покупать бронированный автопарк - покупает... Это уже не государственная компания де факто, и деньги населения изымаются не в национальных, а коммерческих интересах Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетности Нефтегаза.Но что понятно уже сейчас - текущей прибылью, формируемой на завышенных тарифах, Нефтегаз распоряжается как хочет. Вздумает платить миллиардные премии - платит. Вздумает покупать бронированный автопарк - покупает... Это уже не государственная компания де факто, и деньги населения изымаются не в национальных, а коммерческих интересах zРадио

Повідомлень: 5803 З нами з: 02.05.18 Подякував: 989 раз. Подякували: 2190 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 19:57 zРадио написав: budivelnik написав: Тепер про Нафтогаз

Було - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грн

Стало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грн

Кожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходу

Кожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік) Тепер про НафтогазБуло - газ по 0,75 + дотація з Бюджету в 100 млрд грнСтало - газ по 8 - прибуток в Бюджет в 120 млрд грнКожен працюючий офіційно зекономив 15,5% до свого доходуКожен працюючий втемну і не платячий податків переплатив 7,25 за кожен м3, а так як людина в середньому споживає 500 м3 , то переплата працюючого без оподаткування в рік становила приблизно ( 500м3 він+500м3 його дитина=7250 грн в рік) Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.



Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетност Нефтегаза Ахаха)))) Ты так говоришь, будто Нефтегаз был офшором, пока финансовый результат был в отрицательной зоне, и никаких налогов не платил. Ну тупость же! Он не платил только налог на прибыль. Все остальное платил - и ренту, и НДС, и все положенные налоги на ФОТ и пр.Если хочешь детально разобрать это, холдим дискуссию до выходных. Потому что там нужно потратить час-другой, копаясь в бюджете и фин. отчетност Нефтегаза Давай прикинемо

Газ -0,75 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 0,75=отримує 15 млрд грн...отримує збиток,на покриття якого з Держбюджету щорічно приходить 100

млрд грн

Газ - 8 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 8=отримує 160 млрд грн ,з яких 120 млрд платить в Бюджет



Ще будеш щось шукати? Давай прикинемоГаз -0,75 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 0,75=отримує 15 млрд грн...отримує збиток,на покриття якого з Держбюджету щорічно приходить 100млрд грнГаз - 8 , Нафтогаз продає 20 млрд м3 населенню по 8=отримує 160 млрд грн ,з яких 120 млрд платить в БюджетЩе будеш щось шукати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22943 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 20:47 Козак-характерник



заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....



а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются заклеймили б тут Дацюка ахентом кремля за некоторые слова о реформаторе.....а так - вполне разумно, некоторые приведённые мысли и тут высказываются 19yuriy91 Повідомлень: 2738 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 20:51 19yuriy91 написав: по был бы молоток, если б провернул судову реформу.

её нужно было в первую очередь. по был бы молоток, если б провернул судову реформу.её нужно было в первую очередь.

Як легко сказати "зроби судову реформу"

І отримати від 19yuriy91 подяку що "ти молоток"

Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.

На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.

Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить". Як легко сказати "зроби судову реформу"І отримати відподяку що "ти молоток"Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить". andrijk777

Повідомлень: 2176 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:19 andrijk777 написав: 19yuriy91 написав: по был бы молоток, если б провернул судову реформу.

её нужно было в первую очередь. по был бы молоток, если б провернул судову реформу.её нужно было в первую очередь.

Як легко сказати "зроби судову реформу"

І отримати від 19yuriy91 подяку що "ти молоток"

Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.

На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.

Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить". Як легко сказати "зроби судову реформу"І отримати відподяку що "ти молоток"Та президенту який зробить нормальну судову реформу можна сходу пам'ятник на Хрещатику ставити.На жаль, я майже впевнений що жоден президент такої реформи не зробить. Тому що це дуже важко, майже нереально за 5 років.Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить".

ну а шо не так?

да, отримав би "молоток", молодец и тд.

а для чего они во власть идут, шоб нацарювать? нет, шоб избиратель благодарен был.

и тока не надо про то, шо вот во втором то уж сроке петя б таких РЕФОРМ наделал.



НЕ ВЕРЮ, не те тенденции, одно пистобольство, особенно во 2-й половине каденции ну а шо не так?да, отримав би "молоток", молодец и тд.а для чего они во власть идут, шоб нацарювать? нет, шоб избиратель благодарен был.и тока не надо про то, шо вот во втором то уж сроке петя б таких РЕФОРМ наделал.НЕ ВЕРЮ, не те тенденции, одно пистобольство, особенно во 2-й половине каденции 19yuriy91 Повідомлень: 2738 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:21 andrijk777 написав: Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить" Українці взагалі великі мрійники. Думають прийде месія і "все зробить" На жаль мрійникам-ще й фальшиві цілі прививають.

Вже сьогодні звертав увагу

З судами стикалось 2% населення...

Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%

Питання на логіку

Якщо стикалось 2%- то не довіряти може кількість населення 0-2%, а все інше буде судити виключно через призму оцінок тих 2% населення.яке було в судах...

Хтось десь бачив,щоб було широке обговорення в яких приймали участь тих 2% які стикались з судами?- ні ,ніхто не бачив...

Але усі чули заяви шурнашлюх на зарплатах коломойських-ахметових-пінчуків-медведчуків - які стверджують що судам довіряє всього 6 %....



І таких прикладів море

Наприклад тут ,один білобілетник звинувачує Порошенка в тому що він особисто не відбив Крим і ОРДЛО...а те що Порошенко не був присутній при формуванні армії яка зрадила в Криму - білобілетник і не згадує...але при цьому вимагає негайного штурму...

Другий звинувачує у всіх бідах керівництво - а те що керівництво обирав народ..він не приймає до уваги,бо народом маніпулюють...

Зверніть увагу

Всюди народом маніпулюють

Виходить те що суду довіряє тільки 6% - також може бути маніпуляцією???

Так само як і вина політиків і не винність народу - також маніпуляція...



Тому

Думайте

Коли білобілетники вимагають штурмувати

Пенсіонери звинувачують керівництво

А населення вважає що сто грам до сніданку-ніяк не погіршить його працездатність...

До того часу толку не буде. На жаль мрійникам-ще й фальшиві цілі прививають.Вже сьогодні звертав увагуЗ судами стикалось 2% населення...Довіряють судам 6% населення-значить не довіряють 94%Питання на логікуЯкщо стикалось 2%- то не довіряти може кількість населення 0-2%, а все інше буде судити виключно через призму оцінок тих 2% населення.яке було в судах...Хтось десь бачив,щоб було широке обговорення в яких приймали участь тих 2% які стикались з судами?- ні ,ніхто не бачив...Але усі чули заяви шурнашлюх на зарплатах коломойських-ахметових-пінчуків-медведчуків - які стверджують що судам довіряє всього 6 %....І таких прикладів мореНаприклад тут ,один білобілетник звинувачує Порошенка в тому що він особисто не відбив Крим і ОРДЛО...а те що Порошенко не був присутній при формуванні армії яка зрадила в Криму - білобілетник і не згадує...але при цьому вимагає негайного штурму...Другий звинувачує у всіх бідах керівництво - а те що керівництво обирав народ..він не приймає до уваги,бо народом маніпулюють...Зверніть увагуВсюди народом маніпулюютьВиходить те що суду довіряє тільки 6% - також може бути маніпуляцією???Так само як і вина політиків і не винність народу - також маніпуляція...ТомуДумайтеКоли білобілетники вимагають штурмуватиПенсіонери звинувачують керівництвоА населення вважає що сто грам до сніданку-ніяк не погіршить його працездатність...До того часу толку не буде. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22943 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:34 19yuriy91 написав: а для чего они во власть идут, а для чего они во власть идут,

Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.

19yuriy91 написав: нет, шоб избиратель благодарен был. нет, шоб избиратель благодарен был.

Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.

Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил. Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил. andrijk777

Повідомлень: 2176 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 21:41 andrijk777 написав: 19yuriy91 написав: а для чего они во власть идут, а для чего они во власть идут,

Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.

19yuriy91 написав: нет, шоб избиратель благодарен был. нет, шоб избиратель благодарен был.

Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.

Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил. Прекрасне питання. Попробуй сам на нього відповісти.Перша спроба - мимо. Жоден президент України не йшов в президенти щоб ним був задоволений виборець.Та й думаю і у світі таких майже немає. Хіба що Меркель, як виключення з правил.



я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.

у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещания

а в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок я тебе говорю для чего они ДОЛЖНЫ идти во власть, а ты мне загадки загадуешь.у світі, нормальному, принято выполнять предвыборные обещанияа в БЛАГОДАРНОСТЬ за это получать поддержку на след. срок 19yuriy91 Повідомлень: 2738 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6202620362046205> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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